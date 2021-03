Vítejte v socialismu, lépe už bylo, obává se ekonomka. A nejde jen o covid

reklama

Příčinu dekadence západní civilizace vidí Šichtařová v něčem jiném než v covidu, podle ní je koronavirus jen banální záminkou. „Předtím, než si část lidstva coby téma našlo covid, mělo coby téma globální oteplování a ještě před ním gender. Až vyšumí covid, najde si téma jiné. Nevím, jestli to bude hrozba jaderné války, kosmické záření anebo práva zvířat. Je to fuk, jenom je jisté, že něco to bude. Ale to všechno jsou jen záminky. Otázka zní jinak,“ uvedla Šichtařová a rozebírala, proč se těmhle pseudotématům v novém miléniu tolik daří.

Základní odpovědí je podle ní to, že se změnilo společenské paradigma mnoha lidí. „A protože jsem ekonomka, budu sice mluvit o poli ekonomickém – ale dosaďte si jakýkoliv jiný obor. Zjednodušeně řečeno, došlo k výraznému odklonu od individualismu směrem ke kolektivismu,“ podotkla.

„Vedle toho, že posiluje státní sektor a prudce roste podíl zombie firem, dochází ke snižování ekonomického potenciálu všech takto mrzačených ekonomik. To znamená, že Evropa se stále víc propadá do podobného stadia, jaké jsme viděli kdysi v zóně RVHP: Naoko nedochází k příliš velkým recesím ani k růstu nezaměstnanosti, ale za cenu toho, že se snižuje konkurenceschopnost celé zóny. V tomto případě již nelze poměřovat západní a východní Evropu jako před rokem 1989; dnes je to celá Evropa zejména versus Asie. A Severní Amerika Evropě zdatně sekunduje,“ zmínila dále Šichtařová.

Následně se věnovala také slovům předsedy Senátu za ODS Miloše Vystrčila, který minulý týden řekl, že lidé na home office by se měli podělit s potřebnějšími. „Na první pohled líbivá doktrína potřebnosti je ve skutečnosti v jádru nesmírnou ohavností: Výraz potřebnost je totiž přesným opakem slova spravedlnost. Jestliže peníze od státu dostanete jen tehdy, pokud prokážete, že jste dostatečně chudí, okamžitě tím vytvoříme armádu ubožáků. Lidé se nebudou snažit být dobří, výkonní, bohatí, nebudou se snažit navzájem překonávat a pracovat co možná nejdéle a nejefektivněji. Naopak se začnou snažit dokázat, jací jsou ubožáci, jak se neumí sami živit, že jsou na tom ještě hůř než ti druzí,“ míní Šichtařová, že doktrína potřebnosti je zkrátka neskutečně ponižující a demotivující.

Závěrem se pak právě vyjádřila i ke slovům ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která volá po kratším pracovním týdnu a pěti týdnech dovolené. „Co je to jiného než stejná kolektivistická doktrína potřebnosti? Ti, kdo produkují hodnoty, přijdou na další týden v roce a na další den v týdnu o své zaměstnance. Schopným zaměstnavatelům vezmeme, ‚potřebným‘ dáme. Chceme si alespoň udržet životní úroveň, když už na její zvýšení jsme rezignovali, a chceme produkovat stejně s menší prací. Nu jen to zkuste osázet jen čtyři pětiny vaší zahrádky a sklidit stejně jako v loňském roce. Možná řeknete: Budu-li mít lepší technologii, dokážu to! Hmmm, a tu technologii vezmete kde, když technologicky úspěšným firmám vezmete plody jejich práce a dáte je v rámci potřebnosti bankrotujícím technologickým dinosaurům? Technologie něco stojí a někdo ji musí vytvořit, technologie se neděje sama od sebe. A zejména se neděje v zemi, která pokrok a úspěch trestá a adoruje jako zásluhu neschopnost,“ zmínila Šichtařová.

„Vítejte zpět v socialismu. A zvyknete si na myšlenku, že lépe už bylo,“ uzavřela.

