Vondráček varuje: Korespondenční forma může narušit důvěryhodnost voleb

Vondráček na semináři hlasitě varoval před možným narušením ústavních principů, jako jsou tajnost, přímost a rovnost při zavedení korespondenční volby. Přitom citoval článek 18 Ústavy, který stanoví právo každého občana volit, a zdůraznil, že tato změna může mít dalekosáhlé dopady na důvěryhodnost volební procedury. „Odpůrci korespondenční volby často přehlížejí možná rizika, která přináší. Tajnost, přímost a rovnost jsou základními pilíři demokratických voleb, které bychom neměli ohrozit," řekl Vondráček.

Předseda Svobodných však nezůstal jen u kritiky, ale představil také svůj návrh. Podle jeho slov by bylo efektivnějším řešením pro naplnění požadavku rovnosti volebního práva změna volebních zákonů, zejména v tuzemsku. Změna 5 procentní vstupní klauzule do Poslanecké sněmovny by podle něj mohla lépe zohlednit zastoupení voličů. „Místo zavádění korespondenční volby bychom se měli nejprve podívat na nerovnost v zastoupení voličů v tuzemsku. Změna volebních pravidel by mohla být efektivnější a méně kontroverzní," dodal Vondráček s tím, že vzhledem k historicky bezproblémové organizaci voleb v České republice by zavedení korespondenční volby mohlo ohrozit důvěryhodnost volební procedury.

„Je třeba si vážit toho, že naše organizace voleb byla doposud téměř nezpochybnitelná. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že důvěra ve výsledek voleb není samozřejmostí," uzavřel Vondráček.

