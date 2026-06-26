Ministr Macinka: V létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma

Děkuji, paní předsedající. Já musím tady tedy sdělit. To není určitě reakce, jenom tedy stručná zpráva k průběhu klimatické krize v České republice. Takže, vyznačuje se tím, že v létě je horko, v zimě je zima, v noci je tma. Takže to je krize. Samozřejmě chápu, že v létě je horko, tak někteří lidé jsou přehřátí, ale vidím, že Strana zelených je teda přehřátá značně. Naštěstí tedy paní poslankyně má klimatizaci, tak snad to bude brzy dobré.
Jenom bych tedy chtěl upozornit, že na sociálních sítích Ministerstva zdravotnictví – což si zřejmě některé přehřáté poslankyně nestihly přečíst – jsou materiály a grafiky, které právě hovoří o tom a říkají lidem, jak se třeba mají chovat, aby si svoje zdraví v těchto horkých letních dnech třeba nějak zachránili nebo uchránili.
No, vím, že teď bych měl asi navrhnout nějaký bod programu, ale protože je horko a trošku jsem se také přehřál, tak jsem zapomněl, co bych měl navrhnout, takže nic nenavrhuji. Tak to berte jenom jako zprávu o průběhu letní horké klimatické krize. Děkuji.
Mgr. Petr Macinka
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