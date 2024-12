Vztek Šichtařové. Krize, o které se raději nemluví. V Evropě se ale dějí věci

Šichtařová popsala, že inflační tlak navzdory očekávání zesiluje. „Inflační tlaky jsou větší, než se předpokládalo, což povede k tomu, že Česká národní banka pravděpodobně zastaví svůj cyklus snižování úrokových sazeb,“ řekl ekonomka. „Úvěry nám zřejmě nezlevní, protože inflace je mnohem vyšší, než se předpokládalo,“ dodala. Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6905 lidí

A příznaky inflačních tlaků už jsou patrné v Evropě. „Švýcarská vláda dneska zhoršila výhled domácí ekonomiky. Snížila očekávaný růst HDP. Proti předchozímu odhadu s poukazem na to, že obecně dochází ke zpoždění hospodářského oživení v Evropě,“ ukázala Šichtařová. „Na Slovensku dneska slovenská centrální banka taky snížila odhad hospodářského růstu země,“ dodala.

Podívala se na Německo, kde je podle ní situace nanejvýš zajímavá. Uvedla dva indexy, které oba ovšem vykazují naprosto odlišné výsledky důvěry v německé hospodářství. „Index IFO podnikatelského klimatu za prosinec dál klesá. Dosáhl mnohem nižší hladiny, než se očekávalo. Dosáhl pouze 84,7 bodu a jeho úroveň je už nejnižší od května 2020. To znamená od té doby, kdy byla daleko největší obava, když začínaly lockdowny,“ vysvětluje Šichtařová.

Na druhé straně je Index ZEW, který vykresluje situaci o poznání optimističtěji. „Index ZEW se ptá na názor takzvaných finančních expertů a investorů. Co si pod tím představit? No, představte si pod tím různé analytiky nebo různé portfolio manažery, kteří sedí ve svých teplých kancelářích třeba někde ve Frankfurtu a obchodují na burze s akciemi německých společností. A oni nám vidí, jak ty akcie pěkně rostou, takže z toho mají pěkný pocit. A když se jich potom někdo zeptá kvůli indexu ZEW, tak nám odpovídají velmi optimisticky,“ popsala pokroucenou realitu finančních žraloků Šichtařová.

Naproti tomu stojí Index IFO. Ten se ptá zcela odlišné části společnosti. „Naproti tomu tady máme index IFO, který reprezentuje firmy. Já tomu říkám, to je to index, který má skutečně šmír za nehty. Tady v tomto případě odpovídají manažeři, podnikatelé z různých sektorů, průmyslu, služeb, obchodu, ze stavebnictví. Jsou to lidé, kteří opravdu denně chodí po svých firmách, kteří skutečně mají prsty na tepu německé ekonomiky. Oni denně vidí, jak se jejich fabrice daří, jaké mají zakázky, a oni odpovídají přesně obráceně proti těm teplým kancelářím ve Frankfurtu,“ dokládá Markéta Šichtařová.

„Kdo tedy má pravdu? Mají pravdu ti podnikatelé, kteří denně chodí po svých fabrikách? Anebo mají pravdu ti, kdo si hrají na burze?“ klade otazníky Šichtařová.

Ekonomičtí analytici to podle Šichtařové odmítají vidět. „Tihle akademici mají neustále sklon problémy evropského průmyslu bagatelizovat. Ale jsou úplně mimo mísu,“ šla Šichtařová tvrdě do německých ekonomických expertů.

A uvedla jeden příklad z poslední doby. Kvůli chybě minulý týden vyskočily spotové ceny elektřiny na tisíc eur. Některé podniky kvůli tomu dokonce omezovaly výrobu. V českém prostoru se podle Šichtařové hned objevilo tvrzení, že to není problém, že podniky mají nakoupeno dopředu a že jejich výroby se to vůbec nedotklo. „Už tam jen chybělo tvrzení, že ty podniky jsou dezinformátoři. Těžko říci, jestli tohle je vědomá lež, nebo jestli je to jenom neinformovaný omyl,“ zkonstatovala ekonomka.

Jenže některé firmy odebírají elektřinu právě za spotové ceny, aby snižovaly své výdaje. A ty takový cenový šokový skok může vyřadit z provozu. „Takže tvrzení, že tyto jednodenní výkyvy se podniků nijak nedotýkají, to je prostě jenom naprosto hloupé bagatelizování obrovských problémů českého, německého, evropského průmyslu. A tohle bagatelizování faktů je naprosto všudypřítomné,“ míní Šichtařová.

A uvedla další příklad bagatelizace a zamlčování problémů. Dnes publikovala Markéta Šichtařová svůj článek, ale byl jí stažen s tím, že text šíří paniku. „Všichni lidé, kteří i u nás působí v českém průmyslu, tak vědí ze své každodenní reality, jak to doopravdy funguje, jak jim ubývají zakázky a jak v listopadu došlo k velkému zlomu. Jak těch zakázek začalo ubývat a jak s tím má obrovské problémy německý Volkswagen, a jak se to dotýká i českého automotive průmyslu,“ ukázala Šichtařová na nevalnou situaci v průmyslu. „Ale u nás je to označováno za dezinformace,“ dodala.