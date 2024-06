Za Babišem propast. A ve Sněmovně zpátky komunisté. Nová čísla vládě nevěstí nic dobrého

Hnutí ANO s předsedou Andrejem Babišem by získalo podle průzkumu 32,9 % hlasů. S velkým odstupem za ANO by stanula vládní ODS se 14,8 % hlasů. Třetí příčku by obsadili Piráti, kteří si ovšem od květnového průzkumu pohoršili na 8,7 %. Bramborovou medaili by si odneslo SPD se ziskem 7,3 %. Za nimi by stálo další vládní hnutí, hnutí STAN. A to se ziskem 6,8 % hlasů. Posledním, který by v červnu přestoupil brány pětiprocentní hranice pro vstup do Poslanecké sněmovny, by byli komunisté s 5,1 %.

Mimo Sněmovnu by se ocitla vládní TOP 09 se 4,5 % hlasů. Lidovci se pak v průzkumu ocitli hluboko pod hranicí 2,5 procenta. Po boku by se jim se stejným ziskem postavila Sociální demokracie.

Překvapením červnového průzkumu je i Přísaha a Motoristé. Přísaha podle průzkumu dosáhne na 3,7 % hlasů. Motoristé pak na 2,7.

KSČM svůj hypotetický úspěch v průzkumu oslavila statusem na Facebooku. „5,1 % je dobrá startovací čára pro volby do Poslanecké sněmovny na podzim příštího roku! Pracující mají asociální vlády Petra Fialy plné zuby a my jsme připraveni spolu s nimi říct pěkně nahlas: Fialo, stačilo!“

„To nám zbývá ještě víc než jeden rok. Je vlastně úplně přirozené, že se v těch průzkumech takto projevuje to, že jsme téměř tři roky vládnoucí koalicí a vždy ty strany, které jsou toho času u moci a tvoří koalici, tak samozřejmě mají nějaké ztráty. Určitě ten náš začátek jednoduchý nebyl, ať už to bylo válkou na Ukrajině, energetickou krizí, řešením plynové soběstačnosti, kdy i občané Česka byli vyděšeni z toho, co se bude dít dál. Nyní ceny potravin klesají, ceny plynu klesají, ceny benzínu klesají, to se může pozitivním způsobem projevit ve volbách. Občané České republiky uvidí, že některá naše opatření, která jsme museli činit, tak přinášejí kýžený efekt,“ okomentovala pro CNN Prima NEWS výsledky průzkumu ministryně obrany Jana Černochová (ODS).