Zabijácká hovadina Tečka. Dusno: Tvrdě se účtuje

reklama

Na ČRo Plus hovořil rektor Metropolitní univerzity Michal Klíma. V rozhovoru s Janem Bumbou prohlásil, že došlo k honu na čarodějnice a ti, kdo měli kritické názory, tak byli dehonestováni za účelem toho, aby byli vyřazeni z debaty. A také vyzval veřejnoprávní média, aby začala zkoumat, kdo je v dozorčích radách distribučních společností pro vakcíny. Bumba pak z Klímových textů vypíchl jména imunologů Jiřího Šinkory, Karla Drbala, Zuzany Krátké a viroložky Hany Zelené jako oběti mediálního lynče.

Anketa Je dnešní situace Ukrajiny stejná jako situace Československa roku 1938? Ano, je to stejné či podobné 1% Ne, je to nehorázné přirovnání 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1747 lidí si u rozhovoru všiml i toho, že Bumba ČRo obhajoval tím, že zmínění ve veřejnoprávním rádiu mluvili. „To je fakt. Ale mluvili, ne mluvívali. Já jsem byl osloven jednou a to už hodně dávno,“ podotkl a srovnal počet svých vystoupení s tím, kolikrát byl pozván profesor Konvalinka: „Naproti tomu biochemik Konvalinka, který ví o respiračních virech a slizniční imunitě asi jako já o vaření, dostal téměř nekonečně mnoho prostoru v pravidelných debatách u paní Tachecí, ve kterých dokola opakoval ty svoje neustále se měnící názory, které byly občas horší než dezinformace.“

„Každý, kdo rozumí imunologii, musel od začátku vědět, že vnitrosvalová vakcína nemůže ochránit před nakažením a dalším šířením infekce respiračním virem. Ale dr. Konvalinka je jenom jeden příklad. To, že látku nezvládají vývojový biolog Flegr nebo pan inženýr Šebo, mě až tak nepřekvapuje. Ale že ji nezvládl ten, kdo coby imunologcká kapacita dostal Českou hlavu.... Ale co, bývalá ředitelka MBÚ Říhová, která kryla obrovské falzifikace v Mikrobiologickém ústavu AVČR, byla také kdysi ženou roku. A vzpomeňte si na Sykovou, to jsou představitelé české odborné elity,“ neměl o zmíněných valné mínění imunolog.

A hodlá zjistit, kteří odborníci v médiích přesvědčovali očkované, že se nakazit nemohou a tedy infekci dále šířit. „Oni potom šli a nakazili své seniory, kteří se odebrali na JIPky a někteří následně do věčných lovišť. Kdo vymyslel tu zabijáckou hovadinu Tečka, kdo ji schválil, propagoval a udržuje při životě, to snad víte. Jenom nevím, jestli byla tahle dezinformace o věčné ochraně vakcínou poplašná zpráva, či jen idiocie vlády a jejích poradců,“ připomíná v textu nazvaném „Pomalu už bude konec, česká odborná elita neuspěla. Zúčtujem spolu?“

Fotogalerie: - Polské ceny

Na své bádání zřejmě bude mít čas, protože je opět nemocný. „Poté, co mi utekla pětidenní karanténa po pozitivním testu manželky, jsem se necítil úplně ve své kůži. Nic strašného, prostě nachlazení. Udělal jsem si dva různé antigenní testy, oba negativní. Ale protože nikdy nezradím svou odbornost, ani věci, které vím a říkám veřejně, nechal jsem si udělat PCR. Pozitivní ve 29. cyklu,“ popsal imunolog, jak zjistil, že je pozitivní.

A sžíravě doplnil, že kdyby se řídil tím, co přikazuje vláda, nakazil by 40 účastníků semináře a pak by nákazu šířil v Budapešti. Šinkora nemá iluze, že se infekce rozšíří i tak. „Ale opakovaně říkám - komu je blbě, ať zůstane doma. Protože jinak ohrožuje hlavně sám sebe. Zdravotně i morálně,“ radí.

Psali jsme: Bradáčová: Vyhrožujete zastáncům očkování? Víme, co s vámi „Odevšad tě vyhodili.“ Fridrichová ujela: Hodně špinavé prádlo Martin Červíček: Plošné testování považuji za zbytečné Trestat za nucené očkování! Český doktor obnažil viníky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.