Volební potenciál: ANO je bezkonkurenční, Přísaha s Motoristy mají poslance

11.09.2025 14:00 | Monitoring

ParlamentníListy.cz požádaly agenturu Phoenix Research o změření takzvaného volebního potenciálu politických subjektů. Tento přístup umožňuje respondentům teoreticky udělit dva hlasy, čímž se odlišuje od klasických volebních preferencí. Průzkum se vztahuje k říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Zahájení ostré fáze volební kampaně hnutí Přísaha a představení programu pro sněmovní volby.

Volbu druhého hlasu by využila zhruba polovina dotázaných. Reprezentativní vzorek tvořilo 1 068 respondentů starších 18 let z celé České republiky.

Z výsledků vyplývá, že nejvyšší volební potenciál má hnutí ANO, které dominuje i v tradičních preferencích. Teoreticky by mohlo oslovit až 40,5% voličů. Na druhém místě skončila koalice SPOLU vedená premiérem Petrem Fialou s 27,5%. Výrazného potenciálu dosáhla také SPD (20,6 %) a hnutí STAN (20,1%).

Nad desetiprocentní hranici se dostali rovněž Motoristé sobě (11,2%) a levicová platforma Stačilo! (10,2%). Nad pěti procenty by se podle dat ocitla i Přísaha senátora Roberta Šlachty, která by s potenciálem 6% pohodlně získala poslanecké mandáty.

Agentura zároveň upozorňuje, že výsledky jsou orientační a slouží především ke sledování trendů ve voličském chování.

Z dat rovněž vyplývá, že subjekty tvořící současnou i bývalou vládní koalici (Piráti) mají ve srovnání s ostatními stranami znatelně nižší volební potenciál.

 

autor: Karel Výborný

Diskuse obsahuje 7 příspěvků

