Vykopli neočkované poslance z parlamentu. Bez milosti. Bordel, ponižování

Nás nutí zákonodárci do očkování, tak by měli jít příkladem. To nám řekla prodavačka Kristine v městečku Jurmala u Baltského moře. ParlamentníListy.cz se totiž vydaly do Lotyšska, kde byl neočkovaným poslancům zákonem zakázán výkon funkce. Ještě nedávno tam vládl tvrdý lockdown, ale po něm se konaly oslavy dne vyhlášení nezávislosti. Na cestách jsme zjistili, jaká v covidových opatřeních vládne anarchie.

„Někde potvrzení o očkování vyžadují, někde ne. Je v tom bordel. Některý restaurace hlavně mimo centrum a v menších městech to berou partyzánsky a serou na nařízení. Anarchie," říká Nikola. Stojíme před zámkem v Rize, kde v roce 2013 hořelo a proto je sídlo prezidenta stále z části pod lešením. Jsme v hlavním městě Lotyšska pár dnů po tvrdém lockdownu, ale za přetrvávajícího nouzového stavu...

Vykopli neočkované poslance

Odpovědět na nespočet dotazů a máme lotyšský covid pas. Kolega potvrzení o očkování, ale osobně to mám komplikovanější. Tvrzení, že nebudou lidé první a druhé kategorie, tedy očkovaní a neočkovaní, vzalo rychle za své. Podřídil jsem se vakcinové totalitě, ale ne tak rychle, abych měl už platné potvrzení. Od vpichu jednorázové vakcíny to trvá ještě zhruba půl měsíce, takže PCR test. A pak projdeme Letištěm Václava Havla a Starptautiskou lidostou Riga, jak se lotyšsky říká tamnímu letišti, bez povšimnutí. Nikdo nic nechce. Jako by koronakrize byla jen výmyslem neznámého spisovatele sci-fi románů.

Nicméně Lotyšsko je první zemí na světě, která zakázala neočkovaným poslancům vykonávat funkci. Tak radikální zákon totiž tamní vláda nedávno přijala a parlament schválil. Pro se vyslovilo 62 ze 100 poslanců. Zákaz se týká minimálně devíti členů parlamentu. Ti nebudou dostávat plat, dokud se nevrátí do úřadu naočkovaní anebo po prodělané nemoci Covid-19. Podle některých právních expertů však není zákon v souladu s Ústavou. Nicméně právě Lotyšsko patří k zemím s nejnižší proočkovaností v Evropě. „Kolik potentátů by nasraně zůstalo stát na ulici před Poslaneckou sněmovnou a Senátem v Praze, kdyby na to přišlo i u nás," dává si řečnickou otázku Čech uprostřed největšího města Pobaltí.

Oslavy po lotyšském lockdownu

V hotelu u řeky Daugavy nic nechtějí. V některých prodejnách rychlého občerstvení očkování kontrolují, v jiných ne. To samé platí o obchodních domech. „Nemáte platné potvrzení o očkování. PCR testy už se neuznávají. Takhle to tady prostě máme," vyhodí mě číšnice z restaurace s lotyšskou kuchyní. Už dopředu tedy máme ověřenou anarchii, o které nám později povídal Nikola. Je restaurátor a několikrát pracoval i v Česku, na které nemůže zapomenout. Moc se mu tam líbilo. Druhé téma, které vedle covidu vládne v Lotyšsku, tedy uprchlíci na hranicích s Běloruskem, lakonicky zhodnotí: „K nám jich tolik neproudí, ale stejně se mi líbí, že Poláci jsou drsnější. Možná bude válka s Běloruskem."

V Lotyšsku skončil lockdown patnáctého a hned osmnáctého listopadu země slavila už po sto třetí den vyhlášení nezávislosti. V roce 1918 se totiž území ocitlo ve výhodné pozici. Ruští bolševici se ho oficiálně Brestlitevským mírem zřekli a Německo se následně zhroutilo. Lidová rada proto vyhlásila Lotyšskou republiku, kterou pak pohřbily a znovuzrodily další historické události. Avšak nyní, v době „koronavirového třeštění", nikdo neví, kde a kdy se oslavy tohoto památného dne budou konat. Dostávají se k nám dost nesourodé informace s tím, že to Litevci částečně tají, aby se na místě nesrotily až moc velké davy.

Kolem jedné odpoledne je však okolo Pomníku svobody, na jehož vysokém sloupu stojí měděná socha Svobody, docela plno. Samotný pomník s mnoha sousošími je vlastně takovou kronikou tamní historie a nyní se jeho spodní část ztrácí v záplavě květin barvy lotyšské zástavy, tedy karmínová, bílá a karmínová, tedy pravda, právo a čest uvnitř prolité krve. Po projevech po nebi prosviští několik letadel, kousek od pomníku projíždí bojová vozidla lotyšské armády, ale i spojenců z NATO, kteří působí na vojenské základně v nedalekém městečku Adaži. Takže i čeští ženisté s tatrovkou a naloženým dílem pontonového mostu. Oproti normálním časům oslavy opravdu kvůli koronaviru hodně zchudly.

Nesnesitelná lehkost cestování

„Je to tady vylidněné, což normálně ani na podzim nebývá. Lidé většinou nevědí, co si mohou a nemohou dovolit, tak raději sedí doma," postěžuje si na mizerný výdělek Kristine, která prodává ve stánku na promenádě v Jurmale kávu a další teplé nápoje. „Podle mě je ten zákon správný. Nás nutí zákonodárci do očkování, tak by měli jít příkladem," podotkne ohledně vyloučení neočkovaných poslanců z parlamentu. Malé městečko Jurmala ležící u břehů Baltského moře je tamním lázeňským městem číslo jedna a navíc nedaleko šesti set tisícové metropole Rigy.

Jelikož platnost PCR testu vzala za své, šel jsem na rižském letišti na ten antigenní. Alespoň na přelet, i když stál přes šest set korun. Ostatně u vstupu do letadla vyžadovali příjezdový formulář, ale jelikož ho značná část cestujících neměla, protože informovanost o nutnosti tohohle „byrokratického biče hygienických stanic" je mizivá, fronta stála na místě a odlet letadla se blížil. Dívky, co vše kontrolovaly, začaly být hysterické: „Bez toho vás nepustíme do letadla a budete muset zůstat v Lotyšsku."

Někteří začali „za pět minut dvanáct" vyplňovat obsáhlý dotazník v chytrých telefonech. „Co je tohle za šikanu. Nemám chytrý telefon, takže ani možnost si to nyní vyplnit. Nikdo mi o tom neřekl. Nic jsem o tom nevěděl. To už není jen očkovací, ale i technologická totalita. Člověk se bez toho vašeho druhého mozku ani neuprdne," postěžoval si příkře starší pán. Nakonec to dívky vzdaly a formulář, neformulář všechny nahnaly do letadla. Na pražském letišti zase nic. Namátková kontrola žádná.

