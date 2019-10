Vzpomínka na Gotta. Před devíti lety „zboural“ vysílání ČT, tímhle o USA a válkách

Kromě hojně citovaného rozhovoru Karla Gotta pro Lidové noviny, kde řeší konspirační teorie, se Mistr politice věnoval také v devět let starém vydání pořadu Hyde Park na České televizi. Slavný umělec se v tehdejším vysílání o některých událostech rozmluvil více do hloubky. Kdo byl tehdy nepřítelem? Proč se utáhne bezpečnost a obětuje se svoboda? Kdo s kým dělal obchody za druhé světové války a koho by dosadil do své vlády? „Kdyby Brusel chtěl, abychom jim třeba vrátili nějaké peníze, tak bych třeba poslal paní Švorcovou,“ zavtipkoval legendární hudebník.

Po velmi známém rozhovoru z Lidovek, kde Karel Gott odhalil své politické názory, se podobné téma řešilo v pořadu Hyde Park na ČT24, vysílaném 2. 7. 2010. Karel Gott se tam nebál odhalit své názory, o politice, o válkách či o ekonomice.

Celý záznam pořadu Hyde park ZDE

„Dobrý den, je o vás známo, že jste stoupencem alternativního výkladu událostí (záměrně dehonestované označením konspirační teorie). Jaký je váš názor na útok na Světové obchodní centrum, preventivní války, oklešťování svobod pod rouškou boje proti terorismu, Nový světový pořádek apod.?“

„Já bych chtěl odpovědět opravdu stručně. Začnu tím, že se o to opravdu velmi zajímám. Souvisí to s tím, co jsem říkal. Když to není v knihkupectví, tak si opravdu najdete na internetu spoustu věcí. Pak je otázka, kdo to píše, proč to píše, jaký je tam zájem, tedy udělat si sám takovou mozaiku, ale ta vyplyne z toho, když to už pozoruji opravdu velmi dlouho. Sám prostě vím, že některé věci ve světě, v přírodě, mají takové návraty, vlny a periody, jako je například vzestup krize, která se řeší, až když diplomacie selže, válkou. Pochopitelně, že to tu s největší pravděpodobností bude vždycky. Akorát toho nepřítele je si třeba najít, a ty různé státy, národy, už nám na ten způsob starý nikdo neskočí. Tak si myslím, že se bude muset najít, jako že se už našel, nepřítel nedefinovatelný, neviditelný. To je terorista. Může to být obchod, může to být něco, co vytvoří a dá do pohybu světové finance, to znamená zbrojní průmysl, utáhnout bezpečnost,“ řekl Gott.

Pokračoval: „Jak mohou demokratické státy, jak vysvětlí, že se utáhne bezpečnost, no, že je tady nějaký nepřítel. My tu určitou svobodu a volnost obětujeme, jenom aby se potíral ten nepřítel, neviditelný. To je potřeba si vždycky sám najít, je to vykonstruovaný nepřítel. Pak se dozvíme, že vlastně s tím nepřítelem se dělají obchody, a to se dělalo i za druhé světové války, že města hořela, bomby padaly a přitom ty znepřátelené strany vyjednávaly u kulatého stolu a byly to takové obchody, že kdyby to ti vojáci věděli, že mezitím co jdou na zteč, tak se tam licituje, tak by radši utekli.“

„Takže není to tak, že byste věřil na nějaké rádoby atraktivní konspirační teorie, jak se tomu často říká, ale snažíte se zkoumat různé zdroje, abyste pochopil nějakým způsobem ty skryté možné děje za tím?“ zeptala se ho moderátorka pořadu, a Gott přikyvoval.

„Pro mě, co jsem poznal, tak to nejsou války zlého proti hodným, to v žádném případě, to jsou národy stejně kultivované jako ty ostatní, to je právě jenom ta šachovnice. Někdo musí být ten, kdo to vyvolá. Je taková krásná píseň od Billy Joela We didn't start the fire, jako my Američané. My jsme nikdy nezačali střílet, a v té písni je to velmi odvážně řečeno. Tím nechci zdržovat, protože tu vám zpívat nebudu, Billy Joela známe, a je to prostě všechno v ekonomice. Já, když si ráno otevřu noviny, tak si hned nalistuji ekonomiku. Tam to najdete, kdo je viník za krize. Uděláte si sama takovou mozaiku, čili to je můj styl, proč se o to zajímám,“ uzavřel Gott.

Na závěr Hydeparku dostal od diváka dotaz, co si myslí o tehdejším složení Nečasovy vlády. „Tak co říct, tak to je na dlouhé vyprávění. Já si myslím, že se blýská na zajímavé časy. To nutno říct. Budou nás nejspíš čekat nějaké změny, já samozřejmě neodhadnu mnoho věcí dopředu. Já, kdybych měl sestavovat vládu, tak ministrem financí udělám Karla Štědrého a jako poradce bych udělal Ondřeje Brzobohatého, Ivo Prachaře a kdyby Brusel chtěl, abychom jim třeba vrátili nějaké peníze, tak bych třeba poslal paní Švorcovou,“ zavtipkoval Karel Gott.

