Vliv Koudelky z BIS na příští vládu? Bobošíková vytáhla podezření

16.11.2025 9:44 | Monitoring

„I u nás se vede bitva o to, komu bude patřit budoucnost. Lidem s odvahou říkat pravdu, nebo těm, kdo se naučili přizpůsobovat systému.“ Jana Bobošíková od plic promluvila. O českém školství, ale i o šéfovi BIS generálovi Michalu Koudelkovi. Vyrukovala s úvahou o tom, kdo možná bude reálně vládnout místo Andreje Babiše (ANO).

Foto: Screen You Tube Aby bylo jasno
Popisek: Jana Bobošíková v pořadu Aby bylo jasno

Jana Bobošíková si ve svém internetovém pořadu Aby bylo jasno opět nebrala servítky.

„I u nás se vede bitva o to, komu bude patřit budoucnost. Lidem s odvahou říkat pravdu, nebo těm, kdo se naučili přizpůsobovat systému. V českém školství dnes probíhá tichá revoluce. Ne ve třídách, ale v hlavách. Tam, kde se rozhoduje, jestli bude vzdělání ještě nástrojem svobody, nebo nástrojem poslušnosti,“ začala Bobošíková zostra.

Poté se obula do českých tajných služeb, o nichž prohlásila, že z jejího pohledu přestávají sloužit českému státu, ale místo toho za oponou politiky rozhodují o tom, kdo bude jmenován, kdo umlčen a kdo se už nikdy nedostane ke slovu. „Dnes vám ukážeme, jak hluboko sahá moc, kterou nikdo nevolil, a jak snadno se může stát, že místo občanů vládnou tzv. tajní,“ naznačila Jana Bobošíková.

Moderátorka pořadu Aby bylo jasno má za to, že šéf BIS generál Michal Koudelka se oklepal a teď se čeká na to, zda proti němu nová vláda, vedená pravděpodobně Andrejem Babišem, dokáže zakročit. „Pokud tu odvahu Babišův kabinet nechápe, nechá sebou dříve či později smýkat strukturami, kterou jsou jí sice formálně podřízené, ale ve skutečnosti už ji nerespektují.“ Bobošíková tady poukázala na vyjádření BIS, že předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura „se ke zprávám BIS nedostane, protože zákon nepředepisuje BIS předávat informace konkrétně předsedovi Poslanecké sněmovny“.  

BIS se, podle Bobošíkové, snaží oslovit Motoristy, a to přes novinářku Deníku N Zdislavu Pokornou, „o které se spekuluje, že je dlouhodobě navázaná na BIS,“ rozvíjela své úvahy. V pořadu také zaznělo, že prezident Petr Pavel údajně podpořil BIS, aby prověřila kandidáty na ministry.

Pokud tomu vláda Andreje Babiše neučiní přítrž, „nebude vládnout lidmi zvolený kabinet, ale Bezpečnostní informační služba Michala Koudelky“, uzavřela varovně své vystoupení Bobošíková.

autor: Miloš Polák

