Šokovaný Fiala koupil v Německu Nutellu a kečup. Strašně, strašně dopadl

reklama

„Ceny potravin i díky tlaku naší vlády začaly konečně klesat, ale na druhou stranu mi řada z vás píše, že se stále vyplatí nakupovat v zahraničí, protože tam jsou stejné výrobky pořád levnější. Já jsem se chtěl o tom přesvědčit sám, využil jsem tedy toho, že jsem měl nedávno pracovní program na Karlovarsku a přejel jsem se také podívat přes hranice do sousedního Německa,“ uvedl český premiér.

Anketa Souhlasíte s tím, že koalice SPOLU jde společně i do eurovoleb? Ano 3% Ne 16% Vůbec mě tato koalice nezajímá 81% hlasovalo: 11071 lidí

Zavítal do německého Waldsassenu, kde udělal malý kontrolní nákup. Nakoupil běžné potraviny, mléko, máslo, chléb – ale i Nutellu, čokoládu a kečup. „První nákup mám za sebou. Nakoupil jsem devět takových běžných věcí. Ten nákup vyšel na necelých 20 eur, to znamená, že to bude kolem pěti set korun,“ zkonstatoval premiér a vydal se do České republiky, nakoupil stejný nákup v chebském supermarketu.

„Mám tady stejných devět druhů potravin, ale ten nákup v České republice je o více než 60 korun dražší, než byl totožný nákup v Německu. Prakticky totožné výrobky od stejných producentů a od stejných výrobců jsou v České republice prostě dražší, ale navíc se zdá, že v Německu mají větší balení,“ dodal premiér.

Reportáž PL z předešlých dní: Nad cenami v Drážďanech se chce brečet. Po půlroce ještě brutálnější pohled

V kuchyni v Kramářově vile nakonec premiér rozebral nákup podrobněji. „Celkově u všech těch devíti položek byla cena v Německu nižší než v českém obchodě. Někde ten rozdíl není velký, třeba u vajec, chleba, naopak velký rozdíl byl třeba u másla, kdy máslo u nás stálo o více než třetinu než to máslo, které jsem koupil v Německu. Podobně velký rozdíl byl třeba u ceny Nutelly,“ řekl.

Vážení přátelé,



dnes k vám přicházím se speciálním dílem Otázek & odpovědí. Tentokrát budeme mluvit o cenách potravin. A podíváme se i za hranice. pic.twitter.com/PL0ZgaaaDb — Petr Fiala (@P_Fiala) November 5, 2023

Co však Fialu zaujalo, jsou produkty mezinárodních firem prodávané v Německu i u nás, protože tam je často rozdíl ve velikosti balení. „To, co vypadalo, že v České republice stojí méně, tak vlastně to tak úplně nebylo. Když potom to přepočítáte na množství, tak ten domácí produkt je zase o něco dražší. To se týkalo třeba Coca-Coly,“ poukázal na rozdíl Fiala. V Česku jeden litr koupíte za 32,90, v Německu za 29,40 Kč.

„Velmi významný je tento rozdíl u Nutelly. Ta dvě balení vypadají na první pohled podobně. České je ve skutečnosti menší a navíc obsahuje i viditelně méně obsahu. A cena Nutelly v českém balení je fakticky téměř dvojnásobná. Otázka zní: Proč tomu tak je? Vláda neřídí cenotvorbu, to je věc výrobců a obchodníků. Je dobře, že vláda neurčuje ceny, ale budeme pokračovat v tom, co děláme od počátku inflace. Kontrolujeme a tlačíme na výrobce a prodejce, aby nezneužívali tu těžkou situaci. Udělám to i teď. S výsledky tohoto nákupu se obrátím na výrobce, zejména mezinárodní firmy, a budu po nich chtít slyšet vysvětlení. A to veřejné vysvětlení,“ sdělil Fiala a požádal i občany, aby mu zasílali tipy, kdy se stejné potraviny od stejných výrobců v zahraničí liší nejenom cenou, ale také množstvím či kvalitou.

„Další pokus o dokonání politické sebevraždy: ‚Budu se obracet na mezinárodní firmy‘. Tak uka. Jinak ty lidi, co to točej a stříhaj, ty se musej nekonečně bavit. A podle mě i syslej ten filmovej odpad, kterej jim zůstane v kompech,“ okomentoval video šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl.

Fotogalerie: - Na podporu Palestiny

„Po sněmovních volbách to vypadá na koalici U dvou nákupních inspektorů,“ okomentoval Fialovo video bývalý diplomat Petr Ježek. Srovnání nákupů totiž čas od času praktikuje také šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Po sněmovních volbách to vypadá na koalici U dvou nákupních inspektorů https://t.co/sOqEiRYbjL — Petr Ježek (@JezekCZ) November 5, 2023

„Bude tomu rok, co v rubrice s názvem Na vaši straně na vysoké ceny potravin s kolegy z Televizních novin upozorňujeme. A nejen na to. I na kvalitu zboží a potravin v regálech našich obchodů. Dnes na to přišel i pan premiér,“ konstatoval novinář Jan Zálužský.

Bude tomu rok, co v rubrice s názvem Na vaši straně na vysoké ceny potravin s kolegy z @televizninoviny upozorňujeme. A nejen na to. I na kvalitu zboží a potravin v regálech našich obchodů. Dnes na to přišel i pan premiér ?? https://t.co/cnkBXcTfXo — Jan Zálužský (@JZaluzsky) November 5, 2023

„Před pár týdny se mi někteří smáli, že jsem jela nakupovat do Poska. Teď na to konečně přišel i premiér. Super... a co s tím? Zákon o cenách použít nechce, zvýšení energií zvýší ceny výrobků a sníží koupěschopnost obyvatel... Jako nechci radit, ale mám dojem, že videa tohle nevyřeší...“ zmínila uživatelka Martina.

Před pár týdny se mi někteří smáli, že jsem jela nakupovat do Poska.

Teď na to konečně přišel i premiér.

Super... a co s tím?

Zákon o cenách použít nechce, zvýšení energií zvýší ceny výrobků a sníží koupěschopnost obyvatel...

Jako nechci radit, ale mám dojem, že videa tohle nevyřeší... https://t.co/lJsZcVkf9j — Martina (@MartinaHvozden1) November 5, 2023

Premiérova videa si všiml i Emilio Čejka. „Jsem Váš volič. Vy jste se dnes probudil z nějakého snu? V Německu nakupujeme 20 let a je to stále stejné a všichni, kromě Vás, to vědí. Také víme, že dovoz, prodej zboží atd. zajišťují Němci s jejich platy a jejich budoucími důchody. A teď vysvětlujte, proč jsou ceny 20r stejné?“ ptá se Čejka.

Jsem Váš volič.

Vy jste se dnes probudil z nějakého snu? V Německu nakupujeme 20 let a je to stále stejné a všichni, kromě Vás, to vědí. Také víme, že dovoz, prodej zboží atd. zajišťují Němci s jejich platy a jejich budoucími důchody.

A teď vysvětlujte, proč jsou ceny 20r stejné? — Emilio Čejka ???? ???? ???? (@CejkaEmilio) November 5, 2023

„Vůbec nejlepčí premyjér Ve známém kosmíru Vobjevil emeriku. Vyšle jasné signály Výrobcům a prodejcům Voni ho poslechnou. To video si pusťte. Kde bylo Čau lidi trapný, tohle je vtipný. Jenže neplánovaně,“ takhle pak zareagoval investor Zbyněk Passer.

„Vážení přátelé, pokud máte špatnou náladu, tak tohle vám ji spolehlivě vylepší. Česká soda je zpět a jede na plný pecky,“ píše Walter Kraft.

Vážení přátelé,



pokud máte špatnou náladu, tak tohle vám ji spolehlivě vylepší. Česká soda je zpět a jede na plný pecky. https://t.co/yaOIcuqnnS — Walter Kraft (@walterkraft6) November 6, 2023

Liberál Kája si pak povšiml toho, že ceny Coca-Coly kontroloval i Andrej Babiš (ANO). „To je záměr, nebo náhoda?“ zeptal se.

To je záměr, nebo náhoda? ?? pic.twitter.com/j3IpdnpC0F — Liberál Kája ??‍???? (@liberal_kaja) November 5, 2023

Martin Krejzar pak zareagoval fotomontáží. „Už jdi někam, brněnské neštěstí!“

Už jdi někam, brněnské neštěstí!???? pic.twitter.com/AKWscTXgMZ — Martin Krejzar (@MartinKrejzar69) November 5, 2023

Psali jsme: „Dole Arabové, vprostřed Ukrajinci, pak my.“ Za rohem Německo, tady řev a temné plány

,,Ti lidé by byli živí.” Trump mrazivě k Ukrajině i Izraeli

„F*ck Biden, Allahu akbar.“ Co provedli před Bílým domem odpůrci Izraele, v ČR neukázali

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE