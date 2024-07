Vondra přivezl Turka, je z toho haló. Ale Fiala dostal tvrdou odpověď, proč chybělo ANO

Premiér Petr Fiala se sešel s českými europoslanci. Jen poslanci hnutí ANO nedorazili.

„Dnešního setkání s europoslanci se zúčastnili zástupci téměř všech zvolených politických sil napříč spektrem. Europoslanci za ANO se postupně omluvili, asi jim to Andrej Babiš zakázal. Je to škoda. Ale aspoň je jasně vidět, že zájmy ČR je vůbec nezajímají,“ napsal předseda vlády šéf ODS Petr Fiala.

Zvolená eurpooslankyně hnutí ANO Jaroslava Pokorná Jermanová Fialovi brzy odpověděla.

„Jestli myslíte, že potom, co nás očastujete urážkami, že jsme přisluhovači Ruska a očekáváte, že dorazíme na setkání s vámi, tak jste vedle, jak ta jedle. Nenecháme se urážet! Naopak zájmy ČR jsou nám vším! I proto jsme založili frakci, která je má hájit. Zájmy ČR jsou vám ukradené, vytvořili jste si kandidátku SPOLU, která se rozprchla do protichůdných frakcí. Hlavně, že máte teplá místečka,“ nešetřila kritickými slovy Pokorná Jermanová.

Server Blesk.cz doplnil, že schůzky se zúčastnil také ministr pro evropské záležitosti za STAN Martin Dvořák a premiérův spolupracovník Tomáš Pojar. Sám premiér schůzku označil za důležitou.

Vedle Pojara a Dvořáka dorazili z europoslanců komunistka Kateřina Konečná, Filip Turek od Motoristů a Nikola Bartušek z Přísahy Roberta Šlachty. Přišla i Danuše Nerudová, lídryně STAN. Nechyběl ani matador ODS Alexandr Vondra.

Komentátor serveru Seznam Zprávy Václav Dolejší si všiml, že Turka na setkání s premiérem do Kramářovy vily přivezl ve svém voze právě Vondra.

„Setkání premiéra Fialy s nově zvolenými europoslanci v Kramářově vile. Na akci Alexandr Vondra (ODS/ECR) přivezl Motoristu a Patriota Filipa Turka ve svém subaru. Co na to premiér Petr Fiala, který frakci Patriotů označuje za ‚služebníky zájmů Ruska‘?“ zeptal se Dolejší.

Vondra hned vysvětlil, proč přijel s Turkem.

„Po ranní schůzce s europoslanci na Ministerstvu zemědělství se ukázalo, že Filip Turek nemá auto a musel by taxíkem. Tak jsem ho na schůzku s premiérem svezl svým subaru. Ušetřili jsme tím emise CO 2 . Takový care sharing v českém vydání,“ podotkl.

Konečnou trápila jiná věc.

„Já se chci bavit o tom, jak je to s tím komisařem, protože to si myslím, že je velká chyba, že ani my jako europoslanci to nevíme,“ uvedla šéfka komunistů a lídryně koalice STAČILO!.

