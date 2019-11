Vy jste ten majetek lidem ukradli, rozkřikl se Rakušan na Filipa. Ten připomněl výhrůžky smrtí z Řeporyjí

V nedělní Partii na TV Prima hovořili předseda KSČM a místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Prodiskutovali chystanou stávku učitelů a shodli se, že vzdělávací sektor je podhodnocený. Rakušan z nynější situace obvinil především Ministerstvo financí. A pak promluvil i k církevním restitucím. „Vy jste ten majetek lidem ukradli,“ rozohnil se. A do komunistů tepal i v rámci výroků poslance Stanislava Grospiče o sovětské okupaci. To Filipa vytočilo, prý zde existuje dvojí metr – ukázal na vyhrožování komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi ze strany řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS). Načež se řešil i rodičovský příspěvek, pravice dle Filipa používá taktiku zdržovat tak dlouho, aby pak mohla říkat, že vláda nefunguje.

Předseda STAN také zkritizoval, že vláda i přes současné období konjunktury nedává očekávaných 5,5 % HDP do školství, zatím do tohoto sektoru míří jen něco přes čtyři procenta. „Není to žádná hitparáda, ale zlepšení tam je,“ souhlasil částečně Filip a poukázal, že zájem o pedagogické fakulty se zvyšuje.

Rakušan na to uznal, že je to bohužel odpovědnost vlád za posledních třicet let.

Sám premiér Andrej Babiš (ANO) odborářské hrozby stávkou kvůli navyšování platů učitelů nechápe. Podle něj výdělky pedagogů rostou a do voleb v roce 2021 překročí v průměru 45.000 korun.

Odboráři teď narážejí na to, že vláda na jaře původně plánovala navýšení platů učitelů o 15 procent. Polovina sumy měla putovat do platového základu, polovina do odměn. V připraveném rozpočtu nakonec kabinet počítá s růstem částky na výdělky o deset procent, tedy o 11 miliard korun. Odbory s tím souhlasily, pokud se na navýšení tarifů využije zhruba tolik jako při původně zvažovaném patnáctiprocentním přidání. Požadovaly proto růst platového základu o deset procent a zbytek do odměn. Na ně by podle odborových předáků zbyla asi pětina peněz. Premiér Babiš s ministrem Plagou ovšem minulou středu oznámili, že tarify se zvýší od ledna jen o osm procent. Stávka se má konat ve středu 6. listopadu.

Debata se v rámci školství přehoupla i k rozpočtu. Rakušan na to tepal Filipa, že na vládní deficit 40 miliard kývl. „KSČM si samozřejmě užívá té role oblečený neoblečený ve vládě,“ uvedl.

Co se týče církevních restitucí, Filip kritizoval, co obsahují. „Tam bylo šest církví, které tady do roku 1989 nebyly,“ podotkl. Stát se prý nezastal občanů, když byli dodatečně zdaněni občanů u příjmů ze stavebního spoření, ale nyní se u církví takto angažuje.

„Propánajána, v takovém státě žít nechci,“ reagoval pak Rakušan na to, že Filip posuzuje i to, jak se o církevních restitucích debatuje na sociálních sítích a co si o tom lidé myslí. „Vy jste ten majetek lidem ukradli,“ pokračoval. Komunisté by dle něho měli respektovat nález Ústavního soudu a to, že by případ předali Soudu pro lidská práva zrovna komunisté, jej pobavilo. Filip prý nález Ústavního soudu respektuje.

Pak oba politici zhodnotili i nedávná slova místopředsedy komunistů Stanislava Grospiče, podle něhož nebylo obsazení Československa v roce 1968 okupací a lidé, kteří v důsledku invaze zahynuli, byli většinou oběti dopravních nehod. Dle předsedy komunistů tato slova „nebyla šťastná“. „To vyhovuje některým stranám, aby si našli bič na KSČM,“ přiložil a kritizoval, že existuje dvojí metr, čímž narážel na vyhrožování komunistickému poslanci Zdeňku Ondráčkovi ze strany řeporyjského starosty Pavla Novotného (ODS).

Rakušan Grospičovi vzkázal, že by měl jít k hrobům lidí, kteří byli „při takto divných dopravních nehodách“ zabiti a přibližoval, že oběti často umíraly na následky střelných zranění.

Filip uznal, že sovětská okupace byl násilný vstup, který ublížil občanům, i celému komunistickému hnutí.

Dále oba předsedové probrali i nový daňový balíček a rodičovský příspěvek. Sněmovna rozhodnout o zvýšení rodičovského příspěvku v pátek nestihla. A opozice ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou (ČSSD) poté nařkla ze skandální obstrukce. Maláčová totiž na mimořádné schůzi svolané z podnětu opozice v čele s ODS hodinu komentovala navrhované poslanecké úpravy vládní novely.

„Taktika ODS, TOP 09 a Starostů je průhledná jako sklo,“ poznamenal Filip. Nikdo prý po opozici nechce, aby schválila daňový balíček. Pravice dle něho používá taktiku zdržovat tak dlouho, aby pak mohla říkat, že vláda nefunguje. Sněmovna o rodičovském příspěvku bude opět hlasovat příští středu. Rakušan debatu ve Sněmovně vidí jako obstruktivní. Pokud se celá věc přesune k Ústavnímu soudu, Starostové se prý ke stížnosti připojí.

