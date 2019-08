Veterán české politologie Bohumil Doležal radí demobloku: Zásadní je zkrotit Zemana

Politolog Bohumil Doležal se v textu pro server Echo24.cz zamyslel nad tím, co by měly udělat demokratické pravicové strany, které se hodlají společně postavit bloku ANO Andreje Babiše, SPD Tomia Okamury a komunistů, kteří drží ve Sněmovně většinu. Konzervativně-liberální pravicový blok dostal od Doležala několik rad. A nebyl jediný. Doležal poslal vzkaz i ČSSD. Demokraté zleva i zprava musí podle Doležala udělat jednu zásadní věc. Zkrotit Miloše Zemana.

ODS, TOP 09, STAN a KDU-ČSL začaly mluvit o spolupráci a vytvoření společného konzervativně-liberálního bloku, který by si měl vytknout za cíl porazit Andreje Babiše (ANO) ve volbách a poté také konečně uskutečnit reformy, ke kterým Babiš nikdy nenašel odvahu. Jde především o penzijní reformu a pak také především o boj se suchem a o celkové snížení přebujelé byrokracie.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doležal tento záměr chválí, ale jedním dechem dodal, že to samo o sobě nestačí. Demokratické strany se musí opět přihlásit k polistopadovým demokratickým hodnotám, které jsou podle Doležala za časů Babiše pošlapávány. Bude prý také třeba přihlásit se znovu k prozápadní orientaci.

„Z toho důvodu si myslím, že budovat dnes Národní frontu „konzervativně liberální pravice“ je nedostatečné: je třeba, aby k sobě hledali cestu demokraté zprava i zleva, tedy lépe řečeno, aby cesta mezi nimi zůstala otevřená. Málo sporné je přitom: za prvé, že se o to musí snažit i ti zleva a že ČSSD nebo prozíraví lidé v ČSSD (snad tam nějací ještě zbyli) by měli vyvodit důsledky ze sebevražedného skoku strany do náruče Andreje Babiše. A za druhé, že to není cesta ke koalici, ale definice něčeho, co mají demokraté zprava i zleva tváří v tvář Novým pořádkům při všech významných rozdílech společné,“ uvedl Doležal.

„A dále: to, o co nakonec jde, jsou jistě volby (tedy volby všech stupňů). A taky to, aby ústavní žaloba na prezidenta Zemana nakonec doputovala k Ústavnímu soudu. K tomu je nutné využít všechny cesty, jež zatím pořád ještě dává Ústava a zákony,“ pokračoval Doležal.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nakonec politolog varoval, že k takovémuto stavu, který by znovu narovnal poměry v této zemi, máme ještě daleko. Nijak zvlášť nás prý k němu nepřiblížila ani demonstrace Milionu chvilek na Letné. Demonstranty z Milionu chvilek nakonec varoval, že v tomto okamžiku mají k Tomio Okamurovi (SPD) blíž, než by jim mohlo být milé.

„Představa velikánské Letenské pláně, kam se vždy jednou za rok povolají politici, aby složili lidu účty (a dostali za vyučenou). To má s přímou demokracií Tomio Okamury společného víc, než si její hlasatelé připouštějí,“ napsal na závěr.

Psali jsme: Zeman jedná v rozporu s bezpečnostními zájmy země. Řešit by to podle Respektu měly české tajné služby Andrej Babiš jako příští prezident? Už se na to uzavírají sázky Senátor Valenta: Babišovci zřejmě mají co skrývat… Senátor zklamal Emmu Smetanu. Vysvětloval, proč je žaloba na prezidenta blbost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp