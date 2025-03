Vy jste ohrožení demokracie. V Partii zaznělo na hnutí STAN obvinění

Ve druhé hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News proti sobě zasedli poslanci Věra Kovářová (STAN), Aleš Juchelka (ANO), Jan Skopeček (ODS) a šéfka sociální demokracie (SOCDEM) Jana Maláčová.

Skopeček zdůraznil, že v této chvíli je třeba investovat do obrany, ale podle jeho názoru je třeba dbát i na to, aby nedocházelo k enormnímu zadlužování. „Nedovedu si představit, že bychom už tak předlužené evropské země ještě dál zadlužovali,“ pravil Skopeček. Posteskl si, že možný budoucí německý kancléř Friedrich Merz se odklání od rozpočtové odpovědnosti i v takové zemi, jako je Německo.

Předsedkyně SOCDEM Maláčová zdůraznila, že podporuje výdaje na obranu ve výši 2 % HDP. „Já sama jsem z vojenské rodiny a vím, co vojáci potřebují,“ ujišťovala diváky. „My chceme kvalitní a dobře vyzbrojenou armádu. V tuto chvíli nám tam nejvíc chybí lidé,“ připomněla sociální demokratka. Zdůraznila také, že když vláda ČSSD jednala o švédských gripenech pro českou armádu, vedla se o tom široká diskuse.

Jana Maláčová SOCDEM



Na to Kovářová pravila, že o zlepšení bezpečnosti Česka se široká debata vede. STAN by podle ní nechtěl kvůli bezpečnosti zvyšovat daně.

Juchelka se v tomto punktu přidal. „My rozhodně daně zvyšovat nechceme.“ Ale jinak se do hnutí STAN obul. Citoval poslance Petra Letochu, který podle Juchelky řekl, že „český senior unese ořezání důchodů, když bude třeba posílit bezpečnost Česka“. – „Ale vy to necitujete všechno. On také řekl, že rozhodně nechce, aby se sahalo do důchodů,“ ozvala se Kovářová, a že Juchelka výrok jejího stranického kolegy poslance vykládal vysoce účelově.

Juchelka trval na svém. A pak se rozpovídal o zrušení Green Dealu. „Já za mě říkám – Green Deal zrušit. Pro mě je nepřijatelné, aby se třeba vůči domácnostem zaváděly emisní povolenky, protože to by vedlo k nabourání sociálního smíru. A víme, k čemu v minulosti narušení sociálního smíru vedlo,“ rozčiloval se Juchelka.

Ing. Aleš Juchelka ANO 2011



Skopeček připomněl, že hnutí ANO vládlo v Česku do konce roku 2021 a že ANO nikdy nedosáhlo výdajů 2 % HDP na obranu. Osobně je prý pro to, že výdaje na obranu musí růst, ale musí růst pomalu a musí jít o efektivně utracené peníze. „Nedovedu si představit, že bychom se k těm třem procentům výdajů na obranu dostali jen na vrub dluhu,“ zdůrazni Skopeček. „Jestli chceme na nějakou prioritu přidat, tak jinde budeme muset ubrat,“ varoval Skopeček s tím, že pokud se to nebude dít právě takto, tak to nepřinese nic jiného než vysokou inflaci. „A to je to, čeho já se teď obávám i v Německu,“ upozornil Skopeček.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



Skopeček prohlásil, že Jana Maláčová se nikdy moc nezajímala o to, z čeho se zaplatí tzv. třinácté důchody a další levicové sliby.

Jana Maláčová vypěnila. „Máme nízké platy, máme nejnižší porodnost od Marie Terezie... My se snažíme říct, že pokud naše společnost bude na padrť, tak nebude co bránit!“ zuřila Maláčová.

A uhodila na Janu Černochovou, o které prohlásila, že vedle ministryně obrany je ještě pražskou radní pro školství. „Jak to stíhá? Buď dělá obranu naplno a považuje to za důležitou oblast, nebo to prostě nedělá naplno,“ nešetřila ostrými slovy Maláčová.

Kovářová pravila, že Česko má jednu z nejvyšších porodností v Evropě.

A Skopeček zašel ještě dál.

Juchelka se vytasil s výrokem Manfreda Webera, významného politika lidovecké frakce v Evropském parlamentu, který řekl, že je třeba „připravit se na fungování válečné ekonomiky“. Německé zbrojovky by měly podle Webera jet na 3 směny. „Mě toto šokovalo,“ zdůraznil Juchelka, a že by se prý válečné ekonomice velice rád vyhnul.

Vedle toho kritizoval i českou vládu, která se podle jeho názoru snaží šmírovat české občany. Měl na mysli především hnutí STAN. „Jako hnutí STAN jste ohrožením demokracie!“ rozjel se Juchelka s odkazem na ministerstvo vnitra vedené Vítem Rakušanem (STAN), odkud přicházejí nápady na „šmírování“ občanů na internetu.

Věra Kovářová se okamžitě ohradila, že hnutí STAN demokracii neohrožuje.

Ing. Věra Kovářová, MIM STAN



Když znovu dostala slovo Jana Maláčová, znovu uhodila na vládu. „Předmětem zájmu sociální demokracie je volič a jeho potřeby. My prostě chceme, aby se řešily reálné problémy. To, co dělají s ekonomikou, je prostě hrůza,“ obracela se Maláčová na členy vládní koalice.

„Paní kolegyně, my máme minimální nezaměstnanost a postupně snižujeme zadlužení této země, kterou jste nám tady zanechali vy. Takhle nevypadá spálená země,“ zlobil se Skopeček.

„Ne všichni se mají jako vy,“ vmetla Maláčová Skopečkovi.

A Terezie Tománková politickou debatu raději uzavřela.

