Vláda ohlásila rušení televizních poplatků. Putin, ozvalo se z opozice

Babišův kabinet se na pondělním jednání shodl na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a upravil časový harmonogram jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Informoval o tom předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Podle jeho slov se práce na konkrétních legislativních krocích již rozběhly.
„Tam jsme se posunuli, je konkrétní zadání a pracuje se na tom. Koncesionářské poplatky určitě zrušit chceme, protože to je součástí programového prohlášení vlády a slíbili jsme to voličům. Tu formu financování, ta je nám také zřejmá, ale já to nechám na to, jak budeme rozpracovávat konkrétní dikci zákona,“ uvedl Okamura podle informací serveru e15.cz.
Premiér Andrej Babiš po jednání vlády potvrdil, že zrušení poplatků je součástí vládního programu a kabinet počítá s jejich úplným odstraněním od 1. ledna 2027. Babiš také uvedl, že koalice požádala předsedu Sněmovny, aby do jednání zařadil návrh ze Senátu, který umožní kontrolu veřejnoprávních médií Nejvyšším kontrolním úřadem.
„Česko se tak stane 18. zemí Evropské unie, která bude financovat veřejnoprávní média přímo ze státního rozpočtu. Tento model přinese jasnější a stabilnější financování,“ uvedl Babiš a doplnil, že stát uvažuje i o speciálním účtu, na který by občané mohli dobrovolně přispívat na provoz médií.
Podle dřívějších informací se koalice dohodla, že během přechodného období budou zvažovány úlevy od poplatků pro vybrané skupiny obyvatel, například důchodce. Česká televize po zvýšení poplatku v loňském roce na 150 korun měsíčně očekává letos výnos 6,73 miliardy korun, Český rozhlas počítá s příjmem 2,48 miliardy korun.
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) už na síti X informoval, že úlevy od poplatků zatím nebudou schváleny, dokud nebude připraveno udržitelné financování. „Zrušení poplatků není překvapivé, je to ukotveno v programovém prohlášení vlády. Daleko důležitější je, že jsem dnes vybojoval přípravu nové, udržitelné formy financování. Původní plán totiž byl, že se dnes zruší placení poplatků pro lidi nad 65 let,“ uvedl Klempíř.
Koaliční rada se shodla také na harmonogramu legislativních kroků. Podle Okamury se nyní pracuje na detailní podobě zákona, který zajistí hladký přechod financování z poplatků na státní rozpočet. Vláda tímto krokem plní slib, který dala voličům ve svém programovém prohlášení.
Zrušení koncesionářských poplatků je součástí širší diskuse o financování veřejnoprávních médií v Evropě. Podle Babiše je cílem zajistit stabilní a předvídatelné financování, přičemž nezávislost médií má být zajištěna jasnými pravidly a kontrolními mechanismy, jako je NKÚ.
Opozice již avizovala, že se zrušením poplatků nesouhlasí. Podle kritiků by změna financování mohla ohrozit nezávislost veřejnoprávních médií, která by se nově stala více závislá na vládních rozhodnutích a politických vlivech.
„Závěr dnešní koaliční (z)rady: Ukrajině potřebné letouny neprodáme. Veřejnoprávní média, jednu z našich zbraní proti hybridní válce, omezíme na nezávislosti. Putin likes this. Ale těm, kdo se hlásí k českým národním a bezpečnostním zájmům, by se to líbit nemělo, pane Babiši,“ reagoval předseda Starostů Vít Rakušan, podle nějž ze všech rozhodnutí těží zejména putinovské Rusko.
Šéf poslanců TOP 09 zase varuje před slovenskou a maďarskou cestou údajného umlčování opozice skrze státní média. „Koaliční rada se rozhodla jít cestou Orbána a Fica. Jde o přímý útok na média veřejné služby, která jsme my posílili právě proto, že víme, kam vede jejich likvidace – k umlčování, demontáži demokracie a jedné pravdě vládní moci. V žebříčku svobody médií nás čekají nepěkná místa,“ napsal Jakob.
