Zachránila ty migranty. Je hrdinka jako Sir Winton! Vracet je do Libye nemůžeme! Rozumek z uprchlické neziskovky poučoval Zahradila

Názory na německou kapitánku, která se i přes zákaz vylodila s migranty na Lampeduse se různí. Podle Jana Zahradila, europoslance ODS, spáchala zločin, dle Martina Rozumka z Organizace pro pomoc uprchlíkům by její podobu měli tesat do kamene jako sira Nicholase Wintona. Oba pánové se na toto téma střetli v pořadu Pro a Proti na ČRo Plus. „Ona jediná dbala na mezinárodní právo, které má přednost před právem národním,“ tvrdil Rozumek.

Dle Zahradilova osobního názoru se Racketeová zločinu dopustila, což dle něj dokládá i to, že italští státní zástupci podali dovolání vůči rozhodnutí soudu propustit obviněnou z domácího vězení a hodlají ji obvinit z napomáhání ilegální migraci, neuposlechnutí příkazů italské pobřežní služby a také ohrožení životů příslušníků námořní služby nárazem do jejich lodi. „Ten zákon porušen byl a měla by čelit sankcím,“ myslí si europoslanec. Anketa Bojíte se, že Babiš zneužije svého postavení k tomu, aby zastavil vyšetřování Čapího hnízda? Bojím se toho 8% Nebojím se toho 92% hlasovalo: 2781 lidí

Jinak to viděl ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU). „Z mého pohledu: zachránkyně, hrdinka a měla by mít sochu, jako sir Nicholas Winton na našem hlavním nádraží. Protože ona jediná dbala na mezinárodní právo, které má přednost před právem národním, a to říká: zachránit lidi na moři, zákaz vracení do nebezpečného prostředí, což Libye bezpochyby je. Zákaz mučení, nelidského zacházení, to všechno se v Libyi děje. Ona nahradila ty operace, které prováděla Evropská unie, které prováděla italská pobřežní stráž, vlastní iniciativou nevládních organizací a z mého pohledu je třeba jí poděkovat,“ tvrdil Martin Rozumek.

Moderátorka pak Rozumkovu odpověď použila jako základ pro otázku na Zahradila, zda proti právu není spíše zákaz italské vlády pro humanitární plavidla vplouvat do italských vod. Zahradil odvětil, že právě o tom rozhodnou soudy. Problém podle jeho italských kolegů není v tom, že Němka migranty zachránila, ale v tom, kam se je rozhodla odvést, protože italská vláda má prý smlouvu s Libyí, že ti, kdo vypluli od libyjských břehů, budou do země vráceni. Což Racketeová porušila. Její důvody byly dle Zahradila politicko-ideologické, protože si mohla zvolit i jinou zemi, kde přistane, ale přesto se rozhodla pro italskou Lampedusu, jinými slovy, že to udělala italskému ministru vnitra Salvinimu naschvál, pro svou popularitu. „Je to i morálně odsouzeníhodné, protože ona skutečně vybízí ty uprchlíky, aby se vydávali na ty nebezpečné plavby, s tím, že se o ně někdo vždycky někdo z nějaké lidskoprávní organizace postará a do té Evropy je doveze,“ prohlásil europoslanec s tím, že tím dotyčná nahrává pašerákům.

Rozumek s tím nesouhlasil. „Ty zprávy z Libye jsou dramatické, tam se prodávají lidé na orgány, do otroctví,“ tvrdil ředitel OPU, přidal ještě pár barvitých popisů a prohlásil, že v Libyi je „peklo na zemi“. Uzavřená dohoda s Libyí je podle něj v rozporu s evropským právem, resp. s Evropskou úmluvou o ochraně základních práv a svobod, a navrácení do Libye rozhodně není bezpečné – a tudíž legální. Fotogalerie: - Ve víru migrační krize

Zahradil popsal německou kapitánku jako levicově liberální příznivkyni teorie, že za vše může kolonialismus, a namítá, že zemí s koloniální minulostí je v EU dohromady osm a Carole Racketeová by se neměla snažit šířit vinu i na ty ostatní. Evropa podle něj rozhodně nemůže nést odpovědnost za utrpení v celém světě. „My jsme především zodpovědní za udržení stability a prosperity našich společností,“ deklamoval europoslanec ODS. Pomáhat v Africe je dle něj možné, ale proudění ilegálních migrantů musí skončit, a neziskovky a jedinci jako Carole Racketeová k němu přispívají.

Nicméně podle ředitele OPU nejsou neziskovky součástí pašeráckých kalkulací, protože uprchlická migrace prý téměř nikdy neprobíhá legálně. Jako příklad dal uprchlíky z Československa v dobách komunismu a také židovské uprchlíky za 2. světové války. „Pokud si někdo myslí, že českoslovenští uprchlíci odcházeli s výjezdní doložkou, vízem a devizovým příslibem, tak je to nesmysl. Žádné legální cesty neexistují,“ tvrdí. „Bohužel, existuje nárok uprchlíka na to být přijat určitou zemí, ale neexistuje nárok na to, aby se mu umožnila cesta do té země, to je nedostatek národního práva,“ dodával Rozumek s tím, že uprchlíkům i v minulosti pomáhaly právě neziskové organizace. A prý neexistuje jediný důkaz, že by neziskové organizace profitovaly z příchodu uprchlíků. Ing. Jan Zahradil ODS

Dle Zahradila je štěstí, že ještě nepřišlo žádné celounijní řešení, protože dle jeho názoru by se tato pravomoc (udělování azylu, statusu uprchlíka apod.) na tuto úroveň rozhodně neměla vůbec přesouvat. „Tyhle věci musí zůstat v rukou národních vlád,“ říká Zahradil s tím, že právo požádat o azyl v ČR má každý, ale naše země má pro změnu právo ho udělit či neudělit na základě zjištěných okolností. Hlavní problém podle něj spočívá v tom, že není ochota se vypořádat s problémem pašeráctví a také jasně sdělit neziskovým organizacím a lidem, jako je Racketeová, že jejich přístup je nepřijatelný. Případ lodi Sea-Watch 3 může vytvořit precedent, pokud bude Racketeová odsouzena, říká Zahradil. „To, co zažíváme, není normální situace, to nejsou nějaké náhodné incidenty, že by někdo ztroskotal a byl zachraňován. Tohle je systematická práce, kdy je ti pašeráci vypouštějí na gumových člunech a vědí, ti lidé to také vědí, že je někdo zachytí, někdo se o ně postará,“ dodává.

Se zakročením proti pašerákům Rozumek souhlasil, ale podle něj dokud nebudou existovat cesty legální, tak se budou používat ty nelegální. A vyzvídal, jak by se Zahradil stavěl k práci Nicholase Wintona, která také nebyla iniciativou žádného státu. Víc než polovina migrantů do Itálie prý azyl získala, což dle ředitele OPU značí, že byli v nebezpečí. Dodal, že dotyční byli zachráněni loděmi EU a neziskových organizací. „Teď už, bohužel, zůstaly jenom lodě nevládních organizací,“ povzdechl si.

Srovnání s Nicholasem Wintonem Zahradil odmítl, do Evropy podle něj míří ekonomičtí migranti, kterým prý nehrozí žádné nebezpečí, ale myslí si, že se jim ve štědrém evropském sociálním systému povede lépe. Že dostávají azyl, je podle Zahradilova názoru věcí těch zemí, které ho udělily, a spekuloval, že možná tyto země cítí vinu za kolonialismus, ale Česko žádnou koloniální minulost nemá.

autor: kas