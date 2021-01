Vzpamatujte se. Přece nemůžete být takové ovce... Kalousek složil mandát a hned udeřil na národ

reklama

Poslanci schválili kvóty na české potraviny v obchodech s tím, že od příštího roku má povinná minimální kvóta činit 55 procent. Postupně pak má růst až na 73 procent v roce 2028. Zastánci kvót argumentují například tím, že i koronavirová krize ukázala, že je žádoucí, aby Česko bylo soběstačnější v produkci potravin, jež místní zemědělci dokážou vyrobit za stejných či nižších nákladů jako ti zahraniční.

Hospodářství svázané státními příkazy se nelíbí exministru financí Miroslavu Kalouskovi, důrazně upozorňuje, kdo z těchto kvót bude nejvíce profitovat.

„Proboha, lidé, vzpamatujte se! Uvědomujete si, že vám Babišové a Tomanové nařizují, že se musíte najíst u nich a u nikoho jiného? Že to bude sice mnohem horší kvalita, ale zato mnohem dražší? A to se vyplatí! A může za to Kalousek! Nebo Topolánek! Přece nemůžete být takové ovce...,“ apeluje na příznivce většího podílu českých potravin v obchodech.

Proboha, lidé vzpamatujte se! Uvědomujete si, že Vám Babišové a Tomanove nařizují, že se musíte najíst u nich a u nikoho jiného? Že to bude sice mnohem horší kvalita, ale zato mnohem dražší? A to se vyplatí! A může za to Kalousek! Nebo Topolánek! Přece nemůžete být takové ovce.. — Miroslav Kalousek (@kalousekm) January 20, 2021

Dovolil si mu následně oponovat například přispěvatel do diskuse Vesničan Olda, nabídl pohled z opačné strany. „Ano. Proboha vzpamatujme se. Je normální vozit přes půl světa brambory, cibuli, maso, tedy to, co bez problémů roste nebo se dá chovat u nás?“ tázal se.

Bylo mu důrazně připomenuto, že česká ekonomika je závislá na exportu do EU. „My jsme ekonomika, která musí 80 % své produkce exportovat, jinak chcípne. Tak se modlete, ať tahle geniální úvaha nenapadne vlády v zemích našich dominantních odbytišť. Nemyslíte si snad, že by to tam neuměli vyrobit,“ hrozil se Kalousek.

Souběžně bylo Kalouskovi na Twitteru expremiéra Mirka Topolánka vyčítáno, kam jeho hospodaření v době, kdy působil jako šéf státní kasy, dovedlo českou ekonomiku. „Proč dva inteligentní lidé v čele státu nechali dopustit otřesný současný stav?“ reagoval Martin Potočný na společnou fotografii Topolánka a Kalouska, ke které expremiér připsal komentář „vzhůru do dalších dobrodružství“.

Vzhůru do dalších dobrodružství ?? pic.twitter.com/FoOBMcMLIA — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) January 20, 2021

Následně se uživatel zajímal, jak z tohoto nepříznivého stavu ven. „Minulost už nezměníme, ale budoucnost můžeme,“ podotkl nadějně.

Topolánek jej promptně vyvedl z omylu a sebe i Kalouska z přímé odpovědnosti: „Já se nechci hádat. Miroslav Kalousek v čele státu nikdy nebyl a já necelé tři roky z třiceti... jasně že je to o budoucnosti. ‚Spolu‘ musí přijít s vizí, jak vybrat tu zatáčku smrti a vyhrát volby, aby na tom mohli pracovat. My oba jim v tom rádi pomůžeme,“ zněla jeho odpověď.



