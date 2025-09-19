Vít Rakušan: S Babišem nebudu nikdy spolupracovat. Pro budoucnost by to byla tragédie

V hospodě Pivovarský dvůr v centru Liberce začalo před šestou večerní hučet jako v úle. Sešli se tu příznivci a členové Starostů. Na celostátní úrovni se jmenují Starostové a nezávislí. Avšak předtím, než vznikl STAN, na Liberecku se o hlasy hlásili Starostové pro Liberecký kraj, kteří jsou v regionu velice úspěšní. Čtyřikrát za sebou vyhráli krajské volby a od roku 2012 je jejich předseda Martin Půta hejtmanem. V parlamentních volbách ale kandidují pod hlavičkou Starostů a nezávislých, se kterými jsou propojeni. Nyní je jejich jedničkou náměstek hejtmana Jan Sviták. Jeho přijel podpořit a podebatovat s lidmi předseda Starostů a nezávislých, současný ministr vnitra Vít Rakušan. Mezi diváky převažovali výrazně mladí lidé. Na ně STAN hodně cílí.
Lidskost jsme moc neprojevovali
Rakušan si vzal mikrofon a nejdříve měl úvodní proslov, v němž vysvětlil, proč mají jako volební heslo Starostové do čela, což někdo označuje jako příliš namyšlené či nabubřelé. S tím předseda hnutí STAN nesouhlasí. „Pokud vstupujete do nějakého volebního klání, máte definovat ambici a myslet ji vážně. A mít ji o něco opřenou," vysvětlil. Co že je to za ambici? „Lidskost v politice, blízkost, empatie, řešení problémů opravdu blízko lidem, ale i poučení a přiznání si chyb, které jsme udělali," doplnil s tím, že si je vědom, že tato vláda chyby udělala.
„Jednu zásadní chybu, kterou udělala, byla ta, že právě lidskost jsme moc neprojevovali. Příliš jsme neměli empatii pro lidi, kterým se v regionech prostě daří hůř než v Praze. A že tu máme sedm set až osm set tisíc lidí v dluhových pastech, kteří nás volit nebudou. Musí však mít nějakou šanci a východisko a my jsme tuto politiku jako vláda málo adresovali. Málo jsme mluvili k lidem, kteří nás nevolí," přiznal Vít Rakušan.
Vzpomněl debaty bez cenzury, které začal dělat před dvěma lety a dělal je v místech, kde se lidem nežije nejlépe a Starosty lidé moc nevolí. „Věděl jsem, že tam to bude v hospodě masakr, že atmosféra opravdu nebude dobrá. To, že jsem sem v klidu přišel, vy mě posloucháte, když mluvím, tam to vážně vypadalo jinak. Házely se oříšky, křičelo se - táhni, demisi a padej a podobně. Tam jsem opravdu nevěděl, jak to ty dvě hodiny vydržím," zavzpomínal na něco, co mu v Pivovarském dvoře opravdu nehrozilo. Pokud sem přišli nějací odpůrci, tak v malém množství a byli mlčenliví. „Ty lidi tam ale zůstali i po té besedě a svěřovali se se svými problémy," zavzpomínal.
Fotogalerie: - Volby kolem nás
Nálepkování je šílený politický hřích
Anketa
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
hlasovalo: 11680 lidí
„Další chyba, kterou někteří členové vlády dělali, je nálepkování lidí. Objevili se protivládní demonstrace. Ano, my můžeme nálepkovat ty na pódiu - Rajchla, Okamuru, paní Konečnou. To je náš politický názor, a to jsou naši političtí oponenti. Ale pokud začneme nálepkovat lidi, co na tom náměstí stojí, a někdo o nich začne říkat dezoláti, proruští švábi a podobně, a začne to říkat politik, tak se dopouští šíleného hříchu. Rozděluje společnost. Nálepkuje. Tenzi ve společnosti zvětšuje," konstatoval Rakušan a pokračoval: „Apriori pohrdá tím, že ten člověk na náměstí problém může mít. Byla tady vysoká inflace, drahé energie, lidé ztratili po covidu své existenční jistoty. Byla tu velká migrační krize, která lidi znejistila. Žijeme v globálním nebezpečí, ve světě, který nebezpečný je. Žijeme ve světě, kde psychické problémy, napětí, psychické zdraví je opravdu velkým problémem a naše vnitřní prostředí je vystavováno velkým zkouškám. Proto říkám - Starostové do čela - protože tohle my z měst a obcí víme," řekl. Tedy, že podle Rakušana musí řešit problémy prakticky, každodenně a s ohledem na problém toho člověka.
„Určitě tu jsou v sále lidé, kteří mě nevolí a nebudou volit. Určitě tu jsou lidé, kteří budou volit nějakou ze současných opozičních stran. Plně to respektuju. Jsem tu ale proto, abych řekl, protože jsem politik, který reprezentuje nějaké myšlenky a směřování, že je tady naděje, aby za těch patnáct dnů volby dopadly způsobem, kdy nebude zpochybňována naše orientace na Západ, naše členství v Evropské unii, kdy nebude zpochybňováno, že Severoatlantická aliance je v tomto globálně nebezpečném prostředí prostě jedinou organizací, která nám může nějakou míru bezpečí v této době dát. Kdy nebude zpochybňováno to, že každé čtyři roky volit je normální, a že veřejnoprávní média mají být svobodná," uvedl.
„Volby můžou takto dopadnout. Sedmdesát dva procent mladých lidí mezi osmnácti a dvaceti pěti lety si přeje, aby tady vládly prodemokratické strany s jasně prozápadním směřováním. Pokud především mladí lidé půjdou volit, zvýší volební účast výrazným způsobem, tak se může stát, že komunisté se do sněmovny nevrátí. Může se stát, že průzkumy, které nějak vypadají, stejně jako v roce 2021 vypadaly úplně jinak, než dopadly volby, pojďme ukázat, že naděje existuje," zadoufal předseda STAN preferencím navzdory.
„Budu vám samozřejmě říkat volte Starosty. Ale budu také říkat větu, kterou bohužel na mítincích našich potenciálních koaličních partnerů neslyším. Spolupracujme. Řekněme teď všechny demokratické strany, že budeme po volbách spolupracovat. Ať jsme si udělali, co jsme si udělali. Proč teď plýtváme energií nějakými výpady proti sobě navzájem, když nepřítel stojí jinde? Plně respektuju, když budete volit jinou demokratickou stranu, ale myslím si, že v tomhle jsme jako Starostové nejzodpovědnější. Klidně si vezmu letáčky cizí politické strany z demokratického spektra a budu je den rozdávat. Fakt. Ale pojďme říci, že budeme po volbách spolupracovat a přestaňme si teď okopávat kotníky," vyzýval.
Na Slovensku jsem nasával atmosféru
Rakušan připomněl svoji čerstvou cestu na Slovensko na protivládní demonstraci, proti čemuž oficiálně protestoval slovenský velvyslanec v Praze. „Na Slovensku jsem byl a nasával jsem atmosféru. Nic jsem nekomentoval, jenom jsem nasával. Mladí lidé tam byli nešťastní a říkali, že nevědí, jestli v té zemi chtějí žít. Tahle vláda nebyla dokonalá. Chci, aby ta příští byla lepší. Rozhodně ale neohrožovala žádné demokratické hodnoty a tuhle zemi zadefinovala tam, kam rozhodně patří. Tohle bychom měli slíbit teď před volbami, ale všichni demokrati dohromady. To jsou ty moje pozvánky na pivo či na nějaké happeningy před volbami. Pojďme lidem ukázat, že když si některého z nás vyberou, tak jim tenhle příslib dáme," apeloval.
Anketa
Který voličský tábor je agresivnější a více neslušný?
hlasovalo: 16312 lidí
„Ve vládě jsme zůstali až do konce. Mnohokrát jsme se tam hádali i prohrávali. Hlavně v liberálních tématech. Mrzelo nás, že tam Piráty nemáme. Myslím si, že jakýsi most mezi Piráty a ODS může být zásadní. My jsme na tuto roli připraveni, aby tady takováto vláda mohla vzniknout. Doufám, že i vznikne," zakončil optimisticky Rakušan.
Poté se představil lídr Starostů v Libereckém kraji Jan Sviták, který byl osmnáct let starostou obce Prysk. „Práce na obci je obrovská škola pro všechny politiky, nejde tam koukat na nějaký politický pohled na svět. Je potřeba odlišit to, že máme rozdílné politické názory na některé věci. Na vesnici to funguje jinak než v celostátní politice a semknutost je tam potřeba," upozornil současný náměstek Libereckého kraje, kterým je sedm let. „Pokud bych byl zvolen do Poslanecké sněmovny, na kraji už ten post zastávat nebudu," slíbil Sviták.
Hrozí vláda strachu a vyděšení
Následně si mikrofonu chopili i návštěvníci akce se svými dotazy. Jako první promluvil člověk, který byl podle vlastních slov podobný známému blogerovi a nyní i předsedovi hnutí Stačilo, který je znám pod přezdívkou Vidlák, ale s poněkud jinými názory na politiku. „Já vás budu volit, protože mě nic jiného nezbývá. Myslím si, že tyhle volby nejsou o levici či pravici, ale o tom, jestli chceme být na Západě, nebo na Východě. Ono je pak jedno, kterou z vládních stran plus Piráty kdo volí. Uvědomme si, kdo nás z toho Západu chce vytrhnout, ať už z důvodů ideologických, nebo čistě sobeckých, protože nepochybuji, že jsou figury, třeba v SPD, kterým nejde o nějaký Východ, ale o moc. A tu absolutní moc jim dá Putin. Takže pozor, koho volíte. A třeba si vezměte příklad ze mě, který volí toho, koho vlastně nechce, ale prostě musím. Já to ty čtyři roky vydržím, protože vím, že za ty čtyři roky budu moci jít opět k volbám a opozice mi tuhle naději nedává," domníval se.
Anketa
Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?
hlasovalo: 8777 lidí
Rakušan se toho chytil a vyzýval přítomné, aby nedali tuto zemi těm, kteří nemají limity ani názory. Jako příklad uvedl Tomia Okamuru, který podle něj prodává strach. „Zcela úmyslně. Zcela bez jakýchkoliv výčitek svědomí, protože pokud lidi vyděsíte, tak upoutáte pozornost mnoha z nich. Dostanete je na svoji stranu, dostanete jejich hlas a budete mít peníze za mandáty a můžete svůj politický byznys vláčet dál. Jenomže těm lidem zkazíte život. Když máte strach, tak si nevšimnete, že vzduch voní, nebo že proti vám jde hezká ženská. Když máte strach, nevšimnete si toho, že svět má v sobě něco hezkého. Jste sžíraní strachem, který vás ničí a deformuje, určuje každou sekundu vaší existence. To je odporné. Pokud někdo prodává strach a tvrdí o sobě, že je politik, je to protimluv, protože politik má dávat nějaké vize. Nám tady fakt hrozí vláda strachu a vyděšení a kupování si voličské podpory na úkor všech těch mladých lidí, co tu sedí," byl přesvědčen Rakušan.
V další debatě dostal Rakušan od mladého muže oblečeného do džínové bundy s britskou vlajkou na zádech a nápisem punkové kapely Sex Pistols vlastnoručně vyrobenou nášivku s malou přeškrtnutou ruskou vlajku se slovy, že díky němu a dalším podobným se nemusí bát, že tady bude muset mluvit rusky či nosit, co nechce. „Tohle je problém. Drony padají dvě stě kilometrů od našich hranic. V tomhle je tahle vláda dobrá. Seděli jsme na vládě a říkali si, co uděláme s těmi útoky na Polsko. Nějakou deklaraci, že vyjadřujeme znepokojení? Ale pak jsme si řekli, co to tady děláme? Pojďme jim poslat vrtulník. Pojďme ukázat, že jsme spojenec, který je schopen pomoci," vysvětloval ministr vnitra zákulisní vládní jednání.
„Tohle má teď udělat vláda, protože jestli Rusák něco zkouší a testuje, jestli budeme hodně mluvit, vydávat deklarace a hodně se rozčílíme. Jako jsme se rozčílili v roce 2014 s Krymem. Jenom si ten Krym nechal. Teď se budeme rozčilovat nad tím, že si nechal kus Ukrajiny. To jsme se rozčílili, chvíli jsme vydrželi sankce, ale už jsme se dorozčilovali, tak si ho nech. Teď se rozčílíme, že spadl dron na Polsko, ale až to bude příště, tak si na to trochu zvykneme. Ne. Tohle fakt udělat nesmíme. A nesmíme ani lidem v Česku, různým politikům různých směrů dopustit, aby takovéhle přijetí normality akceptovali. Proto má cenu volit demokraty," uvedl předseda Starostů a nezávislých.
Jak se bude chovat Andrej Babiš po volbách?
Dalšího diskutéra zajímalo, jak se bude chovat Andrej Babiš po volbách, pokud vyhraje, zda se bude jako byznysmen chovat pragmaticky. Rakušan dal příklad Roberta Fica, kdy se před slovenskými volbami přel se zkušenou diplomatkou, která tvrdila, že Fico vede určitou kampaň, ale poté vede relativně normální evropskou zahraniční politiku. „Já jsem však říkal, že teď je jeho jedinou motivací vendeta, pomsta, tu zemi si urvat a už nepustit a pomstít se všem těm na Západě, kteří zastavovali finanční toky kvůli tomu, jak se chovala jeho vláda. Měl jsem absolutně pravdu umocněnou tou tragédií atentátu. Ale přesně takhle se politika na Slovensku odehrává," myslel si.
„U Andreje Babiše cítím velkou míru pragmatismu, kdy on chce opravdu jednobarevnou vládu. Nechce se s žádnými koaličními partnery dohadovat už jenom proto, že žádné koaliční dohody nerespektuje. Jak dopadli socani? Zesměšnil je. Stále se zmenšovali a zmenšovali, až se z nich stali komouši. Tohle se stalo nejstarší demokratické straně v této zemi, která spolupracovala s predátorem jako je Andrej Babiš. Proto říkám, že nikdy nebudu spolupracovat s Andrejem Babišem, i kdyby mně někdo říkal, že mám zachraňovat tuto zemi. Prostě to nejde. Mentálně bych to nevydržel a pro budoucnost demokratické politické scény by to byla tragédie. Ale věřím tomu, že tam je nějaká míra pragmatismu, kdy on chce jednobarevnou vládu, kterou bude někdo podporovat a on si bude prohlasovávat věci s tím, s kým se mu to bude hodit. To je optimistická varianta. Ale mám v hlavě mnohem horší scénáře," prozradil Vít Rakušan.
Po hodině a půl oficiální mikrofonová část debaty skončila, ale ještě pokračovala debata neformální. Většina přítomných byla velice příznivě nakloněna Starostům, ne však úplně všichni. „Vít Rakušan je opravdu dobrý řečník. Mluvil o lidskosti a empatii, ale musím říci, že jsem ji u téhle vláda fakt neviděl," konstatoval Liberečan Petr. „Taky se tu mluvilo o strachu a myslely se tím opoziční strany, které straší migrací. Ale tady zase mezi přítomnými cítím strach z Ruska a Putina. Neříkám, že to není nebezpečí, ale to je migrace taky. Trochu mi přijde, že kdyby toho Putina neměli, museli by si ho vymyslet. Tahle vláda podle mě kromě postoje na ruskou agresi v tom ostatním selhala. Životní úroveň mnoha lidí za její vlády poklesla a oni nedokázali vzdorovat Bruselu a poslušně přijímali například pokračování destruktivní utopie zvané Green Deal, kvůli které rostou životní náklady nás všech. Pro mě je právě tohle hlavní problém," konstatoval. V Pivovarském dvoře by s ním v tu chvíli asi drtivá většina nesouhlasila, ve společnosti celkově je asi jiný obrázek. Preference Starostů a nezávislých jsou na deseti procentech. Další předvolební debaty za účasti Víta Rakušana se koná 22. září v Praze a 24. září v Brně.