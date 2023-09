Vzkaz šéfa zpravodajství: Nezajímají mě páté kolony. Někdy ČT nemůže být nestranná. Třeba kvůli Ukrajině

reklama

v úterním Interview ČT24 komentoval s tím, že se mu nezdá, že by se „cítil spokojeně, pokud by zůstal" v České televizi i za období nastupujícího ředitele veřejnoprávní televize Jana Součka. „Přišel jsem s (dosavadním generálním ředitelem ČT, pozn. red.) Petrem Dvořákem a nikdy mě ani nenapadlo, že bych měl zůstat po Petru Dvořákovi," podotkl s tím, že Dvořáka považuje za „dobrého šéfa" a že považuje za slušnost, aby spolupracovníci na vedoucích pozicích novému řediteli buď dali svá místa k dispozici, aby je mohl obsadit podle svého uvážení, či se alespoň s ním dohodli o případném pokračování spolupráce v jejich pozicích.



Své další kariérní působení zatím Šámal nechtěl blíže komentovat, uvedl však, že do nové práce nastoupí až v příštím roce a nepůjde o nic v médiích. Blíže by se chtěl věnovat zejména práci spojené s archeologií.



Odcházejícího ředitele zpravodajství České televize nejvíce těší, kam se posunula ČT24 a to, že jsou dnes její redaktoři schopni bez přípravy informovat o jakékoli situaci. „Ať se všechno povede sebelépe, tak to vždy končí tím, že Česká televize a zejména její zpravodajství dostanou od někoho vynadáno. Ale tak to je. To je asi lidská povaha,“ doplnil pak naopak k tomu, co jej nejvíce zklamalo. Sám prý také zažil chvíle, kdy si uvědomil, že něco mohl udělat lépe.

Vyjádřil se také ke kauze novináře Marka Wollnera – jenž čelil podezření ze sexuálního obtěžování kolegyň, které však policejní vyšetřování neprokázalo – a k šéfce 168 hodin Noře Fridrichové, jež čelila vyšetřování kvůli údajné šikaně svých kolegů. Interní vyšetřovací komise České televize nezjistila, že by se Fridrichová takového jednání, z něhož ji obvinil dříve i Wollner, dopouštěla. Podle Šámala je „dost pravděpodobné“, že nastupující generální ředitel ČT bude chtít kauzu kolem Wollnera a Fridrichové znovu otevřít a dořešit ji.

Spisy k uvedeným kauzám Šámal pročítal a u obvinění Marka Wollnera má dosti jasno. „Vím, co v těch zprávách bylo. Všechny osoby, které v nich vystupovaly, byly označené čísly. V podstatě nevím, co se komu kdy stalo. A nepřeženu, když řeknu, že nevím, kdo byl číslo 15, na které se Marek Wollner v roce 2008 křivě podíval,“ pronesl a odmítl, že by to byla bagatelizace.

Na otázku, zdali podle jeho mínění v období vrcholícího covidu-19 Česká televize poskytovala nestranné zpravodajství anebo byla vystavena ovlivňování ze strany vlády, Šámal následně odvětil: „Myslím, že jsme dělali to nejlepší, co jsme si uměli představit a co jsme dělat mohli,“ uvedl. Odmítl, že by Česká televize ze strany vlády expremiéra Andreje Babiše (ANO) tehdy čelila ovlivňování, co se má vysílat a co nikoliv.



Aktuálně se prý v práci Šámal nesetkal se snahou ovlivňovat obsah ČT politiky a nestávalo se mu již prý to, čemu na své pozici ve veřejnoprávní televizi čelil v letech 2003 až 2007, kdy byl poprvé ředitelem zpravodajství. „Teď už se mi určitě nestávalo to, že by mi volal nějaký politik v okamžiku, kdy jsem například natíral na chalupě střechu, a huboval mi, že jsme něco vysílali špatně a jsme mu zkazili víkend. To už se nestávalo,“ porovnal.

Komerční média by podle jeho mínění obsah veřejnoprávní televize produkovat nezvládla. „Veřejnoprávní televize je taková jistota za přijatelnou cenu. Vím, že se většině lidí nikdy nebude líbit, co vysíláme ve zprávách, protože jsou i lidé, kteří by chtěli, abychom vysílali jen to, co chtějí slyšet. To ale není možné… Snažíme se držet určitou rovnováhu a snažíme se o přesnost a vyváženost. Zejména v politice,“ jmenoval a nastínil, že například zahraniční zpravodajství si komerční televize v takové míře nemohou dovolit, a to s ohledem, že takové zprávy nejsou tolik poptávané jako ty domácí.



„Jsem přesvědčen, že je zpravodajství České televize vyvážené a nestranné… Může se někdy ukázat, že jsme nějakou zprávu nevysílali ve správném kontextu,“ dodal také s dodatkem, že za to může vysílání v reálném čase a zpětně se některá událost může dát hodnotit odlišně. „Neutrální“ je podle něj i většina moderátorů.



Existují prý však i situace, kdy by Česká televize neměla být nestranná a určitý postoj zaujmout. „Pro mě je taková situace jednoznačně válka vyvolaná ruskou agresí proti Ukrajině. Jsem na straně Ukrajiny. Nemůže se to projevovat tak, že budeme vysílat nějakou bezduchou propagandu a něco, kdy je přání otcem myšlenky, viz třeba to, co se teď děje kolem čečenského vůdce Ramzana Kadyrova. Ale může se to projevovat tak, že ruská agrese zůstane ruskou agresí a bude tak i pojmenována,“ vysvětlil.

Následně na žádost o upřesnění, jak se to má projevovat, doplnil: „Česká republika je členem Severoatlantické aliance. Jsem za to rád. A popravdě mě málo zajímá, co si o tom myslí různé páté kolony… Není namístě se schovávat za nějaké historické dezinterpretace… V Rusku jsem žil, Rusko jsem nikdy nepřestal sledovat a myslím si, že o Rusku a jeho historii vím tolik, že bych si dal s jakýmkoliv z kritiků znalostní test a věřil bych si.“

