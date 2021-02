Volby by v lednu vyhrálo ANO, nejvyšší potenicál má koalice Pirátů a STAN, ukázal průzkum Ipsos

Pokud by se v lednu konaly volby do Sněmovny, vyhrálo by je hnutí ANO se zhruba 27 procenty. Následovala by koalice Pirátu s hnutím STAN a třetí by skončila koalice SPOLU tvořená ODS, TOP 09 a KDU - ČSL. Do Sněmovny by se také dostalo hnutí SPD, KSČM a ČSSD. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos, která jej provedla v polovině ledna mezi 1018 respondenty.

Volby do Poslanecké sněmovny by podle volebního modelu vyhrálo hnutí ANO Andreje Babiše s 27,2 procenta, přičemž potenciál hnutí ANO je 36,1 procenta. Na druhém místě by skončila koalice Pirátu a STAN s výsledkem 23,2 procenta. Tato koalice má však nejvyšší potenciál, a to konkrétně 42,6 procenta. Třetím nejúspěšnějším uskupením je koalice SPOLU, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, která získala 21,7 procenta. Její pontenciál se zastavil na 36 procentech.



Do Sněmovny by se také dostalo hnutí SPD Tomia Okamury s 8,4 procenta, KSČM s 6 procenty a těsně nad hranicí pro vstup do Sněmovny by byla ČSSD s 5,8 procenta. Přičemž potenciál SPD je 16,6 procenta, KSČM 11,7 procenta a ČSSD 13,6 procenta.





Před branami Sněmovny by zůstala Trikolóra s 3,6 procenta, přitom potenciál tohoto hnutí je 8,1 procenta. Svobodní by získali 1,9 procenta a jejich potenciál je 5,7 procenta. Nejméně hlasů by získali Zelení, a to konkrétně 1,2 procenta. Potenciál Zelených se zastavil na hodnotě 4.



Volební účast by podle Ipsos činila 64 procent voličů. Volby do Poslanecké sněmovny se konají letos 8. a 9. října.

