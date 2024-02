Vondra řekl pravdu o USA, Evropě a Rusku. Mnohé zaskočí. Nejde o Trumpa

Amerika už není, co bývala? Zastánci českého atlantismu opatrně přiznávají, že nejde jen o Donalda Trumpa. Na pomoc USA zejména proti Rusku se už nespolehneme tak jako tak, naznačili europoslanci Alexandr Vondra a Jan Zahradil (oba z ODS). „Zájem Mexičanů řešit problémy Evropy je nižší než u potomků Evropanů, kteří budou za pár desetiletí tvořit menšinu. Mění se ale i postavení Spojených států ve světě. ‚Jedna velmoc vládne všem‘ byla pravda naposledy v 90. letech. Možná. Za třicet let se každopádně změnilo úplně všechno, dnes žijeme ve zcela jiném světě, kde se v každém konfliktu střetávají zájmy a priority vícera velmocí. Každý má omezené množství zdrojů a různé typy závislostí na jiných. Hřiště je nepřehledné a je mnohem těžší se v tom všem zorientovat. Chybí jednoznačná emoce. Těžko přesvědčit voliče odněkud z Montany, že jeho zájmem číslo 1 je, aby Rusko nedobylo Avdijivku,“ uvedl Vondra.

Lídr koalice SPOLU do Evropských voleb Alexandr Vondra (ODS) varoval všechny, že Spojené státy a spolu s nimi i celý svět se mění. Mění se nevratně, protože z potomků Evropanů se dříve či později stane menšina, a to nevyhnutelně povede k poklesu zájmu Američanů o dění v Evropě. A Evropani se tomu musejí přizpůsobit. Musejí se začít víc starat o svou vlastní obranu a přestat spoléhat na to, že všechno zařídí Američané.

Vzal si k tomu k ruce graf, který ukázal, jak je to s financováním NATO, kde Spojené státy dlouhodobě hrají prim.

Konstatoval, že se Američané alespoň částečně vrací k izolacionistické politice a vyjadřují přesvědčení, že mají svých problémů dost, ve zdravotnictví, v migrační politice a v mnoha dalších oblastech, a musejí si řešit své vlastní domácí úkoly.

Tohle všechno by měli Evropané vzít v potaz, když přemýšlejí, jak to se světem bude dál.

„Takovou Ameriku samozřejmě nebude bavit donekonečna hradit obranu Evropy. Musíme se dát dohromady a udělat z obrany jednu ze základních priorit. Moc bych ocenil, kdybychom se na tom shodli i s opozicí. O všem ostatním se můžeme přít, ale tohle by měla být naše společná věc,“ uzavřel Vondra.

Končící europoslanec Jan Zahradil (ODS) zašel ještě dál.

„Čeští atlantisté cítí, že celá jejich geopolitická představa světa posledních třiceti let bere za své. Cítí, že USA coby ‚hard power‘ ztrácejí o Evropu zájem, Trump neTrump. Cítí, že EU coby ‚soft power‘ nakonec upřednostní appeasement před konfrontací. A netuší, co s tím. Trump není příčinou této změny amerických preferencí, ale důsledkem. Příčinou je nevratná změna americké demografie, nevratná změna globální ekonomické rovnováhy a protireakce vůči liberálnímu internacionalismu. Ohánět se ještě dnes 40 let starým ‚reaganismem‘ je úplně mimo,“ varoval všechny Zahradil na sociální síti X.

Expert koalice SPOLU na obranu Ondřej Krutílek na druhé straně varoval, že evropské státy musejí svou obrannou politiku koordinovat s USA tak, aby cokoli, co EU udělá, bylo kompatibilní v rámci celého NATO.

„Máme NATO, NATO nás chrání dostatečně a EU by to všechno jenom duplikovala. Co může EU dělat, je, že může třeba dělat společné nákupy, může spolupracovat s ostatními členskými státy, ale vždycky tak, aby to bylo kompatibilní s NATO a neházelo mu to klacky pod nohy. Jenom tak dosáhneme toho, že v Evropě bude bezpečně,“ zdůraznil Krutílek, taktéž člen ODS.

