Nic jste neudělali. Nora Fridrichová o záchraně ČT

Jan Lacina, radní městské části Praha 6, upozornil na platformě X na komentář člena Rady České televize Pavla Matochy, v němž shrnuje personální a programové změny, které podle něj v posledních letech zásadně proměnily podobu veřejnoprávní televize.
Matocha ve svém textu připomíná konec mandátu generálního ředitele Petra Dvořáka, odchod tehdejšího šéfa zpravodajství Zdeňka Šámala, odvolání Dvořákova nástupce Jana Součka i ukončení působení v ČT investigativních novinářů Nory Fridrichové a Marka Wollnera. Zmiňuje rovněž oslabenou pozici Jakuba Železného a konstatuje, že po těchto krocích se veřejná debata nyní soustředí na budoucnost pořadu Otázky Václava Moravce.
K citátu radního České televize Lacina pak už připojuje jen stručnou, ale výmluvnou poznámku: „K neuvěření!“
Na Lacinu reagovala Fridrichová, kterou Matocha ve svém komentáři zmiňuje. Fridrichová se vymezila vůči těm, kteří dnes, podle ní, upozorňují na stav veřejnoprávní televize až se zpožděním, a vzkázala, že příležitost jednat už byla promarněna. „Měli jste 4 roky na to lidi, kteří porušují zákon, z Rady ČT odvolat. Neudělali jste vůbec nic, umožnili jste do čela dostat povolné ředitele a jen jste tiše přihlíželi, jak postupně mizíme. Takže tyto statusy jsou teď úplně k ničemu,“ vzkázala Fridrichová bývalému poslanci za hnutí STAN Janu Lacinovi.
Právě odchody výrazných tváří z České televize se v posledních letech staly jedním z hlavních témat veřejné debaty o fungování tohoto veřejnoprávního média. Marek Wollner a Nora Fridrichová dlouhá léta patřili k nejviditelnějším tvářím investigativní publicistiky České televize.
Wollner skončil v České televizi počátkem roku 2023 po více než dvaceti letech v souvislosti s interním šetřením, které se týkalo jeho chování vůči podřízeným. Na základě stížností byl nejprve stažen z vysílání a zbaven vedení redakce Reportéři ČT. Obvinění opakovaně odmítal, označoval je za účelová a tvrdil, že se nedopustil ničeho, co by bylo v rozporu se zákonem. Vedení České televize nakonec oznámilo, že jeho odchod proběhl po dohodě, a Wollner tak ČT opustil.
Fridrichová skončila v České televizi rok poté, co vedení rozhodlo o zrušení publicistického pořadu 168 hodin. Jako oficiální důvody zaznívaly programové změny a výhrady části Rady ČT k pojetí pořadu, včetně kritiky, že některé díly podle radních překračovaly rámec vyvážené veřejnoprávní publicistiky. Tehdejší generální ředitel České televize Jan Souček jako důvod pro skončení pořadu 168 hodin uváděl opakované porušování nejen interních pravidel ČT, ale také zákona.
Fridrichová se proti těmto výtkám veřejně ohrazovala a upozorňovala na tlak, který podle ní na investigativní novinařinu v České televizi sílil. Po odchodu z obrazovky se Fridrichová přesunula mimo Českou televizi a dnes působí na nezávislé mediální scéně. Nyní má svůj podcast, v němž se zaměřuje na politiku, média a veřejné dění a kde navazuje na témata, kterým se dříve věnovala ve veřejnoprávní televizi.
Na Matochův výčet, který nyní Lacina sdílel, reagovala Fridrichová už dříve, a to mimořádně tvrdě. Obvinila ho z přisvojování vlivu, který podle ní nemá. Pro Matochu použila také označení „Tykačův pohůnek“ kvůli veřejně probíraným spekulacím o možném vlivu miliardáře Pavla Tykače na některé členy Rady ČT. „Je mi ctí být na tomto seznamu, a ne na žádném jiném. Tykačův pohůnek Pavel Matocha se chvástá, jak ‚řídí televizi‘. Samozřejmě nic z toho, k čemu se tady velkohubě hlásí, mu absolutně nepřísluší a za normálních poměrů by to vedlo k jeho konci, ale aspoň beze studu odkryl svoje karty,“ sdělila Fridrichová.
Zároveň zmínila, že problém je nejen v osobě radního, ale i v postoji současného vedení České televize. „Nový management ČT s tímhle chvastounem ochotně zkolaboroval (cituji jednoho z manažerů, mám se tak dobře jako nikdy), osazenstvo Kavčích Hor mlčí, no a televize cupitá po slovenské cestě. Tak sbohom,“ uzavřela svou reakci někdejší moderátorka České televize Nora Fridrichová.
Na Slovensku byla veřejnoprávní stanice RTVS v roce 2024 formálně zrušena a nahrazena státním médiem STVR, což kritici označují za „masku pro politickou kontrolu.“
