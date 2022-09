Za všechno může Putin? Jen německá rétorika! Topolánek v ČT řekl, jak je to doopravdy

Expremiér Mirek Topolánek okomentoval stávající situaci na energetickém trhu. Bez obalu popsal, co Česku ještě pomůže a co už ne a vyčinil Německu. Za to, že svou nezodpovědnou politikou připravilo Putinovi prostor, kterého on teď využívá ve svých válečných plánech.

Energetické trhy si všímají toho, že EU chystá řešení krize. Cena plynu klesla ke 200 euro za megawatthodinu. Ještě před pár dny to bylo tisíc eur. Jenže před rokem touto dobou to bylo asi 30 euro.

Česká republika zareagovala nákupem plynu do státních hmotných rezerv za 8,5 miliardy a vedle toho vyjednala pro republiku podíl na novém LNG terminálu v Nizozemsku. Expremiér Mirek Topolánek proto v souvislosti s tím před kamerami ČT konstatoval, že letošní zimu Česko zvládne. „Plynu může být nedostatek, ale jsme schopni to řešit,“ poznamenal Topolánek do kamer. „Spoření neznamená, že budeme doma chodit ve třech svetrech, to je celá řada opatření, která nám pomůže ušetřit 15 až 20 procent. Já jsem přesvědčen o tom, že tato topná sezóna dopadne dobře,“ pokračoval expremiér.

Ale už teď bychom se podle něj měli připravovat na zimu 2023 až 2024. Tady bychom podle Topolánka měli mít na paměti, že dnes je Česko závislé na plynu, který přiteče přes Německo. „My jako země, která je fatálně závislá na dodávkách plynu přes Německo, musíme při jejich vlastním nedostatku spoléhat na solidaritu a proto mně ty protiněmecké nálady přijdou trochu směšné,“ upozornil bývalý předseda ODS.

Současně však upozornil, že Německo má na současné energetické krizi nemalý díl viny, neboť svou nezodpovědnou politikou na poli energetiky jen vyrobilo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi prostor, kterého on využil.

„Tady tvrdím, že není pravda, že za všechno může Putin. Je to teďka německá rétorika, protože oni se bojí toho, abychom nezačali mluvit o tom, kdo za to v těch posledních dvou dekádách vlastně může,“ nešetřil kritikou Topolánek s tím, že Evropa odstavuje uhelné zdroje a jaderné zdroje, aniž by hleděla na svou bezpečnost a přemýšlela, co se stane, až vůbec nepoteče ruský plyn. A přesně to teď hrozí.

Současná vláda Petra Fialy (ODS) podle Topolánka ve střednědobém horizontu dělá co může, sehnala plyn v Nizozemí, dohaduje se s Německem a tak podobně. „Tady jí (vládě) nemohou vytknout vůbec nic. ... Ale z Rakouska, které je stoprocentně závislé na ruském plynu, vůbec nic nepřiteče,“ upozornil Topolánek. Český problém podle něj neřeší ani vybudování česko-polské přípojky Stork II. To je podle Topolánka především politický problém. Ekonomicky se prý výstavba této propojky moc nevyplatí. Ale i Topolánek uznal, že to za čas může být jinak.

