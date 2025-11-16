Vliv Koudelky z BIS na příští vládu? Bobošíková vytáhla podezření

Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
„I u nás se vede bitva o to, komu bude patřit budoucnost. Lidem s odvahou říkat pravdu, nebo těm, kdo se naučili přizpůsobovat systému. V českém školství dnes probíhá tichá revoluce. Ne ve třídách, ale v hlavách. Tam, kde se rozhoduje, jestli bude vzdělání ještě nástrojem svobody, nebo nástrojem poslušnosti,“ začala Bobošíková zostra.
Poté se obula do českých tajných služeb, o nichž prohlásila, že z jejího pohledu přestávají sloužit českému státu, ale místo toho za oponou politiky rozhodují o tom, kdo bude jmenován, kdo umlčen a kdo se už nikdy nedostane ke slovu. „Dnes vám ukážeme, jak hluboko sahá moc, kterou nikdo nevolil, a jak snadno se může stát, že místo občanů vládnou tzv. tajní,“ naznačila Jana Bobošíková.
BIS se, podle Bobošíkové, snaží oslovit Motoristy, a to přes novinářku Deníku N Zdislavu Pokornou, „o které se spekuluje, že je dlouhodobě navázaná na BIS,“ rozvíjela své úvahy. V pořadu také zaznělo, že prezident Petr Pavel údajně podpořil BIS, aby prověřila kandidáty na ministry.
Pokud tomu vláda Andreje Babiše neučiní přítrž, „nebude vládnout lidmi zvolený kabinet, ale Bezpečnostní informační služba Michala Koudelky“, uzavřela varovně své vystoupení Bobošíková.
autor: Miloš Polák