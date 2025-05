Za „ruský pohled“ sankce a ztráta majetku. EU potrestala novináře

Anketa Otakar Foltýn stále tvrdí, že použitím slova „svině“ nepochybil. Měl by se za to nakonec omluvit? Měl 97% Neměl 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 1431 lidí

„Evropa tvrdí, že respektuje svobodu slova a demokracii, ale není tomu tak. Francie chce zavřít kandidáta na prezidenta. Rumunsko zrušilo prezidentské volby. Německá špionážní agentura šířila mylné informace o největší opoziční straně. A nyní EU zakázala tři novináře za legální projevy,“ napsal Michael Shelenberger na sociální síti Facebook.

Narážel na kauzu francouzské kandidátky na prezidentku Marine Le Penové, která byla odsouzena za zneužití peněz EU. Součástí rozsudku je i zákaz ucházet se o veřejné funkce, který zasahuje i do doby, kdy ve Francii proběhnou prezidentské volby.

Narážel na rozhodnutí Spolkového úřadu na ochranu ústavy, německé obdoby BIS, která dnes nejsilnější německou opoziční stranu Alternativu pro Německo (AfD) označila za pravicově extremistickou. AfD dala obratem najevo, že se proti tomuto označení hodlá bránit soudní cestou.

Na kauzu tří publicistů zahrnutých do 17. balíčku protiruských sankcí upozornila i Společnost na obranu svobody projevu, kterou spoluzakládal i úspěšný tvůrce počítačových her Daniel Vávra.

„Irsko, Francie, Rumunsko, Německo, Polsko, ČR... EU se postupně stává cenzurním jestřábem. Nyní dokonce Brusel zakázal třem novinářům, dvěma německým a jednomu tureckému, vstup do EU a zmrazil jejich bankovní účty jen za to, že reportovali z ruského území. Jak se tedy máme dozvědět např. skutečné příběhy ukrajinských uprchlíků z Donbasu?“ položila otázku Společnost na obranu svobody projevu na sociální síti Facebook.

„Profil Thomase Roepera na telegramu s ca 120 tisíci sledujícími neznám, blog Aliny Lippové s ca 180 tisíci sledujícími také neznám. Jedná se o dva německé blogery, kteří se rozhodli reportovat ruský pohled z Ruska. Jejich věc. Můžeme to číst, ale nemusíme, můžeme to prohlásit za blbost, proč ne. Ale dát tyhle Němce na sankční seznam EU a zmrazit jim jejich německý majetek, protože to jsou ‚klíčové postavy v šíření proruských narativů v německy mluvícím prostředí‘? To jako fakt? Demokracie? Ani omylem,“ napsal Šik na sociální síti Facebook

Upozornil, že v Číně, v USA, v Rusku a teď už tedy i v EU jsou ostře sledováni a postiženi blogeři, jejichž výstupy mohou představovat hrozbu pro daný stát či společenství.