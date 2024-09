Vypínání X v Brazílii: Shellenberger bije na poplach. Přímá účast FBI

„Svět včera udělal obrovský skok vpřed do totality, když brazilská vláda zablokovala komunikační platformu X, dříve Twitter, a vyhrožovala svým občanům pokutou 8900 dolarů za den, pokud jej použijí,“ napsal Shellenberger na síti X.

A popsal, jaký má Brazílie význam. „Brazílie, šestý největší stát světa podle počtu obyvatel, se nyní připojila k Severní Koreji, Číně a Íránu na seznamu zemí, které zakázaly X. Je to 12. největší ekonomika na světě a supervelmoc globálního Jihu,“ popsal roli Brazílie ve světě i v Jižní Americe.

Varoval před tím, aby lidé zablokování sítě X v Brazílii nebagatelizovali. Cenzura se může přelít do celého světa. „Nezáleží na tom, zda vás Brazílie zajímá, nebo ne. Hrozí, že se její totalita rozšíří po celém světě,“ varuje Shellenberger.

Shellenberger ukázal na politické špičky USA a postavil otázku, zda zavádění cenzury v Brazílii odsoudili. „Ani prezident Joe Biden, viceprezidentka Kamala Harrisová, ani nikdo jiný z americké vlády cenzuru formálně neodsoudili. Je to pravděpodobně proto, že Biden, Harrisová a demokraté nejen podporují cenzuru, ale také ji přímo financují,“ vznesl Shellenberger vážné obvinění.

Novinář doložil, že poptávka po cenzuře existuje uvnitř Brazílie a že by to měl být hlavně boj brazilského lidu. „Samozřejmě existuje autentická poptávka po cenzuře zevnitř Brazílie a je nakonec na brazilském lidu, aby zvrátil sestup národa do totality. Mocné vládou financované brazilské korporace zpravodajských médií naléhaly na zavedení cenzury, z čehož těží vládnoucí Dělnická strana prezidenta Luly,“ ukázal na vládnoucího prezidenta Shellenberger. A ukázal na toho, kdo takovou politiku může zvrátit. „Je na předsedovi Senátu Rodrigu Pachecovi, aby obžaloval soudce Nejvyššího soudu Alexandre de Moraese, který se stal diktátorem,“ napsal s důrazem Shellenberger.

Shellenberger obvinil z vměšování do brazilské politiky i Bidenovu administrativu USA. „Bidenova administrativa a demokraté přitom sehráli vlivnou roli při podněcování cenzury v Brazílii. FBI odjela do Brazílie a dala soudcům Nejvyššího soudu rady, jak cenzurovat obyvatelstvo. Americká vláda financuje mnoho nevládních organizací v Brazílii, které požadovaly cenzuru od zvolení tamního populistického prezidenta v roce 2018,“ napsal Shellenberger. A dodal, že demokraté obhajovali cenzuru v Brazílii. „A když jsem v květnu tohoto roku svědčil před Kongresem, demokraté ve výboru a jejich svědek obhajovali brazilskou cenzuru.“

Novinář obvinil USA, že přímo platily neziskové organizace, které v Brazílii prosazovaly cenzuru. „Po zvolení populistického prezidenta Jaira Bolsonara v roce 2018 vláda USA financovala ‚procenzurní‘ organizace, které cenzuru požadovaly. Moraes včera otevřeně obhajoval cenzuru, aby zabránil ,extremistickým populistickým skupinám’ dostat se k moci. Jak včera poznamenal americký federální komisař pro komunikaci Brendan Carr, jde o přímé porušení brazilské ústavy, která výslovně chrání svobodu politického projevu,“ doložil Shellenberger totalitní sklony, které začaly řádit v Brazílii z rukou nejvýše postavených person.

Varoval před tím, že to, co se nyní děje v Brazílii, se může přelít i do zbytku světa. Struktury totalitního zavádění cenzury jsou prakticky po celém vyspělém světě. A to včetně Evropské unie. „Totalitní převzetí Brazílie je vzorem toho, co demokraté a starší zpravodajská média chtějí pro celý svět. Zastánci cenzury ze Stanfordu a Harvardu, demokraté v Kongresu a zpravodajská média v USA již dlouho uznávají, že první dodatek Ústavy USA je překážkou jejich plánů. A tak podpořili cenzurní úsilí národů se slabší ochranou svobody projevu, jako jsou Brazílie, Británie, Austrálie a Evropská unie, cenzurovat a dokonce blokovat X,“ dokládá Shellenberger hrozbu pro celý svobodný svět.

A srovnal chování politických elit Brazílie s postavami románu George Orwella. „Brazílie tak je nejen diktaturou, ale také diktaturou bez zákona. Její vůdci se chovají jako pokrytečtí prasečí vůdci ve Farmě zvířat George Orwella,“ kopnul Shellenberger do vlády jihoamerické mocnosti.

Vedle vládnoucích elit, které diktují, ale samy svůj diktát porušují, se za obranu slova stavějí i brazilští nezávislí politici. „Nezávislí brazilští politici včetně senátora Eduarda Girãa, kongresmana Marcela Van Hattama a viceguvernéra Minas Gerais Mateusa Simõese zákazu odolávají a publikují na X,“ zmínil Shellenberger. A citoval viceguvernéra: „Nikdy jsem si nepředstavoval, že bych praktikoval a propagoval občanskou neposlušnost,“ řekl viceguvernér Simões. „Ale cenzuru nelze nikdy tolerovat,“ dodal.

Shellenberger zdůraznil, že útok na svobodu slova v Brazílii znamená, že jsme daleko více ohroženi totalitou všichni. „Lidé na celém světě by měli označit zákaz X v Brazílii jako útok na svobodu slova všude. Všichni jsou více ohroženi totalitou, když jí podlehnou velké země jako Brazílie.“

Je možné, že boj Brazílie o svobodu slova se zvrátí správným směrem a že totalitní tendence utichnou. Příčinou může být mezinárodní reputace, ale i vnitřní odpor. „Dobrou zprávou je, že celý svět to sleduje a mnoho ze starších médií v Brazílii odsuzuje vládní zákaz X. Ještě není pozdě věci zvrátit. Svět udělal obrovský skok směrem k dystopii. Ale celosvětové hnutí za svobodu projevu může Brazílii navrátit zpět ke svobodě projevu,“ zakončil Shellenberger svůj apel na obranu svobody slova.

