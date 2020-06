Vystrčil: Na Tchaj-wan chci i vdovu po Kuberovi

reklama

Když se Miloš Vystrčil stal po smrti Jaroslava Kubery předsedou Senátu, nechtěl říct, zda zrealizuje cestu na Tchaj-wan, kterou plánoval ještě Kubera. Opakovaně zdůrazňoval, že si musí nechat celou věc projít hlavou a poradí se s řadou lidí.

A během období rozvažování prý zjistil tři věci.

V prvé řadě zjistil, jak jsou někteří čeští politici bezmocní.

„Bylo evidentní, že jsem vlastně svědkem bezmoci mocných. Byl jsem svědkem toho, že premiér či ministr vnitra jsou zcela závislí na tom, co udělá jedna jediná velká komunistická země,“ pravil Vystrčil. Cítil prý obavy z toho, jak by se mohla zachovat Čína, kdyby se nezachoval správně. „Pokud Vystrčile nebudeš ticho, tak my vám nepomůžeme,“ dalo by se prý říci.

„Velmi zdůrazňuji, že to není tak, že na schůzce nejvyšších činitelů zaznělo, že když já se budu chovat nestandardně, tak nedostaneme roušky. Je to tak, že jsem cítil zhmotnělou obavu, že by to tak mohlo být, že si někdo uvědomuje, že by to tak mohlo být,“ uvedl však také předseda Senátu.

Od března do května se pak pokoušel zjistit, jak vznikl čínský dopis, v němž bylo vyhrožováno Jaroslavu Kuberovi. A na čí popud vlastně vznikl. Narazil ale jen na neochotu Kanceláře prezidenta republiky. Tuto neochotu prý nemá jak překonat, takže už se nedozví, proč dosud český stát čínský dopis veřejně neodsoudil. Necítil tedy ochotu některých představitelů českého státu se z této závislosti vyvázat.

Nakonec tedy v jeho rozvažování hrály roli tři faktory.

„Děsivá závislost a možnost, že se nedočkáme ochranných pomůcek, pokud se nechováme tak, jak velký bratr chce. A z naší strany neochota se z této závislosti vyvázat. Ve třetím období jsem přemýšlel, jak se k této skutečnosti postavit,“ prozradil vystrčil.

„Můj závěr je, že na Tchaj-wan pojedu a ty důvody, když to shrnu, jsou dva. Tím prvním důvodem je, že jsem přesvědčen, že je to správné z hlediska rozvoje vědy, obchodu a kultury rozvíjet vztahy s demokratickými zeměmi. Ten druhý důvod je důvod paradoxně vnitrozemský. Je to střet mezi hodnotami, na kterých fungujeme, jako je demokracie, vláda práva a svoboda, s něčím, co jsem napsal počítáním grošů. A pokud já pojedu na Tchaj-wan, tak se přikláním k tomu, abychom si uchovali své hodnoty a principy, a abychom přestali počítat groše, protože bychom jednoho dne mohli zjistit, že už žádné groše nemáme,“ zdůraznil Vystrčil.

Poděkoval senátorům a senátorkám, kteří jeho cestu na Tchaj-wan podpořili.

Prozradil také, že prezident Zeman, premiér Babiš, ani ministr zahraničí Petříček na něj osobně netlačili, aby na Tchaj-wan nejel. „Proaktivně mě nezrazoval ani pan prezident, ani pan premiér, ani pan ministr zahraničních věcí,“ prozradil Vystrčil.

Byl by rád, aby se Česká republika vyjadřovala k otázkám lidských práv a k jejich případnému porušování kdekoli na světě. Tento rys zahraniční politiky zdůraznil první český prezident Václav Havel. A pokud tuto ideu zcela nenaplňujeme, což podle Vystrčila neděláme, musí se parlament ozvat. Proto se jako předseda horní komory parlamentu ozval a cítil potřebu zdůraznit, že demokratické země jsou země silné a dlouhodobě jsou silnější než země nedemokratické.

Důrazně odmítl, že by jeho cesta na Tchaj-wan byla nějakým trucpodnikem. A znovu zopakoval, že je třeba posilovat vazby mezi demokratickými zeměmi a současně musíme dát jasně najevo, že v naší zemi vítězí hodnoty a nikoli groše.

„Čínská lidová republika má pocit, že nám může říkat, co máme dělat a jak to máme dělat, ale žádné české ohrazení proti této politice jsem nezaznamenal,“ podivoval se také Vystrčil s tím, že čínský velvyslanec v České republice chce ovlivňovat to či ono a vláda mu pak ještě děkuje.

Vystrčil tedy znovu chce plnit lidskoprávní rozměr zahraniční politiky České republiky.

„My tu roli musíme naplnit a nemyslím si, že za to nebudeme všemi chváleni. Já tu nejsem jen proto, abych chodil po recepcích a jedl chlebíčky. Já jsem tady proto, abych dělal svou práci,“ zdůraznil předseda Senátu.

Nakonec konstatoval, že by byl velmi rád, aby s ním na Tchaj-wan letěla manželka Jaroslava Kubery Věra Kuberová, protože o cestě na Tchaj-wan začal jednat už Jaroslav Kubera, a pokud s delegací pojede paní Věra Kuberová, bude to symbolickým vyjádřením toho, jak se k celé věci Senát staví.

