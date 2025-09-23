Vláda zneužívá Slovensko jako strašáka ve vlastní kampani, tvrdí bývalý ministr zahraničí

23.09.2025 8:07 | Monitoring

Vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka zažívají nejhorší období od rozdělení federace. A kdo za to může? Současná česká vláda, říká zkušený diplomat a dnes kandidát za volební uskupení STAČILO!. Kabinet Petra Fialy podle něj neváhá zneužívat Slovensko jako „odstrašující případ“ ve vlastní kampani. „To je úplně nesmyslně špatně,“ říká Zaorálek a dodává, že současná rétorika jde přímo proti vůli české veřejnosti.

Vláda zneužívá Slovensko jako strašáka ve vlastní kampani, tvrdí bývalý ministr zahraničí
Foto: Repro XTV
Popisek: Lubomír Zaorálek

„Vztahy se Slovenskem byly vždy základ. To byl první úkol zahraniční politiky – sousedské vztahy. A tahle vláda to úplně opustila. Nejenže se tím přestala zabývat, ale ještě si dovolí z toho udělat volební téma, kterým straší,“ říká Lubomír Zaorálek, který kandiduje jako krajská dvojka na kandidátce STAČILO! v Moravskoslezském kraji. Kryje tak záda lídryni Kateřině Konečné, která kandidátku vede.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 10635 lidí
Podle Zaorálka je to ale především otázka odpovědnosti: „Já jsem měl vždycky dojem, že jako ministr zahraničí nesu odpovědnost vůči lidem. A když lidé chtějí dobré vztahy, a to je zřejmé – máme rodiny napříč hranicemi, máme spolupráci, společné zájmy – tak je naší povinností to respektovat. Ne z toho dělat strašáka.“

Zaorálek připomíná, jak důležité bylo mít v Evropské unii na své straně slovenského ministra Lajčáka. „Vždycky jsme se dobře domluvili. A když máte jednoho spojence, snadno přibude druhý a třetí. Tak vzniká síla. Ve Visegrádu, v Evropě. Když jste v Bruselu sám, nic neprosadíte. Když máte partu, máte šanci.“

Současný stav vztahů se sousedy hodnotí jako alarmující. „Nejde jen o Slovensko. Podívejte se, jak vypadá komunikace s Maďarskem nebo Polskem. To taky dneska nefunguje. A má to své důsledky. Nedej bože, kdyby se něco stalo – s kým bychom se dali dohromady? První logická odpověď je: přece se Slovenskem. Tak proč je dnes někdo zneužívá k politickému marketingu?“ ptá se Zaorálek.

Formace STAČILO!, za kterou kandiduje, chce podle něj právě tento přístup změnit. Zahraniční politika má být realistická, partnerská a především v souladu s tím, co si přeje většina lidí. Ne odtržená od reality a vedená z pražských kanceláří.

autor: Jan Procházka

