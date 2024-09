Vondráček tvrdě proti Green Dealu: Je to cesta do ekonomické katastrofy

„Green Deal je cestou do ekonomické katastrofy, zejména pro země jako Česká republika, které jsou závislé na průmyslové výrobě a tradičních energetických zdrojích,“ uvedl Vondráček v rozsáhlém komentáři . Podle něj Green Deal neřeší podstatu problému a navíc neúměrně zatíží české domácnosti i podniky.

Vondráček připomněl, že ve svých kritikách Green Dealu nebyl nikdy osamocen. Již dříve varoval, že náklady spojené s přechodem na „zelenou ekonomiku“ budou enormní a nepřinesou očekávané výsledky. „Tyto výzvy nemůžeme ignorovat, protože dopady Green Dealu už teď pociťujeme v rostoucích cenách energií a výrobních nákladů,“ varoval.

Odkazuje na článek CNN Prima News, ve kterém uznávaný expert vybídl k vývoji levnějších alternativních zdrojů energie, Vondráček zdůrazňuje, že by se mělo pracovat na efektivnějších řešeních. „Proč bychom měli jít cestou, která vede jen k vyššímu zdanění, omezování průmyslu a snižování naší konkurenceschopnosti, když existují jiná, levnější řešení?“ ptá se.

Svobodní dlouhodobě zastávají názor, že klimatickou krizi lze řešit i bez drakonických opatření, která ničí ekonomiku. Vondráček v komentáři zdůraznil, že i přechod na alternativní zdroje energie by měl být prováděn s ohledem na ekonomickou realitu. „Klimatickou krizi nevyřešíme tím, že se zničíme sami ekonomicky,“ uvedl s tím, že vlády by měly podporovat inovace a vývoj nových technologií, které umožní čistší výrobu energie, aniž by to zdevastovalo český průmysl a snížilo životní úroveň obyvatel.

V závěru svého komentáře Vondráček vyzval vládu k razantnímu přehodnocení přístupu ke Green Dealu: „Musíme hájit české zájmy a nenechat se zničit nerealistickými požadavky Bruselu.“ Svobodní tak opět potvrzují svou pozici jedné z hlavních politických sil, které odmítají Green Deal jako ekonomicky neudržitelný a nebezpečný pro budoucnost české ekonomiky.