Veselo u domu Jiřikovského: Máme uvnitř vercajk, hádali se s policisty řemeslníci
15.08.2025 14:40 | Monitoring
V noci ze čtvrtka na pátek provedla Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) dramatický zátah v domě Tomáše Jiřikovského v Břeclavi, který je spojován s nelegálními aktivitami v oblasti kryptoměn a drog. Dva řemeslníci se snaží dostat do domu. „Máme uvnitř veškerý vercajk,“ říká Jaroslav Můčka. O noční razii se dozvěděl z médií.
Akce, při níž policisté použili beranidlo k vniknutí do domu, vyvolala vlnu otázek ohledně své nezbytnosti, zejména proto, že Jiřikovský byl podle svého advokáta domluven, že se dnes dobrovolně dostaví k plánovanému výslechu na policejní služebnu.
Podle informací od Vrchního státního zastupitelství v Olomouci byla razie zaměřena na zajištění osob a věcí v souvislosti s obviněním z legalizace výnosů z trestné činnosti a obchodování s drogami. Během zásahu policie objevila a zajistila nemovitost, v níž se nacházelo nářadí, které údajně používali řemeslníci. Kromě toho byly zabaveny dvě krabice plné eurových bankovek, jejichž objem byl přirovnán k velikosti mikrovlnné trouby. Tento nález podle policie zdůvodnil rychlost a naléhavost zásahu.
Zásah však provázely dramatické momenty. Jiřikovský, zjevně zaskočený noční akcí, podle svědectví utekl na střechu svého domu, kde strávil několik desítek minut, než byl policií zadržen. Server Deník N uvedl, že během útěku na střechu vzal s sebou i děti, což situaci ještě více vyhrotilo. Advokát Jiřikovského, Kárim Titz, však tvrdí, že celá akce byla zbytečná. „Můj klient měl domluvený výslech na pátek a byl připraven se dostavit. Noční zátah s beranidlem a vyraženými dveřmi považuji za neadekvátní demonstraci síly,“ uvedl Titz pro Seznam Zprávy.
Dva řemeslníci se snaží dostat do domu. „Máme uvnitř veškerý vercajk,“ říká Jaroslav Můčka. O noční razii se dozvěděl z médií. „Dívám se na to, říkám si, dyť to je ono, tam jsme včera montovali kuchyň,“ směje se jeho parťák Michal Blata. Na nářadí si ale musí počkat. Muž za dveřmi, patrně policista, jim oznamuje, že v domě pracuje policie a pro nářadí je nepustí. „Ale my máme jet montovat do Bratislavy,“ marně namítá jeden z řemeslníků pro server Novinky.
Okolnost vyvolala pobavení. Dům uprostřed Břeclavi se už dříve stal místem, kde se shromáždilo mnoho zvědavců. Noční zásah zaznamenali sousedi z druhé strany ulice, a následně se šířil internetem.
Podle některých zdrojů by nemovitost mohla být spojena s jeho podnikáním, avšak konkrétní podrobnosti zatím nebyly zveřejněny. „Policie musela jednat rychle, protože existovaly indicie, že by mohlo dojít k úniku důkazů,“ uvedl mluvčí NCOZ, aniž by specifikoval, jaké důkazy měl na mysli. Zátah v Břeclavi tak opět oživil debatu o tom, zda šlo o oprávněný policejní zásah, nebo o přehnané divadlo s politickým podtextem. Fakt, že Jiřikovský byl připraven se dnes dobrovolně dostavit k výslechu, zpochybňuje nutnost noční akce a vyvolává pochybnosti o efektivitě a transparentnosti postupu orgánů činných v trestním řízení.
