Volební potenciál: ANO je bezkonkurenční, Přísaha s Motoristy mají poslance

Z výsledků vyplývá, že nejvyšší volební potenciál má hnutí ANO, které dominuje i v tradičních preferencích. Teoreticky by mohlo oslovit až 40,5% voličů. Na druhém místě skončila koalice SPOLU vedená premiérem Petrem Fialou s 27,5%. Výrazného potenciálu dosáhla také SPD (20,6 %) a hnutí STAN (20,1%).
Nad desetiprocentní hranici se dostali rovněž Motoristé sobě (11,2%) a levicová platforma Stačilo! (10,2%). Nad pěti procenty by se podle dat ocitla i Přísaha senátora Roberta Šlachty, která by s potenciálem 6% pohodlně získala poslanecké mandáty.
Agentura zároveň upozorňuje, že výsledky jsou orientační a slouží především ke sledování trendů ve voličském chování.
Z dat rovněž vyplývá, že subjekty tvořící současnou i bývalou vládní koalici (Piráti) mají ve srovnání s ostatními stranami znatelně nižší volební potenciál.
