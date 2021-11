Za pitomce hned ve dvou pořadech. Válek z TOPky měl zlý den

Jsme znovu „best in covid”. Česko svírá infekce. Čísla nově nakažených lámou rekordy. V pátek přibylo nejvíc případů od začátku pandemie, 22 945 lidí. Končící vláda situaci už poněkolikáté podcenila, jenže ani ta nastupující nepůsobí zrovna dojmem, že ví, jak na to a jejímu kandidátovi na ministra zdravotnictví za TOP 09 Vlastimilu Válkovi, často není rozumět co a jak chce udělat. Má vůbec plán? To je těžká otázka. Zaměřil se na ni pořad 168 hodin České televize. Vlastimilem Válkem se pak zabýval i Newsroom ČT24.

Zatímco virus znovu drtí nemocnice, hádají se mezi sebou končící vláda s vládou nastupující o to, kdo by to měl vlastně řešit. „Jestli vláda chtěla zavést bavorský model, tak ho mohla zavést v pondělí. Nevím, na co čekala. Ta čísla jsou úplně jasná. A pokud se chtěli domluvit s námi, tak měli počkat na to jednání,“ uvedl minulý týden Petr Fiala, zřejmě budoucí premiér (ODS).

„Oni měli možnost se zapojit. Nezapojili se. Celý den slyším nesmysly a lži. Když je tady nějaký jiný recept na ta opatření, nechť ho řeknou,“ tvrdí však premiér v demisi Andrej Babiš (ANO).

Takže kdo může za to, že je Česko po takřka dvou letech pandemie znovu „best in covid”? Moc v zemi stále drží vláda premiéra Babiše. „Je jenom jedna vláda, a to je vláda Andreje Babiše, která se zjevně už 3 týdny snaží zbavit jakékoliv vládní zodpovědnosti a nedělá stejně jako před volbama nic,“ uvedl politický komentátor Petros Michopulos.



Jenže zhruba za měsíc Andrej Babiš předá vládu Petru Fialovi a jeho ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi. A jaký má nová vláda plán, jak epidemii zkrotit? Má vůbec nějaký? „A já se vás celou dobu snažím zeptat na to, co budete dělat, pokud přijdete do funkce v momentě, kdy už ty JIP budou plné?" zaznělo mimo jiné v rozhovoru politické komentátorky Marie Bastlové na Seznam Zprávách. „To je těžká otázka,“ odvětil Válek.

„Já jsem zatím viděl jenom jedno prohlášení AntiCovid týmu, které jsem četl, a to se zabývalo zejména tím, co všechno ta vláda dělat nemá. A to mně přijde trochu málo,“ kritizuje biochemik Jan Konvalinka.



Když dosluhující vláda minulý týden nabídla tzv. AntiCovid týmu Vlastimila Válka několik možných variant, jak situaci řešit, AntiCovid tým všechny odmítl a alternativu nenabídl. „Já těžko můžu nějakým způsobem říct, co uděláme, když nevím, v které fázi budeme jaksi ve vládě,“ oponuje Válek.

„Mně to přijde, jako kdybychom byli v situaci, kdy máme uřízlý prst, ten krvácel, teď dosluhující vláda nabízí náplast, abysme to nějakým způsobem zaléčili a ta nově nastupující místo, aby řekla obvažme to, tak řekne, ne tahle náplast nefunguje. A to všechno,“ reaguje redaktor Českého rozhlasu Matěj Skalický.



A proč o plánu na zkrocení epidemie nastupující vládní koalice nemluví? Takhle to vysvětloval místopředseda poslaneckého klubu ODS, Marek Benda. „Ono se blbě mluví za situace, kdy nenesete zodpovědnost, když řeknete něco dobře, tak to ta vláda, tohle přece zažíváme s tím Andrejem Babišem 4 roky. Jakmile řeknete něco správně, tak on to ukradne,“ podotkl Benda.



Změna měla přijít ve čtvrtek. Kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek svolal do Brna tiskovou konferenci, na které měl poprvé jasně říct, jak nová vláda dostane virus pod kontrolu. A jak konference vypadala? Témat zazněla celá řada. Proč například Vlastimil Válek nesouhlasí se zrušením PCR testů jako dokladu o bezinfekčnosti? „Si myslíme, že je potřeba společnost dávat dohromady a ne ji rozdělovat a je zbytečné kvůli něčemu, co opravdu chrání mě, abych, respektive mé okolí, aby ho nakazil, to takhle hrotit,“ poznamenal Válek.



A proč mají lidé nosit respirátor? „Prosím, opravdu, nosme respirátory, pokud si to dovolím odlehčit, pokud zpíváte, zlepší se vám váš hlas a i to je vedlejší efekt respirátorů,“ dodal Válek. A jak vybírá odborníky, kteří mu s epidemií radí? „Hirschův index, kumulativní Impact Factor, o čem ti lidé v posledních letech publikují, a to je ten parametr, kdy poznám, jestli ten fotbalista je opravdu ten, který má Zlatý míč, anebo je to člověk, který baví, řekněme, ty svoje kolegy a přátele, a to je také důležité v rámci okresního přeboru,“ odpověděl Válek.

A poměrně obloukem odpověděl i na to, jak podle něj vláda v Česku vybrala tzv. bavorský model koronavirových opatření. „Pokud Velkou pardubickou jezdíme v Česku na koních a zavedeme tu Velkou pardubickou do Německa a budou to tak dělat na motorkách, protože prostě koně nechcou, nebude to fungovat. Ty motorky se pomlátí v taxisu a takhle to platí s těmi nařízeními,“ zmínil.



Na to, jak bude budoucí ministr zdravotnictví v boji s epidemií postupovat, se ale nedostalo. I přesto se Válek hájil, že hovořil srozumitelně. „Tak já si myslím, že jsem to popsal, ale můžu to zkusit zopakovat. Tak těžko v boji s covidem, vymyslíme nějaké další kroky, ale ty kroky můžeme dobře realizovat. Pokud máte fotbalový tým, může ho trénovat Mourinho a pak pravděpodobně ten tým bude fungovat daleko lépe, než když ho budu trénovat já,“ uvedl.

Válka si pak vzal na paškál i pořad Newsroom ČT24.

„Pan Válek je akademik a trochu mi připomíná Karla Havlíčka, ministra průmyslu a dopravy, tzn. že jako mluví dlouho, o všem možném, řekl bych, že my obyčejní lidé tomu nemusíme úplně vždy rozumět a pochopit, co tím chtěl básník říct,“ okomentoval například nastupujícího ministra Válka komentátor Seznam Zpráv Václav Dolejší.

Navíc každá tisková konference, ať už nastupující, nebo staré vlády, trvá desítky minut. Jasný závěr ale chybí. „Není možné, aby to řadový občan České republiky něco takového sledoval, tzn. jsou dlouhé, jsou složité, jsou zmatečné a ta komunikace je složitá v době, kdy by měla být co nejjednodušší,“ okomentoval situaci novinář Matěj Skalický.

„Pro nás novináře je strašně důležité, abychom komunikovali s lidmi jakýchkoliv názorů, jakéhokoliv pohledu na svět, ale zároveň ti lidé musí být připraveni na otázky. Je logické, že když s někým mluvíme, tak mu i prostě musíme pokládat otázky,“ poznamenal reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček.

