Vyhodit ji, řval prý Babiš. Ona brečela. Blatného úřad v rozkladu, tvrdí TV. Už se jen čeká

Je to již rok, co se koronavirová pandemie naplno rozhořela v Evropě. U klíčových úředníků na českém Ministerstvu zdravotnictví se prý po dvanácti měsících v totálním zápřahu začíná projevovat vyčerpání. A když se k tomu přidá nejistota kolem osudu ministra Blatného a mezi úředníky slavné cholerické výstupy premiéra Babiše, stává se prý sídlo ministerstva na Palackého náměstí domem apatie, nebo naopak hysterie.

„Atmosféra na ministerstvu je opravdu špatná,“ cituje Prima CNN důvěryhodný zdroj z řad úředníků. Většina z ministerského osazenstva prý po roce, kdy úřad funguje prakticky nepřetržitě v krizovém režimu, podléhá apatii.

„Zaměstnanci a takoví ti vyšší úředníci se zavřeli ve svých kancelářích a už jen čekají, až bude konec a přijde nová vláda. Už jsou vyždímaní,“ říká bývalá zaměstnankyně, která v minulých dnech raději podala výpověď.

Kromě vyčerpání se na náladě úředníků projevuje také celková atmosféra ve společnosti a také situace ve vládě, kde nikdo neví, jak dlouho ještě bude ministrem Jan Blatný a co se bude na úřadě dít dále. Mnozí úředníci si prý navíc uvědomují, že vláda není schopna dát řízení krize jasný směr a v opatřeních lítá ode zdi ke zdi, což rovněž prohlubuje jejich frustraci.

A dotýká se to všech úředníků, od řadových referentů po důležité osoby. Třeba hlavní hygienička Jarmila Rážová je podle zdrojů z ministerstva v posledních dnech „úplně vyřízená“. Byla to taková milá, vtipná a společenská kolegyně. Teď už raději s nikým moc nemluví,“ cituje Prima CNN.

Již delší čas je prý v naprosté apatii Ladislav Dušek, šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Hvězda tiskových konferencí za první vlny pandemie prý v poslední době stále častěji hovoří o tom, že by úplně odešel ze zdravotnictví.

Náměstek Aleksi Šedo a několik dalších důležitých úředníků již v minulých dnech odešli. Například koordinátor očkování Zdeněk Blahuta, který po svém odchodu nezvykle otevřeně do médií řekl, že je rád, že to má za sebou. Nebo Marián Hajdúch, vedoucí laboratorní skupiny ministerstva.

Náměstek Šedo si postěžoval, že s ministrem Blatným za několik měsíců společného působení hovořil asi 15 minut. A takto se podle něj v úzkém týmu, jakým je vedení ministerstva, spolupracovat opravdu nedá.

Dobře na tom prý není ani mluvčí ministerstva Barbora Peterová, která na úřadu působí teprve od listopadu a měla s novým ministrem Janem Blatným zlepšit právě komunikaci. Navíc Peterová dříve pracovala na Úřadu vlády pro Andreje Babiše, se kterým si příliš nesedla. A i nyní je prý pro premiéra oblíbeným hromosvodem.

Komunikace je Ministerstvu zdravotnictví vyčítána dlouhodobě. A to jak směrem k vládě a ostatním úřadům, tak k veřejnosti. Kritika míří na to, že informace z ministerstva se podávají buď neúplné, nebo naopak zabalené do složitých souvislostí tak, že jim lidé mimo obor nemají šanci porozumět. Kritice za své nejisté vystupování čelí i ministr Blatný osobně. Zejména od premiéra Babiše.

V minulém týdnu proběhla kauza, když mluvčí Peterová v reakci na informace o snížení dodávek vakcín promluvila o možnosti, že by se zastavilo očkování nových pacientů, aby zbylo na druhou dávku pro „rozočkované“. Ministr Blatný to korigoval, že nepůjde o zastavení, ale maximálně o omezení.

Následoval rozčílený živý vstup premiéra Babiše do Událostí ČT během jednání vlády, kdy tyto informace popřel a z problémů obvinil jednotlivá zdravotnická zařízení, která prý neumějí počítat.

Pak se premiér vrátil do zasedačky, kde to prý bylo ještě horší. „Blatný dostal šílený kotel od Babiše. Řval na něj přes celou vládu ohledně komunikace kolem zastavení očkování a že má okamžitě propustit Peterovou jako mluvčí,“ řekl Primě zdroj z ministerstva.

Pak měl následovat „koberec“ přímo u premiéra za účasti mluvčí Peterové, která se při premiérově výstupu měla rozbrečet. Jak dodává Prima CNN, v líčení této scény řada lidí ze státní správy neomylně poznává způsob, jakým Andrej Babiš jedná s lidmi. Křik, sprostá slova a vyhrocená atmosféra jsou prý u něj velmi časté.

Mimochodem, i exministr Adam Vojtěch měl v říjnu rezignovat poté, co absolvoval od Andreje Babiše během tří dnů dva „kartáče“.

Nejistotu na ministerstvu navíc zvyšuje nejasný osud ministra Jana Blatného. Šéfredaktor Zdravotnického deníku, bývalý mluvčí Ministerstva zdravotnictví a obvykle dobře obeznámený insider Tomáš Cikrt se domnívá, že tlak na jeho vyhazov je opravdu velký.

Rovněž podle informací z kuloárů by se jej Andrej Babiš rád zbavil, ale nemá za něj náhradu. Objevila se i varianta, že by vedení ministerstva oficiálně převzal sám premiér a do úřadu by nejspíš na pozici náměstka posadil svého poradce Romana Prymulu, který by coby „výkonný ministr“ řídil každodenní provoz.

Na druhou stranu se ale prý premiér bojí, že by mu Prymulu dala „sežrat“ opozice a všichni kritici. Všichni si ještě pamatují, že na podzim musel rezignovat po nevyjasněné schůzce v uzavřené restauraci na Vyšehradě, navíc se angažuje v soukromém projektu antigenního testování, takže by se mohl dostat do střetu zájmů.

Tomáš Cikrt si navíc myslí, že setrvání Blatného by mohl přispět i fakt, že se rošáda s „výkonným ministrem Prymulou“ dostala na veřejnost díky Václavu Moravcovi. Premiér teď alespoň nějakou dobu nemůže dát novináři za pravdu, aby si zachoval tvář.

