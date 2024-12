Vypínání webů: Nová vláda ať vyšetří, kdo dal pokyn, vyzývá docent

Docent Koudelka v rozhovoru pro Rádio Universum popisoval stav demokracie, která podle něj extrémně utrpěla od doby covidu, ještě za vlády Andreje Babiše. Obrat k opravdové demokracii podle něj může vyjít jen z voleb, kde uspějí vlastenecké strany.

„Protože jsem ze svého založení demokrat, vidím jedinou možnou cestu ve volbách. Strany, které razantně vystupovaly proti covidovým opatřením, což byla SPD a tehdejší Trikolora, tak to jsou marginální strany. Ty strany, které jsou v politickém systému dominantní – ať je to ANO, nebo koalice SPOLU – tehdejší opatření v podstatě podporovaly, a nečekám tedy, že by z toho vyvodily nějakou odpovědnost pro sebe sama a pro své členy, kteří tehdy byli v důležitých funkcích. Takže, pokud se nezmění volební chování voličů, tak se přístup k této věci nezmění,“ řekl Koudelka.

Demokracie v 90. letech byla podle něj opravdovější, protože vládnoucí politici vyšli z totalitního prostředí, proti kterému se vymezovali. „V devadesátých letech byla zcela jiná atmosféra, než je dnes, tehdy by státní zastupitelství a policii prostě nenapadlo stíhat někoho za to, že vystoupil, že má nějaký názor. Tehdy byli u moci politici, kteří prošli obdobím před rokem 89, a i když měli různé názory, tak Václav Havel, Václav Klaus, i Miloš Zeman, nechtěli zneužívat mocenské nástroje státu k tomu, aby zaváděli nějaký jeden povinný narativ, čemu máme věřit. Byla svobodná diskuse ve společnosti, a mocenské orgány do toho nevstupovaly,“ vysvětluje Koudelka s tím, že dnes je situace jiná.

Vypnutí webů dokonce iniciovalo Vojenské zpravodajství, jež poslalo doporučující dopis spolku, který spravuje doménu CZ a následně byla vypnuta řada nepohodlných webů. To je podle Koudelky jasné zneužití armády ve vnitrostátní politice.

„To mi připomíná politiku, která se dělá v nějakých jihoamerických vojenských diktaturách, a to, že se to dělo ve střední Evropě, je hrůzné. A jak ve Vojenském zpravodajství, tak ve vládě z toho nebyla vyvozena žádná odpovědnost, i když šlo o jasné zneužití moci. Za tím si stojím, a uvidíme, až se vystřídá vláda, a nastoupí nová, jestli to bude chtít vyšetřit. Protože občas Poslanecká sněmovna zřídí nějakou vyšetřovací komisi. Já za celých těch 35 let od Listopadu nevidím nic jiného takto závažného, protože to šlo opravdu proti demokratickým ústavním základům tohoto státu,“ prohlásil docent Koudelka.

A že nová vláda, která podle Koudelky vystřídá tu Fialovu, by měla zřídit vyšetřovací komisi. „Já to beru opravdu za něco hrůzného, a mělo by být vyšetřeno, kdo to podepsal – což se ví – ale kdo za tím je. Ten, kdo to podepsal, to nepsal ze své iniciativy, někdo musel dát pokyn. A myslím, že tento pokyn musel jít skutečně z vlády. To by mělo být vyšetřeno, a tito lidé by měli být pranýřováni, protože šlo o hrubý útok na demokratickou podstatu našeho státu,“ opakuje expert na ústavní právo.

Vypnutí nepohodlných webů Koudelka dokonce přirovnává k praktikám nacistů. „To mi připomíná cenzuru, kterou zavedli nacisté po roce 39, kdy nedělali cenzuru tak, jak byla předtím, že by nějaký článek zakázali, a list vyšel s bílým místem, ale oni zakázali celý list. A v tomto duchu cenzury pokračovali potom komunisté po roce 48, a k tomu se vrátila vláda Petra Fialy,“ dodal Zdeněk Koudelka.

