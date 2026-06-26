Ferčíková Konečná (Zelení): Vládě je vlna veder k smíchu. Nechce ji krizově řešit

Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Tak já jsem se v první řadě chtěla zeptat, jak se těšíte na víkend? (Ozývá se: Supr.) Nicméně velká část našich spoluobčanů, zejména těch méně privilegovaných, kteří si nemohou dovolit klimatizaci, seniorů anebo chronicky nemocných... (Hluk v sále, zejména před řečništěm.)
Místopředsedkyně PSP Barbora Urbanová: Moc prosím, nepokřikovat v sále.
Poslankyně Irena Ferčíková Konečná: Já poprosím paní předsedající, aby uklidnila tady skupinku Motoristů, kterým tahleta diskuse přijde směšná. Já se domnívám, že tady tohle je naprosto neuctivé k lidem, které vlna veder zasáhne takovým způsobem že budou řešit zdravotní následky.
Tak tato vlna bezprecedentních veder, pane kolego a paní kolegyně a páni kolegové, je politické téma.
Pane ministře Macinko, vy jste slíbil, že klimatická krize je over. Kde udělali pánové od aut chybu?
Pane ministře životního prostředí, co kdybyste přestal veřejně machrovat a pošklebovat se, jak děláte na svém ministerstvu čistky na základě politické příslušnosti, a začal řešit situaci milionů spoluobčanů a spoluobčanek, na kterých vlna veder dopadá? Co udělá váš rezort, aby se tahle situace neopakovala, aby zmírnila dopady klimatické krize, když už jste za tenhle rezort zodpovědný?
Pane ministře zdravotnictví Vojtěchu, tato vlna veder představuje ohrožení zdraví milionů lidí. Jak je možné, že tato bezprecedentní situace není vaším rezortem komunikována?
Pane ministře vnitra Metnare, tato vlna veder představuje krizovou situaci velkého rozsahu. Milionu občanů hrozí zdravotní rizika. A já se nebojím nazvat to, co se teď děje, krizovou situací srovnatelnou s živelnými katastrofami. Co dělá váš rezort? Svolal jste krizový štáb? Jak probíhá krizová situace a komunikace? Pardon, já zapomněla, že jste zrušil KRIT, oddělení, které tyhlety krizové situace má komunikovat a má dávat instrukce občanům, jak se chránit.
Pane premiére Babiši, všiml jste si, že vaši přátelé a vaši takzvaní kluci z velkého světa momentálně komunikují se svými občany a nabízí řešení? Zajímá vás to, co se teď běžným lidem děje?
Dámy a pánové, já vidím, že zejména části koalice je tahleta diskuse k smíchu. Tady zrovna, prostřednictvím pana předsedajícího, to přiznal pan Libor Vondráček, za mými zády se posmívá pan ministr Macinka, tady pan ministr životního prostředí na mě dělá pošklebky. (Smích v sále.)
Místopředsedkyně PSP Barbora Urbanová: Já se moc omlouvám... (Ozývá se i potlesk.)
Poslankyně Irena Ferčíková Konečná: Takže vážení spoluobčané, tahleta vlna veder a to, jakým způsobem ji zvládnete, je momentálně našemu politickému establishmentu k smíchu.
Proto jsem chtěla zařadit bod, který mi, předpokládám, neprojde, který se týká situace krizové komunikace, vlny veder.
A teď se tady směje, prostřednictvím pana předsedajícího, pan ministr Šťastný, protože jemu zdraví přijde naprosto směšná záležitost.
Já jenom chci poukázat na to, jak absurdní situace tady probíhá.
Ten bod, který chci navrhnout, je krizová komunikace vlny veder. A předpokládám, že nebude schválen, protože je všem k smíchu. Děkuju. (Potlesk v sále.)
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