Wollner se zhrozil nad slovy Pavla k ČT

Zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas se po pondělním jednání kabinetu Andreje Babiše posunulo z politické deklarace do konkrétní legislativní roviny. Vláda se shodla na jejich úplném zrušení a na úpravě časového harmonogramu, podle něhož mají být veřejnoprávní média od roku 2027 financována přímo ze státního rozpočtu. O výsledku jednání informoval předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) s tím, že už se řeší konkrétní znění zákona.
Premiér Andrej Babiš potvrdil, že kabinet počítá s úplným koncem poplatků od 1. ledna 2027. Současně oznámil, že vláda chce rozšířit kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu o Nejvyšší kontrolní úřad, a to prostřednictvím návrhu, který už dříve vzešel ze Senátu. Podle Babiše má jít o posílení transparentnosti při zachování veřejné služby médií.
Vláda argumentuje tím, že financování ze státního rozpočtu není v Evropě výjimkou. Podle Babiše by se Česko zařadilo mezi zhruba osmnáct států EU, které tento model používají. Kabinet zároveň zvažuje zřízení zvláštního účtu, na který by občané mohli dobrovolně přispívat na činnost veřejnoprávních médií nad rámec státního financování.
Návrh však bude muset projít standardním legislativním procesem. Zákon o zrušení koncesionářských poplatků musí schválit Poslanecká sněmovna a následně Senát, přičemž prezident ho musí podepsat. Právě ve sněmovně se očekává tvrdý politický střet, protože opozice dlouhodobě varuje před tím, že financování ze státního rozpočtu může ohrozit nezávislost médií na politické moci.
Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro Idnes.cz uvedl, že si umí představit jinou formu financování a není podle něj podstatné ani tak to, zda budou tato média financována z koncesionářských poplatků nebo jiných zdrojů, ale aby byla garantována jejich nezávislost.
„Když se podíváme například na některé skandinávské země, tam jsou veřejnoprávní média financována ze státního rozpočtu, a přesto nezávislost mají. Nedá se to ale úplně poměřovat – musíme se podívat na to, jaký segment mediálního trhu veřejnoprávní média obhospodařují. U nás je to téměř 30 procent, což není vůbec málo – v jiných zemích je to kolem deseti, 15 procent,“ uvedl prezident.
S tím ale zásadně nesouhlasí Marek Wollner z deníku Forum24, který varuje, že od vládních politiků je to jasná snaha omezit nezávislost ČT a ČRo, přičemž tato média už více než 10 let vytrvale kritizují.
„Absolutně nemohu souhlasit s prezidentem, že veřejnoprávní média mohou být financována jinak, než prostřednictvím koncesionářských poplatků – tedy jasně že mohou, ale nezávislost jim zajišťuje právě toto,“ myslí si Wollner.
„Je bláhové věřit, že současné koalici jde o nezávislost, když její představitelé v čele s Babišem a Okamurou přes deset let zuřivě a demagogicky útočí na to, co tato média vysílají. Jistě už jsou jen svým vlastním stínem, to ale neznamená, že máme balamutit veřejnost podobnými matoucími prohlášeními,“ prohlásil Wollner, že s Pavlem v tomto nesouhlasí.
