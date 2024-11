Z Británie do Itálie, z Itálie do Finska, i tam je nespokojen. Hledá progresivní ráj, ale kazí mu to volby

V britském deníku The Guardian vyšel komentář, kde si mediální a umělecký teoretik Mike Watson stěžuje na změnu nálady ve Finsku, kam se před lety přestěhoval. Podle něj začíná ve Finsku dokonce „stmívání“ a konec finského progresivního snu. Pravicový konzervatismus ovládá jednu evropskou zemi za druhou, což je pro Watsona noční můrou.

„V roce 2018 se mi stěhování do Finska zdálo jako bezvýchodné. Můj adoptivní domov Itálie, kde jsem žil deset let, si nedávno zvolil koaliční vládu s krajně pravicovým Matteem Salvinim na postu ministra vnitra, zatímco moje rodná Velká Británie hlasovala pro brexit. Vzhledem k tomu, že Finsko mělo status majáku progresivních hodnot, nastoupil jsem do letadla a nechal za sebou celý svůj život,“ píše Watson.

Zpočátku prý všechno šlo dobře, dokud se k moci nedostala pravicová vláda premiéra Petteriho Orpa. Ta se podle Watsona pustila do snižování sociálních dávek a omezování platů ve veřejném sektoru, což ho jako pedagoga finančně zasáhlo. „Všichni jsme najednou pocítili inflaci, protože zboží za tři roky zdražilo o 20 %. Když teď pivo v hospodě v centru města stojí 8 eur a více, je pro nás návštěva města stále vzácnějším výdajem,“ stěžuje si Watson.

Lidé jsou na tom ve Finsku prý stále hůř a hůř. Podle průzkumu Národního institutu pro zdraví a sociální péči například má 25 % studentů problémy s tím, aby si mohli dovolit jídlo. Snížení příspěvků na bydlení pak pro mnoho lidí znamená, že nájemníci jsou nuceni se stěhovat nebo si na nájem půjčovat. „Existují obavy, že mnoho nezaměstnaných mladých lidí by se mohlo stát bezdomovci,“ tvrdí pedagog.

Ten si stěžuje i na problémy ve zdravotnictví, kdy například na ošetření zubařem čeká více než půl roku, zatímco dříve to nebylo déle než dva měsíce. To vše Watson přičítá pravicové vládě Národní koalice v čele s premiérem Orpem.

„Současná vláda, kterou loni vytvořila Orpova strana Národní koalice v koalici s krajně pravicovou stranou Finové, Švédskou lidovou stranou Finska a Křesťanskými demokraty, byla označena za ‚nejpravicovější‘, jakou kdy Finsko zažilo – a zdá se, že si tuto pozici vychutnává,“ říká britský progresivista.

Trnem v oku je mu například místopředsedkyně vlády a ministryně financí Riikka Purraová, předsedkyně pravicové strany Finové. Ta je údajně spojována s rasistickými a někdy násilnými komentáři, které měly zaznít před téměř dvaceti lety. Watson tvrdí, že Purraová a její strana je xenofobní. „Xenofobie této strany zjevně ovlivňuje tvorbu politiky a má dopad na migranty. Jako cizinec bych lhal, kdybych nepřiznal, že cítím jisté mrazení, když se protiimigrační rétorika stupňuje,“ uvádí Watson, který má „naštěstí“ pro Finsko trvalý pobyt díky dohodě o brexitu.

Watson se nyní jménem progresivistů upíná ke stranám jako Levicová aliance, kde působí například Li Andersson, který dostal nejvyšší počet preferenčních hlasů v červnových eurovolbách. „Andersson, který byl ministrem školství v bývalé středolevé koaliční vládě, kandidoval na progresivním červeno-zeleném lístku, na němž prosazoval větší rovnost bohatství a opatření k řešení klimatické krize. Kritizoval také mimořádné zákony, které blokují žadatelům o azyl překročení východní hranice Finska, protože jsou v rozporu se závazky v oblasti lidských práv,“ představil progresivní učitel, jaké postoje jsou mu blízké. Šéfkou Levicové aliance je navíc nově feministická spisovatelka Minja Koskelová.

„A teď přiznání, už jsem také členem této strany a pomáhal jsem jim v koordinaci jejich přístupu k migrantům,“ pochlubil se na závěr britský progresivista žijící ve Finsku.

Jeho stížnosti na konzervativní vládu v zemi, která není jeho vlastí, mnohé popudily. Podle lidí bude problém spíše na jeho straně, když mu v každé zemi něco vadí. Jiní ho označují za levičáckého ufňukánka, který se bojí jiného názoru.

„Nejdřív opustil Velkou Británii kvůli brexitu, pak opustil Itálii kvůli Matteu Salvinimu a teď je smutný, protože Finsko se stává konzervativnější zemí. Tak mi přijde, že problém bude spíše na jeho straně, než v těch státech, kde žil,“ reagují lidé.

First this guy leaves the UK because of Brexit, then he leaves Italy because of Matteo Salvini, now he's sad because Finland is becoming more conservative. At this point, I think the problem's with him, not whatever country he's in. https://t.co/PieIrmUWrj — Andrew Hammel (@AndrewHammel1) November 4, 2024

„To proto, že není nic jiného než levičácký ufňukánek. Takhle to dopadá, když všechny, kdo nemyslí levicově vykreslíte jako ‚krajní pravici‘. Ufňukané buzny, které vše, co ‚krajní pravice‘ udělá, označují jako konec světa, to už se ukázalo v případě Trumpa,“ říkají další.

That's because he's nothing but a leftie crybaby. This is what you get when you paint the non left as "far right", wailing little fags who decry everything the "far right" do as the end of the world, you've already done it to death with Trump. — JPurdie (@FiferJP) November 4, 2024

