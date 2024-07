Z ČT se valilo na Le Penovou: Hádavá tetka, štěkavá pitbulteriérka. Protáhlý obličej

Zprvu to byl souboj o to, zda se francouzská krajní pravice zmocní většiny v dolní komoře parlamentu a spolu s tím možná i vlády. Nakonec skončilo Národní sdružení pod vedením Marine Le Penové podle počtu poslaneckých křesel až třetí. Největší zisk si připsala levicová Národní lidová fronta.

Výsledky parlamentních voleb ve Francii Jan Eichler komentoval slovy: „Já ji nazývám Národním souručenstvím,“ naráží na protektorátní časy a dodává, že krajní pravice je velmi útočná a vše se u ní točí okolo nezvládnuté přistěhovalecké politiky. Tyto problémy se objevují ve všech oblastech Francie. „Žádná část Francie už není ušetřena,“ dodává Eichler.

„Ráda by byla za tři roky znovu v druhém kole prezidentských voleb. A moc ráda by se stala prezidentkou. Je otázkou, jak jí vydrží zdraví a ty hlasivky,“ dodal Eichler v pořadu Interview ČT24 na adresu Marine Le Penové.

„Marine Le Penová je opravdu hádavá, štěkavá pitbulteriérka. Velmi agresivní, hodně asertivní, útočná, nekompromisní. V důsledku toho už má taky strhané hlasivky. Ona by ráda byla za tři roky znovu v druhém kole prezidentských voleb a moc ráda by se stala prezidentkou a už je otázkou, jak jí vydrží zdraví a jak jí vydrží hlavně ty hlasivky,“ pokračuje expert na Francii.

Vítěznou levicovou koalici vede Jean-Luc Mélenchon, který má podle Eichlera program, který vydal před třemi lety, pak ho aktualizoval a modernizoval. „Nenapsal ho sám, podílela se na tom spousta odborníků. A oni vyčíslili, že ty změny, které navrhují, by Francii stály 450 miliard eur, ale přínosy by byly 465 miliard eur. Samozřejmě že neřekne, že budou v deficitu, to je velká otázka, jak by se to rozvíjelo. Je to člověk velice přemýšlivý,“ řekl Eichler. K otázce, jaké jsou jeho šance stát se francouzským premiérem, podotkl: „Je mu 73 let a funkce premiéra je nesmírně fyzicky i psychicky náročná, nevděčná.“

„Pro Macrona dopadlo druhé kole voleb daleko lépe, než jsme většinou čekali. Možná i trochu lépe, než si za dosavadní výkon prezidentské služby zasloužil. Jsem rád, že nakonec neprošel ten synovec z povolání a že i Le Penová nakonec měla ten protáhlý obličej, to je má hlavní emoce vztažená k volbám.

Ve Francii dochází k takzvanému vylití řeky z břehu. Ale ta voda už se nevrací. Jinak se tomu dá také říkat salámová taktika. Rozšiřuje se počet těch částí Francie, kde už neplatí ústava, kde neplatí zákony republiky. Platí tam právo šaría,“ uvedl Eichler.