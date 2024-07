Z korby náklaďáku zakončil Farage volební kampaň. Silným návrhem

Britové jdou právě dnes k volbám. Očekává se, že po 14 letech vlády Konzervativní strany zvítězí dosud opoziční labouristé, aby předvedli, zda dokážou britskou ekonomiku nastartovat lépe, než to po brexitu zvládali konzervativci.

Předvolební průzkum YouGov předpovídá, že dnes opoziční labouristé mohou získat až 431 poslanců z celkových 650. Naproti tomu konzervativci pravděpodobně spadnou ze současných 365 křesel na 102.

O slovo se opět hlásí také někdejší europoslanec a později jeden z hlavních strůjců brexitu Nigel Farage. Promluvil k lidem z korby náklaďáku.

Svůj poslední předvolební míting uspořádal v Clactonu. Udeřil na BBC.

„Skutečným nepřítelem je BBC. A můj první slib vám dávám, pokud budu zítra zvolen do parlamentu, že budu bojovat za zrušení BBC,“ sliboval.

Watch my final speech of the general election campaign LIVE from Clacton. ?? https://t.co/QnFSWB9qCA — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 3, 2024

Druhou, stejně tvrdou ránu zasadil končícímu britskému premiérovi Rishimu Sunakovi a jeho konzervativcům. „A pro nás všechny, kteří jsme hlasovali pro brexit, a pro všechny, kteří jim pomohli získat většinu 80 mandátů za Borise Johnsona v roce 2019, zradili naši důvěru a zaslouží si prohrát volby a těžce je prohrát,“ hřímal Farage mezi lidmi.

Konzervativci podle něj nezvládli řešit ani migraci a tisíce malých rybářských člunů, které stále připlouvají k britským břehům. Farage prý na toto hodlá upozorňovat stále dokola a působit jako skutečná opozice proti předpokládané vládě labouristů. Konzervativci podle Farage nejsou schopní působit v roli skutečné opozice. „Jde o utváření opozice proti vládě, která má velkou většinu. To konzervativci nedokážou,“ zdůraznil Farage. „Stojím si za tím, v co věřím. Vždycky říkám, co si myslím. Nenechám se nikým šikanovat, ať už je to Evropská komise, národní Westminsterská banka nebo vláda Keira Starmera,“ pokračoval.

Ale i když se před volbami objevovaly komentáře, že by mohl se svou reformní stranou uspět a do jisté míry nahradit Konzervativní stranu, průzkum YouGov hovoří jasně. V dnešních volbách v britském většinovém systému může Farage se svou stranou získat asi tak 3 poslance.

Farage však dává najevo, že si z toho mnoho nedělá, protože v tuto chvíli chce budovat masové celonárodní hnutí. „Chceme zpět naši zemi a zemi, kterou uznáváme, zemi, kterou známe a vše, za co bojujeme, je založeno na principech rodiny, komunity a země.“

Ještě nedávno si podle svých slov užíval důchodu, ale v jednu chvíli se rozhodl vrátit se na politickou scénu, protože chce Velké Británii vrátit její původní lesk.