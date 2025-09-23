Vláda zneužívá Slovensko jako strašáka ve vlastní kampani, tvrdí bývalý ministr zahraničí

„Vztahy se Slovenskem byly vždy základ. To byl první úkol zahraniční politiky – sousedské vztahy. A tahle vláda to úplně opustila. Nejenže se tím přestala zabývat, ale ještě si dovolí z toho udělat volební téma, kterým straší,“ říká Lubomír Zaorálek, který kandiduje jako krajská dvojka na kandidátce STAČILO! v Moravskoslezském kraji. Kryje tak záda lídryni Kateřině Konečné, která kandidátku vede.
Zaorálek připomíná, jak důležité bylo mít v Evropské unii na své straně slovenského ministra Lajčáka. „Vždycky jsme se dobře domluvili. A když máte jednoho spojence, snadno přibude druhý a třetí. Tak vzniká síla. Ve Visegrádu, v Evropě. Když jste v Bruselu sám, nic neprosadíte. Když máte partu, máte šanci.“
Současný stav vztahů se sousedy hodnotí jako alarmující. „Nejde jen o Slovensko. Podívejte se, jak vypadá komunikace s Maďarskem nebo Polskem. To taky dneska nefunguje. A má to své důsledky. Nedej bože, kdyby se něco stalo – s kým bychom se dali dohromady? První logická odpověď je: přece se Slovenskem. Tak proč je dnes někdo zneužívá k politickému marketingu?“ ptá se Zaorálek.
Formace STAČILO!, za kterou kandiduje, chce podle něj právě tento přístup změnit. Zahraniční politika má být realistická, partnerská a především v souladu s tím, co si přeje většina lidí. Ne odtržená od reality a vedená z pražských kanceláří.
autor: Jan Procházka