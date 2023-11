Vyšší ceny energií, ještě dražší potraviny, ohlásil na leden Prouza. Výborný vstal ze židle

Kratochvíle českých premiérů: jezdit na nákupy do Německa. A je jedno, zda se jmenujete Andrej Babiš, nebo Petr Fiala. Ceny potravin jako na houpačce. V říjnu totiž oproti září zase rostly. Vysoké ceny spotřebitele trápí už dlouho a politici si s tím stále nevědí rádi. Namísto toho, aby situaci řešili, vyrazí na nákupy, aby zjistili, co už všichni kolem dávno vědí. Totiž, že se občas vyplatí nakupovat v zahraničí. Naposledy v Německu nakupoval Petr Fiala. I o tom se hovořilo v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT24.

Reakce na nákup premiéra Petra Fialy na sebe nenechaly dlouho čekat. Premiérovo prozření komentovala řada humorných obrázků. Vtipy na nákupy v Německu kolovaly po sociálních sítích v nejrůznějších podobách. Lidé si dělali legraci z toho, že premiér objevil už dávno objevené. Jeho nákupní výlet se rázem stal hitem sociálních sítí. Petr Fiala ve svém videu nejenže sdělil, že v Německu nakoupí levněji, ale také to, že prakticky totožné potraviny jsou v Německu kvalitnější než v České republice. A některé výrobky jsou v České republice nejen dražší, ale balení jsou také menší. V Otázkách Václava Moravce se k tomu vyjádřili ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL), prezidentka Potravinářské komory Dana Večeřová, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu, viceprezident Hospodářské komory a poradce ministra průmyslu a obchodu Tomáš Prouza a prezident Agrární komory Jan Doležal.

Dana Večeřová uvedla, že tím, že čeští premiéři nabádají k nákupům v zahraničí, může dojít k poklesu tržeb u nás. „A k tomu poklesu u nás už došlo. Není to nic, co by bylo nového. Začalo to Polskem a nabádáním některých poradců pana premiéra, aby lidé nakupovali v Polsku, protože v Čechách se jim to nevyplatí," sdělila Večeřová a narážela tak na slova Štěpána Křečka.

„Měly by se řešit příčiny toho, proč jsou potraviny tak drahé. Protože ty potraviny nejsou také drahé kvůli tomu, že si to někdo vymyslel, ale kvůli tomu, že se zvedly náklady," podotkla Večeřová a zdůraznila mimo jiné to, že potraviny v Česku jsou stále drahé.

Může tlak ministerského předsedy přispět k tomu, aby ceny potravin klesly, protože nestačí tlak ministra zemědělství? „Záleží, zda premiér zvládne tlačit na své ministry, jak tady bude vypadat cenová politika vlády vůči cenám energií od příštího roku. Zatím to, co slyšíme, je velmi výrazný nárůst, zejména pro firmy, pro ty energeticky náročné. A jak zemědělství, tak potravinářství jsou velmi energeticky náročné provozy. Tak prostě tu spotřebu energie máte výrazně vyšší než v jiných částech ekonomiky. Takže jakékoliv navýšení cen energie od ledna znamená výrazné navýšení cen potravin," podotkl Prouza.

To, že by mohlo dojít ke skokovému navýšení cen potravin, slýchá Prouze podle svých slov od dodavatelů. „A není to kvůli cenám energií, od ledna se zvyšují daně z nemovitostí, daně ze zisku, vláda se rozhodla o zásadní změnu pravidel pro zaměstnávání na dohody, což zdraží zase práci. Proti tomu půjde to snížení DPH na potraviny o tři procentní body dolů, ale z těch prvních reakcí, které už máme od našich českých dodavatelů, tak je to prostě navýšení výrazně vyšší než ty minus tři procenta na DPH. Když to strašně zjednoduším, tak to staví do obrovské nevýhody české potravináře. Jsme pod velmi silným tlakem prodávat co nejlevnější potraviny, ale to v řadě případů bohužel znamená sáhnout po potravině z dovozu místo po té české," dodal Prouza.

K výraznému zdražení potravin na začátku příštího roku pak ministr Výborný nevidí žádný důvod.

Večeřová následně odmítla říct, o kolik by se skutečně mohlo zdražit. „Nechci, aby mě antimonopolní úřad honil za to, že nabádám k nějaké cenové politice," sdělila Večeřová. Podle Prouzy by ceny potravin byly nižší, kdyby nedošlo k rozhodnutí ohledně cen energií. „Ve chvíli, kdy bohužel, rozumím těm důvodům - ale nežijeme ve vzduchoprázdnu, potravináři konkurují potravinářům ze západní Evropy, z jiných zemí, kteří budou mít výrazně nižší energie. Čeští budou v nevýhodě..." sdělil Prouza.

Prezident Agrární komory Doležal následně hovořil o tom, co spotřebitelé mohou čekat od zemědělců v souvislosti s dopadem konsolidačního balíčku. „My nejsme ti, kdo určují ceny na evropském celosvětovém trhu, to není skutečně naše role, takovou sílu nemá jakýkoliv hráč, co se týká zemědělství," poznamenal Doležal.

