Vy... Maďar, Prymula, Chlíbek, Tachezy, Konvalinka, Vojtěch. Kam jste to Česko přivedli? ptá se Vávra. Rusko, Itálie, Brazílie, všichni lépe

reklama

Číslo včera potvrzeně nově nakažených covidem se vyšplhalo 9161, což je největší sobotní nárůst od března, kdy se Česká republika točila v kruhu nezvládnuté pandemie a hrozil kolaps nemocnic. Anketa Zvládne Fialova vláda covid lépe než Babišova? Ano 2% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 16234 lidí

„Nárůst nových případů i mrtvých se každý týden zvyšuje 1,5×,“ konstatuje Vávra a předpokládá, že čísla porostou skokově dál. Tento týden jsme měli 14 tisíc potvrzeně nakažených, 60 mrtvých, příští týden to podle Vávry bude 23 tisíc nakažených a 90 mrtvých. Další týden už se budeme podle Vávry prohýbat pod 30 tisíci nakažených a 130 mrtvými denně. „Dokud viru nedojdou nenakažení, což nikdo netuší, kdy se stane,“ predikuje Vávra.

A dává na stůl dva možné postupy, které by vláda mohla uplatnit. První je protipandemický. Snaha nalézt nakažené a izolovat je. Dát do karantény i s jejich kontakty a rodinou. A to včetně očkovaných. Co nejvíce testovat i izolovat všechny. I očkované. A do toho přemlouvat ty z rizikové skupiny, aby se dali co nejrychleji očkovat, aby podobná situace už nemohla nastat.

Pak je tu, podle Vávry, druhá možnost. Zrušit testování. A to i přesto, že očkovaní přenášejí virus a s virem i končí v nemocnici. „Zruším testování. Přestože veškerá data jasně ukazují, že i očkovaní přenášejí virus a končí v nemocnicích, zajistím, že se ANI PO KONTAKTU s nakaženým nemusí testovat, natož aby šli do karantény. Do toho budu prosazovat, aby se všichni naočkovali. Budu nutit lidi po nemoci, kteří mají prokazatelně násobně lepší imunitu než očkovaní, aby se naočkovali, čímž zabráním imunním, aby se nakazili něčím, vůči čemu jsou imunní,“ srší Vávra ironií.

A kopnul si do snahy vlády, jejíž jedinou strategií je očkování a očkovací kampaň a z toho vyplývající úlevy pro očkované, kteří se nemusí testovat a nastupovat do karantény – i když, jak tvrdí Vávra, virus přenášejí, rozšiřují a končí s ním i v nemocnici. Současnou situaci chce vláda řešit jen očkováním, jehož účinky se ovšem promítnou do čísel nejdříve za 21 dní. Proočkovat všechny zbývající neočkované by vládě trvalo několik měsíců, během kterých se epidemie bude dál vesele šířit, míní Vávra.

„Kterou variantu svorně zvolí dosluhující i nastupující vláda?“ ptá se Vávra. Zvolí si tu zmíněnou druhou možnost. A následně se Vávra ptá, jak lze rozhodnutí obou vlád chápat. A předkládá možnosti:

„1. Nihilistická sabotáž za účelem zabití co nejvíce lidí.

2. Trestný čin obecné ohrožení podle § 272 a 273 trestního zákoníku.

3. Absolutní neschopnost způsobená naprostou demencí všech zúčastněných.

4. Naprosto bezskrupulózní korupce, kde se berou úplatky i přes tisíce mrtvých.

5. Super byznys.

6. Jediné možné řešení situace, protože když všichni získají za tři měsíce ochranu 90 % před hospitalizací, zítra se začne epidemie zastavovat a zabráním tak zahlcení nemocnic a smrti tisíců lidí v příštích několika týdnech.“

A k tomu přičinil Dan Vávra několik poznámek. Zkonstatoval, že naše vláda – a její „experti“ – je, co se výsledků boje s epidemií týká, jedna z nejhorších. Podle Vávry máme horší výsledky než nejrůznější diktátorské a rozvojové země. Podle čísel, podle Dana Vávry jsme v dopadech epidemie sedmá nejhorší země na celé planetě. A zmiňuje viníky: Romana Prymulu, Rastislava Maďara, Vojtěcha Adama, Romana Chlíbka, Ruth Tachezy nebo Jana Konvalinku, kteří jsou těmi experty na pandemii a kteří řídili či řídí její řešení v České republice.

Vávra zmiňuje Brazílii a katastrofální následky politiky „zlotřilého Bolsonara“, zmiňuje Putinovo Rusko a tamní katastrofální úmrtnost i promořenost, poukazuje na to, jak se smějeme Trumpovu nezvládnutí pandemie v USA, poukazuje na naše sledování hrůzostrašných záběrů z indických nemocnic, zmiňuje i katastrofální nezvládnutí situace v Itálii. A konstatuje, že jsme na tom daleko hůř než zmíněné země.

Věříme českému řešení pandemie? „Přes to přese všechno velká část společnosti považuje vládní ‚řešení‘ za ‚jedinou možnou cestu‘ a vládním ‚expertům‘ věří a nastupující vláda se v tom zjevně chystá pokračovat,“ konstatuje smutně Vávra.

Na závěr podotknul, že stav v naší republice je absolutním selháním celé společnosti a většiny „elit“. Jako sociologický experiment má stav kolem pandemie v naší republice podle Vávry nedocenitelnou hodnotu – ale zároveň má ovšem příšerné následky.

A končí výhledem do budoucnosti. Ne na řešení epidemie a jejích následků. Nehledí na budoucí vládu. Plánuje volat odpovědné k zodpovědnosti. „Za jak dlouho se obecné ohrožení promlčuje? Plánuju monstrprocesy,“ prohlásil Dan Vávra.

Psali jsme: „Zaostalý národ, Češi. Do p*dele.“ Z TOP 09 k neočkovaným. TV nadskakovala Dovolíte si kritizovat EU, očkování či migranty? Tak pozor! Hlavně na TOP 09 a Piráty, varuje organizace Na h*vno. Únik od skučících Pirátů se obrátil proti nim i STANu Rada pro lidi v „průs*ru“ s Bohemia Energy: Obvolejte rodinu, i když se hádáte. Zálohy zaplatit musíte, jinak vás vypnou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.