Zabíjejte popírače klimatických změn, visí na divadle. Za 50 milionů. A je to sranda

Smíchovští divadelníci umí provokovat. Na budově Švandova divadla se objevil nápis "Zabíjejte popírače klimatických změn" a snímek nápisu obsahující tuto "výzvu" začal kolovat mezi uživateli sociální sítě Facebook. Lidé se pustili do kritiky divadla, že to instituce placená z veřejných peněz už přehání.

Netrvalo dlouho a lidé zjistili, že se jedná o název inscenace, kterou bude soubor Švandova divadla uvádět v online premiéře v druhé půli ledna. Ostrá kritika však neustala. Diskutující především namítali, že pokud by někdo chtěl uvést hru s názvem vyzývajícím k zabíjení opačných názorových skupin či národnostních nebo jiných menšin, okamžitě by byl oheň na střeše.

Podle webu Švandova divadla nejde o “další ekologickou agitaci, nýbrž satirickou komedii, která odkrývá sílu médií a sociálních sítí a jejich vliv na mínění mnohdy krvelačné veřejnosti”. Popis inscenace můžete prostudovat přímo na webu divadla ZDE.

Výraznou část diskutérů ovšem tato skutečnost neuspokojila. Pro valnou část z těch, co se do debaty zapojili, je i to za hranou. “Magoři vyšinutý,” zaznělo na adresu divadla. Věc komentoval i právník Tomáš Tyl. “Zas řeknou, že je to jen název hry a pojede se dál. Zkuste to napsat o komkoliv jiném, o jakékoliv menšině a do hodiny máte po životě,” napsal k tomu.

“Idioti umělci, ještěže mají zavřeno, dementi,” zněl další z diskusních příspěvků. Objevily se ale i ostřejší věty. “Třeba to divadlo vyhoří, kdo ví…?” ptal se další i uživatelů sítě.

Jiní připomněli, že se Švandovo divadlo v červnu loňského roku přihlásilo k americkému hnutí Black Lives Matter, kdy tento slogan vyvěsili rovněž nad svůj hlavní vchod. “Pro mě už tehdy tato scéna skončila,” připsala k tomu uživatelka Facebooku.

Švandovo divadlo na Smíchově je jednou z nejstarších scén v Praze, bylo otevřeno v roce 1881. “Divadlo, které klade otázky. Divadlo, které vyzývá k diskusi. Hledáme nečekaná témata, která v nás bezprostředně rezonují, napomáhají pojmenovávat a reflektovat naši současnost a každodennost, vidět je zřetelně v širších souvislostech,” popisují divadelníci vlastní soubor. Podle svých slov formulují jasné postoje, které lidem nabízí “skrze názorově i umělecky vyhraněné inscenace”.

V současné době je Švandovo divadlo příspěvkovou organizací hlavního města Prahy, které je pro divadlo hlavním zdrojem příjmů. Každoročně do rozpočtu smíchovských divadelníků posílá z kapes daňových poplatníků částku mezi 40 - 50 miliony korun. Na financování instituce se v menší míře podílí i městská část Praha 5.

