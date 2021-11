Výhra byznysu a farmalobby. Svrčinová je prý v kleštích. Odnesou to děti?

reklama

Svrčinová podle informací redakce deníku za protizákonné považuje povinné testování, podle ní jde o drahé opatření, které má vážný dopad i na naše děti. „Musíme opatření zrušit, takhle už to dál nejde. Musíme to vrátit do normálu,“ tato slova emotivně vykřikuje hlavní hygienička v prostorách resortu zdravotnictví.

I přes tento nesouhlas ale testování nezruší, v cestě jí prý stojí Rastislav Maďar z Mezioborové skupiny pro epidemické situace (MeSES). Z interních dokumentů, které má Reflex k dispozici, je jasné, že MeSES testování zkrátka chce, to ostatně vyplynulo i z jeho středečního doporučení vládě.

I když má Svrčinová údajně už od jara tohoto roku alarmující data ukazující, jak negativní dopad má preventivní plošné testování ve školách, nehrozí, že při aktuální nevoli skupiny MeSES zrušit testování spatří tento dokument i veřejnost.

Reflex však tyto podklady získal. Konkrétně jde o vyhodnocení nouzových a protiepidemických opatření, jež Ministerstvo zdravotnictví nařizovalo spolu s vládou během loňského roku. „Píše se v nich mimo jiné, že zavádění plošného a preventivního testování šíření viru nezabraňuje, je neefektivní, drahé a zejména u dětí má dlouhodobé negativní následky,“ cituje deník.

„Hlavní hygienička přesto opatření na jaře ani nezměnila, ani nezrušila. Miliony dětí se stejně musely testovat až do konce školního roku,“ dodává redakce. Při červnovém jednání s řediteli krajských hygienických stanic si Svrčinová premiérovi dokonce pochvalovala, jak její protiepidemická opatření fungují. Když následně ministr zdravotnictví ohlásil testování dětí od září, Svrčinová to bez jakékoli námitky schválila.

Testování tehdy doporučil jak Rastislav Maďar, tak ministr školství Robert Plaga. „Co chce MeSES, to chce i ministr zdravotnictví. Co chce ministr zdravotnictví, nařizuje hlavní hygienička. Prostě poslušně plní úkoly,“ shodují se interní zdroje deníku. „Že Svrčinová plní zadání, která dostane, je jasné celému ministerstvu i vládě,“ popisuje další z nejmenovaných zdrojů, že jde o běžnou praxi. Svrčinovou prý úkolují politici a ti jsou zase „propojení se zdravotnickými a farmaceutickými lobby“. To je podle výpovědi zmiňovaného zdroje veřejným tajemstvím už řadu let.

„U škol to teď na podzim bylo dokonce tak, že Smejkal s Maďarem obhajovali v médiích testování na školách dřív, než se na vládě a ministerstvu vůbec diskutovalo o jeho zavedení,“ popisuje další ze zdrojů, kdo má v této záležitosti hlavní slovo. Na ministerstvu také prý kolují informace o tom, že to byl právě Maďar, kdo pomáhal Svrčinové odůvodnit soudem shozené nařízení o povinném nošení respirátorů.

Novinářky Bazalová a Dobiášová poukazují na příklad dokazující, že testy jsou velký byznys. Například listopadové testování ve školách ministr zdravotnictví Adam Vojtěch nařídil na žádost a odpovědnost hlavní hygieničky. Interní dokumenty, jež má Reflex k dispozici, ale říkají, že ministr Vojtěch rozhodnutí hlavní hygieničky obešel. Ve skutečnosti Svrčinová tehdy nedokázala testování dětí zdůvodnit a obhájit. Na neveřejném jednání centrálního řídicího týmu prohlásila, že k testování ve školách nevidí důvod.

V tu samou dobu ministr Plaga posílal kvůli testování na školách dopisy na Ministerstvo zdravotnictví, v nichž vyvíjel nátlak na hlavní hygieničku Svrčinovou, aby testování ve školách schválila. Jedině tak prý může být realizována dříve nasmlouvaná mnohamilionová zakázka mezi Ministerstvem školství a soukromou firmou Batist.

„Podle opatření vlády to tedy vypadá, jako by se covid vyskytoval především mezi školními lavicemi,“ uvedla pro Reflex předsedkyně pražského školského výboru Marina Čapková. „Vystresovaní rodiče denně řeší, zda jejich děti půjdou příští den do školy, nebo zůstanou v karanténě,“ popisuje.

Sekce hlavní hygieničky má data i o finanční náročnosti testování. „Ví, že celkové náklady na preventivní a plošné testování plní v miliardách státní rozpočet i veřejné pojištění,“ uvádějí autorky textu s tím, že ministr zdravotnictví a skupina MeSES a Maďar chtějí samozřejmě vydělávat i na očkování. Protože se ale virus šíří i mezi očkovanými, mnozí opatření nevnímají jako smysluplná.

Na Svrčinovou popsaný tlak podle redakce doléhá. Podle zdrojů z ministerstva „na poradách křičí a v posledních dnech je velmi nervózní“. „Mohlo by se zdát, že je Svrčinová v pasti, přátelí se však s Maďarem. Ten se zase kamarádí s ministrem Vojtěchem. Koneckonců společně vyučují na lékařské fakultě v Ostravě, kterou Maďar řídí. Na ministerstvu se šeptá, že u něj Svrčinová plánuje dělat docenturu,“ poukazují Bazalová a Dobiášová na jejich propojenost.

