Vzkaz Trumpovi: „Každej zm*d nakonec zdechne“. Šídlo přikyvoval

Donald Trump je prezidentem USA v podstatě teprve měsíc a svět se nestačí divit, co předvádí. Ať už v ruské agresi proti Ukrajině, kde obvinil Ukrajince, že si vlastně mohou sami za to, že je Rusové vraždí a ve vztahu k ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi říká, že je jako diktátor, pokud kvůli ruské válce odkládá volby.

„Svět, který Amerika spoluvytvořila, je opravdu ve vážném ohrožení,“ varoval Klvaňa, který jedním dechem připomněl, koho volili, zvolili ho a prezident teď po vítězství v legitimních volbách pracuje. I když je otázka, čeho dosáhne.

Podle Klvani může dosáhnout lepších podmínek pro cesty amerických lodí panamským průplavem, může dosáhnout hlubší spolupráce USA s Grónskem, třeba dojde na rozšíření vojenské základny na ostrově a na těžbu surovin. To ukáže čas. „Trump to prostě potřebuje prodat jako svou mačo politiku,“ poznamenal Klvaňa.

Příkladem takové politiky podle Klvani je přistání dvou letadel s migranty v Kolumbii. Tato letadla nakonec v Kolumbii přistála. „Ale lidé, kteří se tomu věnují, dobře vědí, že za Joea Bidena přistálo v Kolumbii takových letů na 40. … A za Trumpa to byla dvě letadla. Ale ta jeho média to prodávají tak, že Trump je prostě velký mačo,“ poznamenal Klvaňa.

Ale Trump podle něj může jít ve svých úvahách ještě dál. „Nelze vyloučit, že to dělá proto, aby oslabil NATO,“ poznamenal Klvaňa. Trump se podle Klvani může snažit NATO rozhádat a vyvolat konflikty.

Tomáš Klvaňa je novinář a bývalý mluvčí prezidenta Klause. V minulosti pracoval taktéž jako koordinátor vládní komunikace programu protiraketové obrany, kam ho navrhl tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Petros Michopulos v podcastu Čestmíra Strakatého na jedné straně Evropany optimisticky uklidňoval. „Každej zm*d nakonec zdechne, takže já myslím, že ho přežijeme, jako jo,“ nechal se slyšet muž, který před více než dvaceti lety dopomohl Miloši Zemanovi do křesla premiéra, jako marketér.

Na straně druhé také poznamenával, že od Trumpa nemohl nikdo očekávat nic jiného, když si za ministra zdravotnictví vybral Roberta Kennedyho mladšího a za ministra obrany Petea Heghseta, který si vojenským letadlem vozí svůj karavan. … „Oni testujou to, kam až můžou jít. Oni na veřejnost pouštějí informace o tom, že jsou prezidenti, kteří nemusejí respektovat zákon, když ti prezidenti dobře vládnou. A pak tenhle prezident bude o někom říkat, že je diktátor?“ kroutil hlavou Petros Michopulos.

Věří v sílu amerických brzd a nepochybuje o tom, že Trump nakonec uvízne v písku. Prý si toho je vědom i Donald Trump a dělá všechno pro to, aby posílil svou agendu. „Ale nechápu žádného evropského politika, který roztleskává Trumpa, protože všechno, co on dělá, je prostě proti nám. On si v Evropě vybral nacisty a Rusko a tam prostě my nejsme,“ poznamenal Michopulos.

Podle Jindřicha Šídla vládna Trump stylem hoď granát. Hodí granát, lidé se k němu seběhnou a Trump po chvíli hodí další granát jinam a lidé to přestávají stíhat. Také podle Jindřicha Šídla mohou Trumpa zastavit volby do Kongresu v polovině Trumpova volebního období, pokud demokraté získají v příštích volbách v Kongresu většinu.

