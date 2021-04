Vladimír Mlynář si v rádiu zahrál na Miloše Zemana: Pane redaktore, toto je to nejhloupější, co člověka napadne

reklama

Od aljašské havárie vrtulníku s Petrem Kellnerem na palubě uplynulo jedenáct dní. „Vyšetřování leteckých katastrof je velmi dlouhé, standardně to bývá rok, někdy prý i dva. Nemáme žádné nové zprávy a už vůbec ne žádné senzační zprávy. Bude na vyšetřovatelích, jak se to posoudí. Z toho, jak jsme mluvili s Davidem Horváthem, tak snad mohu jen říct, že nic nenasvědčuje technické poruše. Že to byla skutečně souhra nějakých nešťastných náhod, povětrnostních podmínek, přistávacích podmínek,“ sdělil k tomu Mynář.

Pohřeb Petra Kellnera proběhne v úzkém rodinném kruhu. „Nyní je to v procesu repatriace ostatků pana Kellnera, ale platí, že pohřeb bude pouze v kruhu rodiny a úplně nejbližších přátel,“ podotkl Mynář.

Petr Kellner vlastnil skoro 99 procent akcií skupiny PPF. Připravil nějaký scénář pro případ, kdyby zemřel? Napsal závěť, připravil svěřenské fondy? „Petru Kellnerovi bylo 56 let, mně je 55 let, takže můžu dosvědčit, že člověk v takovém věku už si uvědomuje, že jsou věci konečné, a samozřejmě PPF je ohromná firma, podnikáme ve 25 zemích, spravujeme miliardové majetky a funguje tam nějaký systém. Petr Kellner se podílel na řízení, na těch rozvojových věcech, vizionářských, ale na druhou stranu samozřejmě všechny firmy ze skupiny mají své managementy, kvalifikované managementy. Ty normálně fungují, pracují, takže nepředpokládáme, že by chod skupiny PPF byl nějakým způsobem ohrožen,“ dodal s tím, že není oprávněn mluvit za rodinu – a že zároveň nemá informace o tom, že by byl dědicem někdo jiný než rodina.

„My v PPF jaksi fungujeme tak, aby práce skupiny pokračovala, a to, kdo bude vlastník, nebo kdo bude držitel podílu Petra Kellnera, se ukáže v dědickém řízení, které proběhne standardním způsobem,“ dodal. „Jsme v kontaktu s rodinou, PPF je v tomto ohledu taková velká rodinná firma, my se všichni dobře známe, přátelíme, takže známe samozřejmě i členy rodiny a jsme s nimi v komunikaci,“ dodal.

Řízením skupiny byl po smrti Kellnera pověřen jeden z minoritních akcionářů, Ladislav Bartoníček. Budou nějaké další personální změny? „Chápu zvědavost veřejnosti, ale to jsou věci, které se třeba časem ukážou. My máme v září třicet let od vzniku skupiny PPF, tak to bude dobrá příležitost představit nějakou vizi. V tuhle chvíli se žádné personální změny nekonají. Řízení se ujal Láďa Bartoníček, který byl vždycky ta výkonná ruka Petra Kellnera, vlastně dennodenní řízení skupiny měl stejně na svých bedrech a neočekáváme žádné, v tuhle chvíli personální změny,“ dodal.

Partnerem dcery Anny Petra Kellnera je podnikatel Daniel Křetínský. Je ve hře, že by se Křetínský zapojil do skupiny PPF? „Člověk má mít pokoru před budoucností. Já nevím, co vás čeká. Tato interpretace je taková, kdybych si zahrál trošku, jak pan prezident Zeman si utahuje z novinářů, tak je to takové první nejhloupější, co člověka napadne. A já si myslím, že život není takhle jednoduchý. Navíc Dan Křetínský má sám velkou zodpovědnost za velkou skupinu investiční, kterou vlastní a řídí, takže to jsou opravdu naprosté spekulace a neumím se k tomu nijak víc vyjádřit,“ pousmál se Mynář.

PPF je podle něj připravena fungovat jako doposud. „To znamená relativně dravě nebo asertivně. Pokud si dědicové Petra Kellnera budou přát něco jiného, tak se tomu dokážeme i přizpůsobit,“ vyzval dále k trpělivosti v dalších otázkách budoucnosti PPF Mynář.

A co Kellnerův vliv na českou politiku? „Já si myslím, že Petr Kellner měl vliv tím, že měl titul nejbohatšího Čecha. Spravujete-li takovýto velikánský majetek, tak samozřejmě nějaký vliv máte. Měl pak vliv tím, že nevystupoval veřejně a že si velmi chránil své soukromí. Což důvodem byla ochrana rodiny a on nechtěl být celebritou. Tam neexistuje kompromis – buď jste, nebo nejste. Ale jeho vliv na politiku je démonizován, úplně nesmyslně a zbytečně,“ dodal.

