Začalo to už za Petříčka... Studená válka se Zemanem? Vážná slova z ODS: Piráti a zahraničí? To určitě ne

Neskákat do ekologie bezhlavě a nekopírovat jednostrannou a hysterickou linii. Racionalita musí zvítězit nad zeleným revolucionářstvím. Europoslanec občanských demokratů Jan Zahradil okomentoval dění kolem výběru českých ministrů i budoucnost Zelené dohody (Green Deal) Evropské unie. Najednou vidí mocného spojence – Francii. Ve vzájemné spolupráci by rád zařadil jadernou energetiku mezi bezemisní zdroje.

Dosavadní vyjednávání o českých ministrech vnímá jako maximum možného kompromisu. „U těch vyjednávání jsem nebyl, nemohu kibicovat z pozice někoho, kdo se na to dívá zvenku, a věřím, že naši vyjednavači vyjednali maximum možného," uvedl. Jan Zahradil se už dříve v rozhovoru pro iDNES.cz vyjádřil proti kandidátovi na ministra zahraničí za Piráty Janu Lipavskému. Rovněž uvedl, že ministr zahraničí má z podstaty svojí funkce uhlazovat konflikty, postupovat jako diplomat a snažit se o dobré vztahy s co nejvíce státy. „Já jsem se vyjádřil ve smyslu, že si nemyslím, že Piráti by měli kohokoliv, kdo by osobnostně, odborně nebo organizačně byl schopen řídit takové ministerstvo, jako je Ministerstvo zahraničí. Věřím, že velkou porci zahraniční politiky pod sebe stáhne sám premiér, kterému v této oblasti věřím," řekl redakci europoslanec.

Úpadek českého ministerstva zahraničí začal prý už u Tomáše Petříčka (ČSSD): „Protože to jsme tady ještě neměli, aby se ministrem zahraničí stal juniorní politik, vlastně úředník, vlastně člověk, který předtím pracoval jen jako europoslanecký asistent. Předtím jsme na Ministerstvu zahraničí měli těžké váhy, předsedy politických stran. Cyril Svoboda, předseda lidovců, Karel Schwarzenberg, předseda TOP 09, Lubomír Zaorálek, který byl zase místopředsedou ČSSD… vždy to byli seniorní politici, kteří měli ve svých stranách váhu. Lipavský není ani poslanec. Obávám se, že co nastalo za Petříčka, tedy určitá ztráta prestiže Ministerstva zahraničí, bude pokračovat,“ vysvětli Zahradil.

Není tajemstvím, že Jan Lipavský není ministrem podle představ prezidenta Miloše Zemana. Jan Zahradil upozornil na to, že budoucí premiér a prezident budou vyjednávat. „Prezident je autonomní jednotka a bude postupovat podle své vlastní strategie. Hlavně doufám, že se nakonec premiér s prezidentem nějak dohodnou a budou pracovat ve shodě, protože kdyby měla od samého začátku mezi těmito vysokými ústavními funkcemi vypuknout studená válka, tak by to nebylo dobře,“ varoval. Koho by on sám viděl jako vhodného kandidáta na šéfa zahraničních věcí, nechtěl veřejně prozradit.

S Ruskem to bude mít každý ministr složité

„Nesedím v Poslanecké sněmovně, nebudu ani o vládě hlasovat, tudíž by bylo mimo mísu, kdybych vytahoval nějaká jména jako králíky z klobouku. Vždycky jsou a musejí být alternativní kandidáti. Podívejte se, co se odehrálo, horký kandidát na ministerstvo průmyslu a obchodu (Věslav Michalik ze STAN, pozn. red.) oznámil, že do vlády nevstoupí z důvodů, které známe, takže tam budou muset najít jiného kandidáta. Nepochybuji, že někoho najdou, čili nepochybně pokud by někdo z jakýchkoliv důvodů nemohl být členem vlády, vždy se nějaká náhrada najde,“ sdělil europoslanec ODS. Michalik odstoupil kvůli podezřelým přesunům financí z kyperské firmy, ale i dřívějším podezřením například z daňových úniků nebo při obchodu se solárními panely.

Ministr zahraničí navíc bude mít těžký úkol – udržovat dobré a korektní vztahy a komunikaci s co největším počtem států světa: „A to i s vědomím, že je tam celá řada států, které nejsou v našem slova smyslu demokratické. Tak to je, že v našem světě nejsou demokratické státy v převaze. Když se podíváte do Organizace spojených národů, tak zjistíte, že drtivá většina států je nedemokratických nebo autoritářských nebo je u nich nějakým způsobem demokracie omezena. My s těmito státy musíme komunikovat. A ano, to by měl být úkol ministra zahraničí,“ shrnul s tím, že vláda má ve své koaliční smlouvě vyhlášenou a zdůrazněnou úzkou spolupráci ve formátu Visegrádské čtyřky, takže věří, že se toho všichni ministři budou držet.

Problematičtější to podle Zahradila bude s Ruskou federací. „S Ruskem to vidím problematicky, protože je tady zátěž vrbětické aféry, ke které se Rusko nechce hlásit a nehodlá k tomu zaujmout žádné stanovisko. To bude naše vztahy zatěžovat a v tomto smyslu to bude mít každý ministr zahraničí velice složité. Řekl bych, že vina není na naší straně, ale hlavně na straně Ruska.“

Piráti nemají žádného odborníka na ministra zahraničí

Objevily se také názory, že by Jan Lipavský jako ministr zahraničí mohl být ohrožením české bezpečnosti kvůli stykům s Palestinci. ParlamentníListy.cz zjistily, že se angažoval ve prospěch Palestinců v minulém volebním období a snažil se o založení meziparlamentní skupiny mezi oběma státy. „Pro mě to jen přidává argumentaci – nemyslím, že Piráti mají k dispozici kohokoliv, kdo by odborně, osobnostně nebo organizačně mohl to ministerstvo řídit,“ dodal k tomu.

Jak také zmínil, ve čtvrtek ráno složil svoji kandidaturu Věslav Michalik, ale stále zůstává členem Starostů a nezávislých. Jeden z jeho podezřelých obchodů se týkal právě solárních panelů. Může to mít vliv na přístup vlády k New Green Dealu?

„To je otázka spíše na STAN, já nehodlám zasahovat nebo komentovat jejich vnitřní uspořádání nebo to, jaký tam má kdo vliv, to by nebylo vůbec korektní. Beru na vědomí, že budou muset najít náhradu, nového kandidáta na křeslo průmyslu a obchodu, já budu s takovým ministrem rád spolupracovat," řekl Jan Zahradil, který je současně prvním místopředsedou výboru pro mezinárodní obchod v Evropském parlamentu.

„Kdokoliv se stane ministrem, tak z mojí strany je spolupráce otevřená a těším se na ni. Samozřejmě věřím, že česká vláda jako celek zaujme ke Green Dealu racionální a pragmatický postoj. To znamená, především nedopustí, aby poškodil jednak český průmysl, jednak aby zamával s energetickým mixem a jednak aby vedl ke zvýšení nákladů takovým způsobem, že by ohrozil životní úroveň podstatné části obyvatel. Věřím, že v tomto směru se naše vláda bude chovat racionálně a pragmaticky,“ podotkl.

Racionální přístup nad zelené revolucionářství

Jan Zahradil navíc k nedávné klimatické konferenci OSN v Glasgow napsal: „Nejedná se totiž o nic jiného než o to, jak rychle a jak moc naordinují novodobí sociální inženýři lidstvu (zejména v ekonomicky vyspělých částech světa, tedy mj. i u nás) řízené zchudnutí.“ Pokud bychom prý skočili do situace s ekologií bezhlavě, pak se obává právě vážných sociálních problémů a zmíněného chudnutí. „Právě proto doufám a věřím, že do toho bezhlavě neskočíme, že nebudeme kopírovat až jednostrannou a hysterickou linii, kterou razí některé jiné členské země Evropské unie. Například doufám, že se nám podaří protlačit jádro mezi bezemisní zdroje, což by nám určitě velice pomohlo. A pokud jde o elektromobilitu, budeme postupovat tak, aby to nezlikvidovalo český automobilový průmysl,“ řekl europoslanec.

Byla to Francie, která se nedávno rozhodla znovu budovat jaderné elektrárny. Ale bude Evropská unie reagovat na kritiku, která se kvůli New Green Dealu snáší nejen po rostoucích cenách energií? Zahradil tvrdí, že změny už se dějí.

„Když se podíváte na výsledky klimatické konference v Glasgow, která skončila před pár dny, tak klimatičtí alarmisté, lidé jako Greta Thunbergová, byli velmi nespokojení a vykřikovali, že se tam ničeho nedosáhlo. Tohle paradoxně považuji za dobré znamení. Když jsou tito lidé nespokojení, pak to znamená, že zvítězil trochu racionálnější přístup nad zeleným revolucionářstvím. Pokud jde o Francii, tam vidím možnost spojenectví. Je dobře, že po Francii přebíráme předsednictví Evropské unie my, a určitě se shodneme nejen na jaderné energetice a budeme se snažit podpořit a protlačit mezi bezemisní zdroje jadernou energetiku. Najednou vidím, možná pro někoho překvapivě, v Evropě docela silného spojence,“ zhodnotil Jan Zahradil.

Na závěr dodal, že existují země, které hodlají hnát tuto problematiku hodně daleko: „A pak jsou země, které už si asi uvědomily, jaké problémy to může způsobit, a ty se budou chovat trochu zdrženlivěji. Jmenovali jsme Francii. A Česká republika by také měla určitě patřit k těm zdrženlivějším.“

