Jak jsme již informovali, největší rakouský fanoušek NATO, ekonom Gunther Fehlinger-Jahn, dostal výzvu od ruského studenta Grigorije Koroljova, který vystupuje pod přezdívkou Gríša Putin, aby se střetli v zápasu v počítačové hře Hearts of Iron IV, konkrétně v úpravě The Fire Rises. Koroljov Fehlinger-Jahnovi nabídl, že si může najít šest dalších hráčů, kteří budou hrát s ním za země NATO, zatímco on bude Rusko spravovat sám ve hře sedm na jednoho. Bitva by se tak měla odehrát mezi Francií, Německem, Itálií, Polskem, Ukrajinou, Tureckem na jedné straně a Ruskem na druhé straně.
Fehlinger-Jahn se nejdříve na sociálních sítích ptal, zda má výzvu přijmout a o den později ji skutečně přijal. „Můj tým v následujících dnech kontaktuje Gríšu. Jakýkoliv zkušený streamer nebo hráč TFR (The Fire Rises – název modu, ve kterém se zápas má odehrát – pozn. red.) mě může kontaktovat. Potřebujeme 6 silných generálů,“ sdělil Fehlinger-Jahn, k velké radosti studenta, který ho vyzval.
Koroljov už slíbil, že brzy připraví detailní příspěvek s pravidly, celou sestavou hráčů na straně Gunthera Fehlingera-Jahna a hlavně datem střetnutí.
Will soon write a detailed post with rules, full @GunterFehlinger roster and date of the battle— GrishaPutin (@Zigga1945) April 18, 2026
My team will be reaching out to Grisha in the coming days. Details about the meeting will follow. Any experienced streamer or gamer in TRF can contact me.— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) href="https://twitter.com/GunterFehlinger/status/2045194782490697752?ref_src=twsrc%5Etfw" rel="nofollow">April 17, 2026
Dle videa Fehlingera-Jahna ke střetu dojde 3. května v 6 hodin večer. Ekonom slíbil, že se zápas bude vysílat a že „samozřejmě vyhraje“.
The fire will rise at 3. May 1800 CET— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) April 27, 2026
Novinky o zápase se začaly šířit po sociálních sítích. Skladatel Ayden George, který pro hru tvoří hudební doprovod, dokonce ke střetnutí složil jednu skladbu.
Koroljov si dokonce nechal posvětit myš svěcenou vodou v chrámu ruských ozbrojených sil. Na to rakouský ekonom a katolík Fehlinger-Jahn reagoval tak, že si na sociálních sítích řekl o požehnání rovnou od papeže.
I need your blessing, Your Holiness @Pontifex to defeat Russias Grisha https://t.co/lZRFDWiQVi— Gunther Fehlinger-Jahn (@GunterFehlinger) April 26, 2026
Pokud jde o výsledek zápasu, hráči se v odhadech liší. Podle jednoho nemá Grigorij Koroljov šanci, protože Rusko má sotva dostatek divizí na to, aby pokrylo obrovskou frontu. Problémem prý bude francouzské letectvo, které je v modu velmi silné, a důležité bude na začátku války udržet naživu Ukrajinu. Ozval se ale i názor, že Koroljov již v minulosti vyhrál zápas šest proti jednomu, takže sází na něho.
Gunther Fehlinger-Jahn je rakouský ekonom a příznivec vstupu Rakouska do NATO. Je velice aktivní na sociálních sítích, kde kritizuje Donalda Trumpa za příliš měkký postup jak k Rusku, tak k Íránu. Je příznivcem vojenských intervencí v podstatě kdekoliv, zničení Ruska, návratu šáha do Íránu a samozřejmě i Evropské unie.
Grigorij Koroljov je pak ruský student, který proslul tím, že své hry Hearts of Iron IV streamoval z centra wagnerovců „v plné polní“. Zajímá se o ruskou historii, je velký příznivec ruských ozbrojených sil, pomáhal pořádat sbírky na vybavení pro ruské vojáky. A také přes něho si mohli uživatelé sociálních sítí objednat obrázek na dělostřeleckém nebo minometném granátu, který byl následně vystřelen na ukrajinské pozice.
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
