Zachránilo to seniory? Děti sedí, tloustnou, nic je nezajímá, hrůza. Lékařka je zoufalá

Praktická lékařka pro děti a dorost Tamara Polášková na svém facebooku sdílela zkušenost z ordinace. Prý začíná pociťovat profesní beznaděj. Vždy totiž na preventivní prohlídce pokládá dotaz, zda děti dělají aktivně nějaký sport. Odpověď pak má být pokaždé stejná, a to negativní. „Ne, skončil. Hrál závodně fotbal/hokej/florbal... chodila do gymnastiky/mažoretek/atletiky... plavala... teď nedělá už od března nic...“ zní běžná reakce dle Poláškové.

„Dítě sedí, hledí před sebe, moc ho to nezajímá. Má 2 kila od jara navíc. Nezájem. Nula. Ve škole nebyly některé děti skoro celý rok. Počáteční fázi nadšení pak vystřídalo na podzim vystřízlivění, stesk po škole a kamarádech... teď už jsou apatičtí. Je jim to jedno. Proboha, proč jsme obětovali děti?“ nechápala doktorka.

Dále popsala, že by ráda viděla nějaké srovnání s ostatními státy Evropy či srovnání s jinými státy z celého světa. Konkrétně by chtěla vědět, jak dlouho chodily 1. stupně do škol, jak dlouho 2. stupně a jak dlouho středoškoláci. Toto srovnání by pediatričku velmi zajímalo.

„Mé dvě děti, 2. stupeň ZŠ, chodily od března do školy 5 týdnů. Je to takto všude v Evropě a ve světě? Jaký to mělo efekt? Na počet mrtvých seniorů pramalý, ale na celou generaci dětí smrtelný. Už to není jen pohodlnost, nechci nic pro naši generaci dospělých. Nemusím chodit do kina, do fitka, lyžovat a cestovat. Já to zvládnu. My dospělí to zvládnem. Ale už je to opravdu obrovský hazard s našimi malými/mladými. Nebo ne hazard. Je to jejich totální rozklad. Ve všech směrech,“ dodala Polášková.

Tamara Polášková je zároveň signatářkou petice za naléhavé řešení situace ve školství zasaženém opatřeními v boji proti koronaviru. Tuto petici též sdílela na svém profilu. „Jsme ale přesvědčeni, že se školství v době boje proti covid-19 dostává do pozadí. Jako problém, který není akutní teď a tady. Zapomíná se přitom, jak děti a mladé lidi tvrdě zasahuje uzavření škol a jejich izolace doma u počítačů. Bez kontaktu se spolužáky, kamarády či vyučujícími, kteří jsou pro děti vedle rodiny mnohdy pilíři jejich světa. Měsíce takového života páchají obrovskou, v řadě případů už nenapravitelnou škodu na životě a budoucnosti dětí. Na vývoji jejich osobností ve formativních letech. Na šancích uspět v životě,“ píše se v petici.

Požadavky petice pak jsou:

Text petice ZDE:

1. Zařadit krizovou situaci ve školství a výchovně-vzdělávacích institucích mezi nejvyšší priority.

2. Zajistit co nejrychlejší očkování pedagogů, aby se školy mohly opět otevřít.

3. Zabývat se vážně možností, jak co nejdříve otevřít alespoň část mimoškolních aktivit pro děti a mladé lidi.

Pod tento dokument se podepsalo téměř šest tisíc lidí.

