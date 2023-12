Vystrčil vysvětlil výjezdy s Pekarovou: Pavel chtěl také jezdit s Čaputovou ve dvou

Bylo evidentní, že Izrael je rád, že druhý a třetí nejvyšší ústavní činitel přijeli osobně podpořit Izrael do míst, kde teroristický útok proběhl, uvedl v pořadu Interview ČT24 předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). Hovořil také o tom, jakým způsobem by Česká republika měla Izraeli dále pomáhat. A pozastavil se i u Ukrajiny, pro niž pomoc na evropské úrovni blokuje Maďarsko.

„Zvolili jsme variantu, která je lacinější a účinnější, a volíme ji proto, že ve spoustě věcech máme s paní předsedkyní Sněmovny velmi podobné názory. Navíc když debata probíhá, je to efektivnější. S paní předsedkyní je to v tomto případě, si myslím, namístě,“ odpověděl Vystrčil na otázku, proč nestačilo, aby se na tuto zahraniční cestu vydal zástupce pouze jedné parlamentní komory. „Pan prezident chtěl také s paní Čaputovou jezdit ve dvou,“ argumentoval šéf Senátu v pořadu Interview ČT24.

Prohlásil, že je rád, že Česká republika podporuje obranyschopnost Izraele a jeho boj proti terorismu. To se vztahuje plně i na odvetnou operaci v Pásmu Gazy: „Vztahuje se to plně na všechny vojenské aktivity Izraele, které vedou ke zničení teroristů, ke zničení Hamásu a k zabránění toho, aby mohl páchat další teroristické útoky a činy,“ sdělil předseda horní parlamentní komory.

Nechybí podle Vystrčila tlak na Izrael, aby kvůli jeho vojenské odvetě nedocházelo k civilním ztrátám? „Myslím si, že nechybí tady velmi významná a vážná diskuse o tom, že je potřeba, aby Izrael dodržoval všechna pravidla, přestože bojuje proti někomu, kdo nedodržuje žádná pravidla a své lidi je ochoten použít jako lidské štíty. Co máte dělat?“ hájil Vystrčil postup izraelské armády.

Česko může nabídnout podporu Izraeli ve věci uvalení sankcí na vůdce Hamásu: „Izraeli jsme přivezli konkrétní pomoc, že jsme se znovu bavili o tom, jak by do budoucna mohla spolupráce vypadat z hlediska nějaké mezinárodní podpory. Je důležité to vysvětlovat na úrovni Evropské unie, že pokud chceme pomoci konflikt urovnat, tak musí být zničen Hamás. Pokud má být zničen Hamás, je třeba, aby došlo k sankcionování jeho vůdců. Tam si myslím, že Česká republika může pomáhat na mezinárodní úrovni. Měli bychom dělat vše pro to, abychom se chovali podobně jako Spojené státy, Francie a Británie,“ uvedl Vystrčil.

„Proč se tak ale Evropa nechová, to nevím. Je to jedna z věcí, o které se určitě bavíme na úrovni nejvyšších ústavních činitelů. Budeme si říkat, co může Česká republika v rámci své autority a svých možností, abychom se vůči teroristům vymezili nejen slovně, ale i činy,“ dodal šéf Senátu.

Stranou nezůstala ani cesta na Ukrajinu, kam se Vystrčil rovněž vydal s Pekarovou Adamovou.

Maďarský premiér Viktor Orbán žádá předsedu Evropské rady, aby se na nadcházejícím summitu EU nerozhodovalo o zahájení rozhovorů s Ukrajinou. Orbán zpochybňuje cestu Ukrajiny do EU. „Myslím, že by to nemělo být také, že jeden z 27 států Evropské unie bude rozhodovat o tom, co se bude a nebude projednávat, ale že se o té věci budeme bavit a diskutovat. Mělo by být zřejmé, že jsou tu země – předpokládám, že jedna –, která nechce předvstupní rozhovory Ukrajiny a Moldavska do Evropské unie,“ řekl Vystrčil.

Pomoc Západu Ukrajině a Izraeli by podle něj neměla polevovat: „Obecně jednodušší je, když se autority za tu dobrou věc postaví, než když se za tu dobrou věc část autorit nepostaví a říká: ‚Není to potřeba, ničeho se nebojte, to bude dobrý, i když nebudeme Ukrajině pomáhat, i když nebudeme říkat, že Hamás je teroristická organizace, starejme se o sebe, vždyť sami máme problémy.‘ Vy změníte pořadí priorit a zapomínáte, že když vyřadíte tuto prioritu, že to může zlikvidovat celou společnost, které už nebudete řešit vy, ale vaše děti nebo vaše vnoučata,“ zdůraznil předseda Senátu Miloš Vystrčil.

