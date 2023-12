Vondra nechce Kalouska. Jenže vážné doporučení: Odvezte ho do Bruselu, jinak...

Rok 2023 byl na delší dobu jediným rokem, kdy neproběhly žádné volby. Teď opět postupně proběhnou volby do Senátu, do obecních zastupitelstev, do krajů, do Sněmovny, ale i do Evropského parlamentu. Poslední zmíněné volby nás čekají už příští rok v červnu a v koalici SPOLU to před těmito volbami skřípe. I kvůli Miroslavu Kalouskovi Europoslanec Alexandr Vondra vyčinil TOP 09, ale Kalousek se dočkal i zastání.

Když se rodila koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, jedním z lidí, kteří se stáhli do pozadí, aby mohla tato koalice vzniknout, byl i Miroslav Kalousek. V době zrodu koalice odešel Kalousek ze Sněmovny. Od té doby stojí formálně mimo politické dění, ale neustále ho komentuje. A konkrétně k vládě pětikoalice se jako volič SPOLU staví velmi kriticky a dává najevo, že od ní čekal mnohem víc.

Jenže nedávno dal Miroslav Kalousek najevo, že by se do politiky rád vrátil. Konkrétně do Evropského parlamentu. A europoslanec Alexandr Vondra dal ve vyjádření pro deník Právo najevo, že se mu to ani trochu nelíbí.

„V rámci dohody o sestavování kandidátek mají všichni nějaké domácí úkoly. My jsme si svůj splnili. Jan Zahradil sám oznámil, že kandidovat nebude. Pro TOP 09 byl červeným hadrem. Lidovci také splnili svůj úkol. Pavel Fischer mi volal před uzavřením kandidátky, že svou kandidaturu stahuje, protože byl potenciální skokan. Teď musí splnit domácí úkol TOP 09. Pokud ho nesplní, tak nedodrží dohodu, a to bude mít své důsledky,“ pozvedl varovně prst.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 18% Vůbec mě tato koalice nezajímá 79% hlasovalo: 34676 lidí

Jakkoli se odmítl vyjadřovat k tomu, že Kalousek spolu s dalšími osobnostmi volá po zrušení jednomyslnosti v EU v dalších oblastech. Označil to za vnitřní věc TOP 09.

Jenže Kalousek se dočkal i zastání. Jaroslav Poláček, majitel agentury Produkujeme a někdejší volební manažer TOP 09, upozornil, že Kalousek je schopen získat až půl milionu hlasů. Jde o velkou politickou osobnost, kterých podle serveru Produkujeme nemá Česko mnoho. Takže kdyby se Kalousek ocitl v Bruselu, kde se rozhoduje o energetice a mnoha dalších zásadních věcech, Česko by tam mohlo mít výrazného hráče.

A pak je tu prý ještě jeden důvod, proč Kalouska odvézt z Prahy, resp. z Česka.

„Ve vzduchu je i přízrak nové strany, kterou údajně založí, což by vedlo nepochybně k oslabení koalice Spolu. Logika říká, že je lepší poslat ho na kandidátku, než ho motivovat ‚velkým odmítnutím‘. Spekuluje se o tom, že schválení jeho nominace bude prohrou předsedkyně strany, což je pár dnů po sněmu, který ji jednoznačně zvolil do čela, hezkým motivem pro komentáře, ale na nic jiného to vliv mít nebude,“ napsal Poláček.

Hlavní překážkou pro Kalouskovu kandidaturu je tak odpor koaličních partnerů TOP 09, který server označuje za malicherný ve srovnání s tím, jaká pozitiva může působení Kalouska v Bruselu teoreticky přinést.

„Na babišovce nebo okamurovce v EU nikdo nečeká. V zájmu naší země je, aby nás v Evropském parlamentu zastupovali lidé, kteří mají realistický pohled na Evropu. Miroslav Kalousek ho nepochybně má a jeho hlasy potřebujeme,“ uzavřel Poláček.

