Výjimečné Česko: Bude mít svůj vlastní seznam. Díky Lipavskému

Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák (STAN) byl hostem v pořadu Interview ČT24, kde popsal, jak by mohl vypadat národní sankční seznam České republiky a co si od něj vláda slibuje. „Jsme hrdí, že jej máme, už máme osoby v hledáčku, EU nás nebude zdržovat,“ řekl k české obdobě tzv. Magnitského zákona.

Rozhovor otevřelo téma české verze tzv. Magnitského zákona, tedy normy, podle které může Česká republika postihovat zahraniční občany, kteří se podílejí na hrubém porušování lidských práv. Zákon schválil Parlament České republiky a podepsal jej již i prezident.

Náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák naznačil, kdy tento zákon bude naplněn a vznikne první český národní sankční seznam. „Samozřejmě chvíli trvá, než se splní všechny náležitosti. Podepsal to už pan prezident, takže na tom samozřejmě už můžeme začít pracovat. Od prvního ledna bychom měli mít na Ministerstvu zahraničních věci speciální oddělení na sankční režimy, abychom mohli uplatňovat tzv. Magnitského zákon,“ uvedl k zákonu, který vládě předložil ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti).

Přiblížil, jaká bude pracovní náplň lidí pracujících na zmíněném speciálním oddělení na sankční režimy. Budou prý aktivně vyhledávat lidi a firmy, které by přicházely v úvahu. „Nebudou to ale dělat jen oni sami, máme na to ještě spoustu dalších institucí,“ zmínil FAÚ, BIS, které by měly dávat podněty a další informace o lidech „spjatých s Putinovým či s Lukašenkovým režimem“. Rozkrývat vlastnickou strukturu v českých rejstřících podle slov Dvořáka vůbec nebude jednoduché.

„My se chceme nadále podřizovat tomu evropskému modelu evropských sankcí. Ale samozřejmě může nastat situace, kdy nám to může připadat, že je to příliš dlouho a hrozí riziko z prodlení, a tam bude ta naše role, abychom předložili vládě návrh opatření, který by reagoval rychleji, pružněji, než v Evropské unii,“ řekl k českému sankčnímu zákonu, který by měl dopadnout na desítky Rusů a Bělorusů.

Podle Dvořáka už má ministerstvo zahraničí nějaké lidi a firmy vytipované. „Nějaká jména už v hledáčku jsou, ale v době, kdy nejsme schopni ještě zákon uplatnit, tak bych toho příslušného člověka varoval, že po něm už jdeme, i když on už to asi tuší. Pokud jde o fyzické osoby, jsou to v tuto chvíli spíše jednotky než desítky osob,“ řekl náměstek ministra zahraničních věcí ČR Martin Dvořák, s tím, že zatím konkrétně jmenovat nebude.

Vyzdvihl v tomto směru výjimečnost naší země, jelikož není úplně pravidlem, aby státy EU měly vlastní sankční seznam: „My jsme docela hrdí na to, že jsme první středoevropská a čtvrtá země EU, která tento vlastní zákon má. Sluší se říct, že je to velký přínos našeho ministra, pro něhož to bylo téma již v době, kdy byl prostým poslancem v zahraničním výboru,“ zdůraznil Dvořák zásluhy Lipavského.

„Měli jsme zájem mít tento nástroj co nejdříve k dispozici. Ruská invaze na Ukrajinu vše urychlila. V evropských strukturách by sankční postup mohl trvat zbytečně dlouho. A my bychom mohli reagovat rychleji,“ zopakoval náměstek Dvořák.

